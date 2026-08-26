Crimen y Justicia

Un adolescente le clavó un destornillador a otro en una pelea a la salida de un colegio en Santiago del Estero

Dos menores de 14 años protagonizaron un enfrentamiento que terminó con uno de ellos herido. La discusión fue escalando al punto de la agresión física y todo quedó registrado en una cámara de la zona

Dos adolescentes se enfrentaron en las inmediaciones a una institución educativa de la localidad de La Banda y uno de ellos sacó un destornillador y se lo clavó al otro en la rodilla (Video: Diario Panorama)
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Las cámaras de seguridad de la esquina de Avellaneda y Urquiza en la ciudad de La Banda, Santiago del Estero, registraron el momento en que un adolescente de 14 años recibe un puntazo de otro compañero con el que estaba mantendiendo una discusión.

El episodio tuvo lugar a la salida del colegio a las 11.16 del martes. La víctima sufrió una herida con un destornillador en la rodilla derecha y debió ser asistido por profesionales médicos.

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El incidente se produjo en las inmediaciones de la Escuela Técnica N.º 2 Ingeniero Santiago Barabino, en la localidad santiagueña frente a personas que estaban en el lugar. La filmación que encabeza esta nota muestra a un grupo de cinco chicos en la puerta de un comercio, en lo que parece ser un encuentro habitual. Allí, se ve un primer acercamiento entre la víctima y el agresor, que lo toma por el cuello del buzo y lo amenaza con el elemento punzante.

Todo comenzó con un roce entre ambos (Diario Panorama)
Todo comenzó con un roce entre ambos (Diario Panorama)

Luego de esta secuencia, el segundo joven reacciona con un golpe de puño que roza la cara del primero. Cuando otro de los adolescentes presentes intenta frenarlo el agresor logra liberarse, apuñala en la rodilla a la víctima y se escapa. Al final de la secuencia se puede ver que el resto del grupo se queda junto al chico agredido.

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Tras recibir asistencia en el lugar fue derivado al Centro Integrador Comunitario (CIC) Banda, donde una profesional médica ordenó la realización de una tomografía y la evaluación de un especialista en traumatología para determinar el alcance de la lesión en la rodilla derecha, según indicó Diario Panorama.

Las inmediaciones del colegio donde ocurrió el ataque (Google Maps)
Las inmediaciones del colegio donde ocurrió el ataque (Google Maps)

Por disposición de la fiscal de turno, Virginia Abrate, se ordenó el examen médico correspondiente y se dispuso la intervención de la Comisaría Segunda de la Mujer y la Familia, junto con la participación del Servicio de Urgencia de Niñez, Adolescencia y Familia (SUBNAF). La Comisaría Comunitaria N.º 13 tuvo a su cargo las actuaciones iniciales y trasladó al agresor de 14 años, domiciliado en el barrio Villa Nueva, a una dependencia policial. El otro joven de la misma edad, reside en el barrio Mama Antula.

La investigación busca establecer cómo se inició el enfrentamiento, qué ocurrió durante la confrontación y las circunstancias exactas en las que el destornillador provocó la herida.

Segundos antes del ataque, otro de los jóvenes presentes intentó frenar al agresor pero no pudo (Diario Panorama)
Segundos antes del ataque, otro de los jóvenes presentes intentó frenar al agresor pero no pudo (Diario Panorama)

Un adolescente fue baleado por otro menor en Entre Ríos

Un chico de 15 años recibió un disparo en la pierna a medidados de julio en La Paz, Entre Ríos, en un ataque perpetrado por otro menor de 16 años en plena vía pública. El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Artigas y Juan María Gutiérrez, y la justicia lo investiga bajo la carátula de presunto abuso de armas.

Según fuentes policiales, el episodio se desencadenó tras una discusión verbal entre dos grupos de jóvenes. La disputa escaló hasta que el menor de 16 años efectuó un disparo que impactó en la pantorrilla izquierda de la víctima, según informó Uno Entre Ríos. El agresor huyó del lugar en motocicleta junto a otro joven, aunque fue localizado horas después por efectivos de la Comisaría Primera de La Paz.

El joven fue sometido a un dermotest para detectar residuos de pólvora en sus manos y luego fue entregado a sus padres o tutores. La víctima, por su parte, fue trasladada al Hospital 9 de Julio, donde los estudios descartaron lesiones óseas o daños de mayor gravedad. Recibió el alta médica horas después.

La causa judicial, a cargo de la autoridad competente, busca determinar la procedencia del arma, la secuencia exacta de los hechos y la posible participación de otros jóvenes. La justicia evalúa imágenes de cámaras de seguridad y recaba testimonios de testigos. La investigación se encuentra bajo secreto de sumario.

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