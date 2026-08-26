Sociedad

Córdoba bajo riesgo extremo por incendios forestales: cuáles son las medidas preventivas

Las autoridades prevén una jornada marcada por ráfagas intensas, combustible vegetal seco y máxima vigilancia del Plan Provincial de Manejo del Fuego

El riesgo extremo de incendios dominará la jornada en toda la provincia y las autoridades pidieron evitar toda práctica que pueda iniciar fuego
El riesgo extremo de incendios dominará la jornada en toda la provincia y las autoridades pidieron evitar toda práctica que pueda iniciar fuego
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Las autoridades de Córdoba activaron una nueva advertencia por riesgo extremo de incendios forestales en toda la provincia para este miércoles, en un escenario marcado por fuertes ráfagas de viento, vegetación seca y condiciones meteorológicas que favorecen el inicio y la rápida expansión de focos ígneos.

La advertencia alcanza a todo el territorio provincial y responde a una combinación de variables que eleva la amenaza en áreas urbanas, rurales y serranas. Por medio de su departamento de comunicación oficial, informaron que el pronóstico prevé que la intensidad del viento se incrementará entre la mañana y el mediodía, con circulación mayoritaria proveniente del sector norte.

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En esa franja horaria se esperan ráfagas de entre 50 y 60 kilómetros por hora, con picos que podrían superar los 70 km/h en zonas serranas. A la situación se agrega la presencia de combustible fino, término técnico que designa a la vegetación seca capaz de arder velozmente y que favorece tanto el inicio como el avance de las llamas.

La advertencia fue emitida a partir del comportamiento del Índice Meteorológico de Peligro de Incendios (FWI), una herramienta que permite medir el nivel de amenaza sobre la base de temperatura, humedad, viento y estado del material combustible.

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La advertencia oficial alcanza a todo el territorio provincial y mantiene en alerta a bomberos, brigadistas y equipos de vigilancia (Fuente: Índice de Incendios)
La advertencia oficial alcanza a todo el territorio provincial y mantiene en alerta a bomberos, brigadistas y equipos de vigilancia (Fuente: Índice de Incendios)

Frente a ese panorama, todos los equipos del Plan Provincial de Manejo del Fuego permanecerán en alerta amarilla. La estructura operativa incluye bomberos voluntarios, personal especializado y dispositivos de vigilancia que se distribuyen en distintos puntos de la provincia. Según detalló la Prensa del Gobierno de Córdoba, también se dispuso el refuerzo de patrullajes preventivos y de los puntos vigía en cuarteles estratégicos.

Las autoridades insistieron en la necesidad de evitar cualquier conducta que pueda originar focos de incendio. La recomendación alcanza a la quema de restos de poda, basura o pastizales, al uso del fuego en espacios abiertos y a cualquier actividad que pueda generar chispas en sectores con vegetación reseca. En períodos de riesgo extremo, una fuente mínima de calor puede derivar en un foco de rápida expansión, sobre todo en áreas serranas y de monte nativo.

El llamado oficial incluye además la participación de la población en la detección temprana. Ante la presencia de humo o fuego, las autoridades pidieron realizar una denuncia inmediata a través del 100 de Bomberos o de la línea provincial gratuita 0800-888-38346. Ese aviso temprano resulta central para mejorar la capacidad de respuesta y contener focos antes de que alcancen mayor superficie.

La Prensa del Gobierno de la provincia remarcó que el objetivo del operativo preventivo consiste en reducir al máximo la posibilidad de inicios, en especial en una jornada en la que el viento puede complicar el combate de las llamas. Cuando las ráfagas se intensifican, el fuego cambia de dirección con rapidez, salta líneas de control y proyecta material encendido hacia nuevas áreas, una dinámica que obliga a reforzar la cautela incluso antes de que aparezcan focos confirmados.

El pronóstico anticipa viento del norte, ráfagas que podrían superar los 70 km/h en zonas serranas (Fuente: SMN)
El pronóstico anticipa viento del norte, ráfagas que podrían superar los 70 km/h en zonas serranas (Fuente: SMN)

Las áreas serranas suelen concentrar parte de la preocupación por la combinación de relieve, vegetación y circulación de aire, aunque el alerta vigente se mantiene para toda la provincia. En esos sectores, el fuego puede avanzar sobre monte, interfases urbanas y caminos de acceso, con impacto potencial sobre viviendas, actividades productivas y ecosistemas nativos. A eso se agrega la complejidad logística que presentan algunas zonas para el ingreso de brigadistas y autobombas.

El nuevo aviso mantiene a la provincia en alerta durante este miércoles 26 de agosto, con equipos de emergencia desplegados y canales de alerta habilitados para la población. La jornada podría ser afectada de manera rápida, es por eso que el Plan Provincial de Manejo del Fuego sostiene el esquema de vigilancia reforzada en todo el territorio.

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