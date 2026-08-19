Robo en La Plata: delincuentes vaciaron la caja de un local en menos de un minuto

Los delincuentes llegaron al lugar en moto. Todo duró menos de un minuto

Guardar

A pocos minutos del cierre, dos motochorros armados asaltaron un pet shop de Los Hornos y obligaron a la dueña a tirarse al piso para robarle el dinero de la caja. El episodio ocurrió en un comercio de La Plata y quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.

El robo se produjo en un negocio ubicado sobre la calle 143, adonde los delincuentes llegaron en motocicleta, entraron por separado al comercio, redujeron a la comerciante y uno de ellos abrió la caja registradora para sacar el efectivo.

PUBLICIDAD

Los asaltantes no se limitaron a robar el dinero y siguieron recorriendo el lugar en busca de otros objetos de valor. Ese momento fue aprovechado por la dueña del pet shop, que se levantó y corrió hacia la parte trasera del local para escapar.

Uno de los ladrones intentó alcanzarla, pero la mujer logró salir y pedir ayuda a los gritos. “¡Ayuda, me están robando!”, exclamó ya en el exterior. Ese pedido de auxilio aceleró la fuga de los delincuentes, que escaparon en la misma moto en la que habían llegado.

PUBLICIDAD

Ambos sospechosos permanecen prófugos y son buscados por la Policía, que trabaja por identificarlos. Tras el asalto, los dueños del comercio tomaron la decisión de dejar de atender en el local físico y continuar las ventas bajo la modalidad online.

Motochorros robaron una dietética en La Plata

En ese contexto, un caso reciente ocurrió en La Plata, donde dos motochorros fueron detenidos tras un asalto a una dietética y ahora son investigados por una serie de robos similares contra comercios de la ciudad. Los sospechosos fueron arrestados cuando intentaban escapar luego del ataque a un local ubicado en la zona de las calles 57 y 22.

PUBLICIDAD

Están acusados de robar varios comercios de la ciudad

La captura se concretó en el cruce de 142 y 46 y los detenidos fueron identificados como Mariano Nicolás Padrón, de 32 años, y Ernesto Raúl Villalba Ojeda, de 33. Mientras que Padrón registraba antecedentes por robo agravado y encubrimiento, Ojeda tenia un pedido de captura activo desde marzo de 2017 por un expediente de robo agravado por el uso de arma de fuego. Su prontuario también incluía causas por robo calificado, resistencia a la autoridad, desobediencia y tentativa de robo.

Los efectivos secuestraron un revólver calibre .32 con la numeración limada, además de una serie de objetos que se presume habían sido robados, entre ellos: 33 billetes antiguos fuera de circulación, dos dólares, cuatro celulares, una netbook, un maletín, documentos, dos cascos, guantes, una maza de albañil, una mochila y la moto Honda Titán 150 negra en la que se movilizaban.

PUBLICIDAD

Los sospechosos también estarían vinculados con otros robos recientes en comercios de la capital bonaerense. Uno de esos episodios ocurrió el 21 de julio en un kiosco de 59 y Diagonal 74, donde dos asaltantes armados amenazaron a la encargada y a una clienta y escaparon con unos 300.000 pesos.

Una semana más tarde, el 28 de julio, un ataque con una modalidad similar afectó a un almacén de 57 y 18, de donde se llevaron 160.000 pesos, cigarrillos y una notebook. También se los vincula con un robo en una agencia de lotería. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº15 de La Plata, que conduce la fiscal María Corfield.

PUBLICIDAD