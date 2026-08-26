Crimen y Justicia

Llevaba más de 7 mil comprimidos de ansiolíticos y la detuvieron en la terminal de Catamarca

En el marco de un operativo de prevención, los efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia detectaron a una pasajera de 34 años con 760 blíster del medicamento

Tenía 7.600 comprimidos de Midazolam (Dirección de Drogas Peligrosas Catamarca)
Tenía 7.600 comprimidos de Midazolam (Dirección de Drogas Peligrosas Catamarca)
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Durante un operativo en la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Catamarca, la Policía detuvo a una mujer que transportaba 7.600 comprimidos de Midazolam de 15 miligramos.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia, dependiente de la Dirección Drogas Peligrosas de la fuerza provincial, en el marco de las tareas de prevención e investigación en materia de estupefacientes y sustancias bajo control estatal, según informó el portal El Esquiú.

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Fue en este contexto que la mujer de 34 años quedó a disposición de la Justicia por presunto tráfico de medicamentos sujetos a control especial, por tratarse de un fármaco ansiolítico de uso restringido que integra la lista de sustancias controladas.

La mujer quedó detenida en la Terminal de Omnibus (Dirección de Drogas Peligrosas Catamarca)
La mujer quedó detenida en la Terminal de Omnibus (Dirección de Drogas Peligrosas Catamarca)

Además de los 760 blíster que hallaron cuando registraron a la mujer, los agentes incautaron un teléfono celular. Tanto la detenida como los elementos secuestrados quedaron a disposición del Juzgado Federal competente, desde donde se impartieron las medidas necesarias para avanzar con la investigación.

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Las autoridades judiciales deberán determinar el origen y el destino de los comprimidos, así como las circunstancias en que eran transportados a través de la terminal de ómnibus.

A fines de julio un allanamiento ordenado por la Justicia Federal en San Fernando del Valle de Catamarca derivó en la detención de un hombre de 33 años y el secuestro de 1.500 comprimidos del mismo ansiolítico.

Tres hombres y un perro. Un hombre detenido con esposas, otro con chaleco policial. Un agente sujeta un perro. Numerosas tiras de pastillas en el suelo. Un cartel
Detenido por llevar 1500 comprimidos del mismo aniolítico (El Esquiú)

El operativo fue ejecutado por la División Canes Antinarcóticos, en un inmueble ubicado sobre calle Vicario Segura. La intervención se realizó bajo orden judicial en el marco de una investigación previa que señalaba al domicilio como un punto vinculado a la tenencia y posible distribución de medicamentos sujetos a control estatal.

Durante el registro del inmueble, los efectivos contaron con la asistencia del perro detector de estupefacientes “Nerón”, cuya labor fue determinante para localizar los elementos buscados. El resultado del procedimiento arrojó el secuestro de 150 blísteres con un total de 1.500 comprimidos de midazolam de 15 miligramos, una benzodiacepina que, por su potencial de abuso y efectos sedantes, solo puede adquirirse bajo receta médica en farmacias autorizadas.

Junto con los comprimidos, los investigadores incautaron dos teléfonos celulares que pertenecían al detenido. Los dispositivos fueron sometidos a peritajes técnicos para determinar si contenían información útil para la causa.

Tras el procedimiento, el sospechoso fue trasladado a dependencias policiales y puesto a disposición del Juzgado Federal interviniente. Los comprimidos y los celulares quedaron bajo custodia judicial, a la espera de nuevas medidas procesales.

El hallazgo de una guía de encomienda oculta entre las pertenencias de un pasajero fue la clave que permitió profundizar la investigación
El hallazgo de una guía de encomienda oculta entre las pertenencias de un pasajero fue la clave que permitió profundizar la investigación

A partir de dicho procedimiento, el Juzgado evaluó la posibilidad de nuevas diligencias orientadas a determinar el origen de los medicamentos y la eventual participación de otros involucrados, dada la reiterancia en la detección de casos de tráfico del mencionado medicamento.

En junio, durante un control vehicular de rutina sobre la Ruta Nacional 38, se llevó a cabo el secuestro de 299 comprimidos de Midazolam que eran trasladados en encomienda desde Tucumán con destino a la terminal de ómnibus de San Fernando del Valle de Catamarca. El operativo fue ejecutado por efectivos de la División Canes Antinarcóticos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía provincial, en el puesto caminero de La Viña, sobre un colectivo de larga distancia de la empresa Autotransporte San Juan que había partido desde Jujuy.

Durante la inspección del vehículo, un pasajero mayor de edad llamó la atención de los uniformados por su actitud. Al revisar sus pertenencias, los efectivos hallaron comprimidos de Midazolam de 15 miligramos y una historia clínica en estado de deterioro con la que intentó justificar la tenencia. Entre sus prendas apareció además una guía de encomienda emitida a su nombre, lo que orientó la investigación hacia un posible mecanismo de distribución de psicofármacos mediante el sistema de envíos. La causa quedó bajo la órbita del Juzgado Federal de Catamarca.

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