Crimen y Justicia

Condenaron a seis años de prisión al hombre que estalló una bomba frente a un local de La Cámpora

El imputado aceptó en un juicio abreviado la responsabilidad en el hecho ocurrido durante la madrugada del 25 de mayo de 2021

Bahía Blanca. Atentado en la sede de La Cámpora
Así quedó el local de La Cámpora en Bahía Blanca tras la explosión. (@la_campora)
Guardar

El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca condenó a Pablo Antonio Ceferino Dahua a seis años de prisión por haber detonado un artefacto explosivo frente a un local partidario de La Cámpora en esa ciudad, en la madrugada del 25 de mayo de 2021.

En el marco de un juicio abreviado, el hombre de 50 años aceptó su responsabilidad en los hechos y admitió haber liderado durante más de tres años una asociación ilícita “destinada a combatir ideologías por la fuerza o el temor”.

PUBLICIDAD

Además del cargo por integrar la asociación ilícita, Dahua fue hallado responsable del delito de explosión con peligro común para los bienes —con riesgo de muerte para alguna persona— y de dos hechos de fabricación o tenencia de materiales explosivos. El tribunal le fijó también una inhabilitación especial de diez años para obtener la licencia de legítimo usuario y cualquier tipo de habilitación vinculada a la ley nacional de armas.

Ataque-explosion-en-local-de-La-Campora-en-Bahia-Blanca portada
Condenaron a un hombre de 50 años que reconoció su responsabilidad en los hechos (@la_campora)

Un segundo integrante de la agrupación, Francisco Rosales, fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento condicional como coautor del delito de tomar parte en una organización ilícita destinada a combatir ideologías por la fuerza o el temor y por haber llevado adelante actos discriminatorios.

PUBLICIDAD

Entre las reglas de conducta que el tribunal le impuso figura la donación de 500 mil pesos en favor de alguna institución de bien público o programa de esa índole de la comunidad judía, además de la obligación de abstenerse de utilizar armas de fuego.

El hecho que originó la causa ocurrió en las primeras horas del 25 de mayo de 2021, cuando un artefacto explosivo de fabricación casera estalló en el exterior del local conocido como “Ateneo Néstor Kirchner” ubicado en la esquina de las calles Berutti y Donado, al sur de la provincia de Buenos Aires.

Ataque-explosion-en-local-de-La-Campora-en-Bahia-Blanca
La detonación se produjo en la madrugada del 25 de mayo, hace más de cinco años (@la_campora)

Según el informe de la Dirección de Explosivos del Ministerio de Seguridad, al que Infobae tuvo acceso en ese momento, el artefacto fue activado por control remoto y contaba con “el poder suficiente para producir lesiones y daños a terceros”. Entre los escombros quedaron panfletos con descalificaciones dirigidas a políticos, sindicalistas, periodistas y jueces, y amenazas explícitas contra varios sectores.

El volante hallado junto a los escombros llevaba una advertencia directa: “Ahora a cuidarse traidores sabemos donde viven. HARTOS!!! DE TODOS USTEDES”. La detonación, que sacudió el vecindario pasadas las 2:55 de la madrugada, despertó a los residentes del barrio.

Ataque-explosion-en-local-de-La-Campora-en-Bahia-Blanca
Los panfletos con frases de odio (@la_campora)

La explosión provocó que se rompiera una ventana del lugar, la reja que la resguardaba y la persiana metálica del espacio partidario. La mayor parte de los destrozos afectó los cristales y vidrios dentro de un área de aproximadamente 15 metros de radio, sobre todo en propiedades ubicadas en esa calle y en ciertos departamentos.

Fuentes vinculadas a la investigación informaron a este medio que en los resultados iniciales de las pericias se determinó que el artefacto detonado a la distancia estaba confeccionado con un tubo de aluminio. “No era ningunos improvisados”, fue el análisis que compartieron.

Este ataque es un hecho de gravedad institucional que pone en evidencia hasta dónde pueden llegar los discursos de odio que incitan y avalan este tipo de conductas, contrarias a toda convivencia democrática”, señaló en aquel momento La Cámpora mediante un comunicado desde las redes sociales.

Ataque-explosion-en-local-de-La-Campora-en-Bahia-Blanca
El artefacto fue detonado a control remoto (@la_campora)

En pararlelo la Justicia federal investigaba otro sobre el cual encotró algunas coincidencias con el primero de los casos. El ataque a la Asociación Israelita de Bahía Blanca, que fue vandalizada con pintadas que decían “los vamos a matar, ratas judías”.

La competencia quedó finalmente en manos de la justicia federal. Dahua se encontraba detenido al momento de la condena en el marco de otra causa por homicidio que tramita en la justicia penal bonaerense. Su aceptación de responsabilidad en el juicio abreviado abarcó tanto el ataque explosivo del 25 de mayo como su rol de líder en la asociación ilícita durante más de tres años, período en el que la agrupación cometió diversos actos discriminatorios.

El tribunal actuó de manera unipersonal bajo la conducción del juez federal Ernesto Sebastián. En representación del Ministerio Público Fiscal intervinieron el fiscal general Gabriel González Da Silva y el auxiliar fiscal Juan Pablo Ghidini. La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) se presentó en la causa como querellante.

Temas Relacionados

La CámporaBahía BlancaAtentadoAntisemitismoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“No se puede permitir que quede impune”: habló la hermana de la joven que fue abusada y embarazada por su padrastro

Yamila Segovia apuntó contra una red familiar que ayudó a Alberto Martín Del Valle a permanecer prófugo por más de una década. “Este perverso no puede volver a la calle”, sostuvo

“No se puede permitir que quede impune”: habló la hermana de la joven que fue abusada y embarazada por su padrastro

Un hombre fue asesinado a puñaladas y su hijastro fue detenido como principal sospechoso

La causa avanza con peritajes, testimonios y el secuestro de un arma blanca, mientras los investigadores intentan establecer el móvil del crimen

Un hombre fue asesinado a puñaladas y su hijastro fue detenido como principal sospechoso

Un comercio de Córdoba sufrió tres robos en menos de dos semanas

En menos de dos semanas, el local fue asaltado en tres oportunidades. Los propietarios difundieron imágenes de los ladrones tras la reiteración de los hechos

Un comercio de Córdoba sufrió tres robos en menos de dos semanas

Llevaba más de 7 mil comprimidos de ansiolíticos y la detuvieron en la terminal de Catamarca

En el marco de un operativo de prevención, los efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia detectaron a una pasajera de 34 años con 760 blíster del medicamento

Llevaba más de 7 mil comprimidos de ansiolíticos y la detuvieron en la terminal de Catamarca

Un adolescente le clavó un destornillador a otro en una pelea a la salida de un colegio en Santiago del Estero

Dos menores de 14 años protagonizaron un enfrentamiento que terminó con uno de ellos herido. La discusión fue escalando al punto de la agresión física y todo quedó registrado en una cámara de la zona

Un adolescente le clavó un destornillador a otro en una pelea a la salida de un colegio en Santiago del Estero

DEPORTES

Documento exclusivo: el gran paso que dio el Chino Maidana en una nueva etapa de su carrera

Documento exclusivo: el gran paso que dio el Chino Maidana en una nueva etapa de su carrera

Roger Federer volvió al US Open, venció a Roddick en una exhibición y fue contundente sobre su futuro en el circuito

Leandro Petersen lanza TAI y apunta a liderar el mercado global de marcas: “Quiero que sea una empresa referente”

Los millones que “reservó” el Barcelona para una última oferta por Julián Álvarez antes del cierre del libro de pases

River Plate anunció la rescisión del contrato de Germán Pezzella: el sentido mensaje del defensor

TELESHOW

Natalie Weber en “Lo de Pampita”: “Olí cuellos de camisas de Mauro para ver si había perfume de mujer”

Natalie Weber en “Lo de Pampita”: “Olí cuellos de camisas de Mauro para ver si había perfume de mujer”

Vir Módica, de casi ser una Bandana hace 25 años a directora vocal de Popstars: “Emociona que la vida me ponga de este lado”

Eugenio y “Culini” Weinbaum contaron cuáles fueron las peores enfermedades que padecieron en sus aventuras

Martín Cirio audicionó en Popstars y le dedicó una áspera frase a Nicki Nicole: “Hay caras no tan amigas”

Mariela Prieto se enteró en vivo que va a ser abuela: su emotiva reacción en Gran Hermano

INFOBAE AMÉRICA

Ninguna estrategia criminal es más fuerte que una región que piensa a largo plazo y decide actuar unida

Ninguna estrategia criminal es más fuerte que una región que piensa a largo plazo y decide actuar unida

Consulta en familia: los hijos de Daniel Ortega respaldan las reformas contra elecciones libres en Nicaragua

Al menos 14 bebés recién nacidos murieron en un incendio en la sala de ginecología de un hospital de Pakistán

Ucrania reanudó sus ataques contra Wildberries, el “Amazon ruso”, con un nuevo golpe en Tambov

Taiwán anunció que su ministro de Asuntos Exteriores asistirá a la reunión anual de líderes de las islas del Pacífico