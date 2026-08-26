Crimen y Justicia

Otro robo de viuda negra: conoció a una mujer, la llevó a su departamento y lo drogó

La víctima relató que una mujer lo sedó en su domicilio de San Salvador de Jujuy y le sustrajo $4 millones, documentos y pertenencias. La policía avanza en la identificación de la sospechosa

Policía de Jujuy
Un hombre denunció haber sido drogado y robado por una viuda negra (Prensa de Jujuy)
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Un hombre denunció que fue víctima de un robo, al ser engañado por una “viuda negra” en el barrio de San Pedrito, de la ciduad de San Salvador de Jujuy. Según relató, fue engañado, drogado en su domicilio y luego se llevaron dinero en efectivo.

La secuencia se inició cuando la víctima conoció a una mujer que se presentó con un nombre determinado y a la que ofreció trasladar hasta su domicilio. Los hechos ocurrieron en el interior de la vivienda del denunciante, donde ambos compartieron un encuentro, cuya dinámica es motivo de investigación.

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En el transcurso de la reunión, el hombre habría ingerido una sustancia que le provocó un estado de inconsciencia casi inmediato.

De acuerdo a lo informado por el portal Jujuy al Momento, horas después, al recuperar el conocimiento, el dueño de casa comprobó la ausencia de la mujer y revisó sus pertenencias. Allí, advirtió que habían desaparecido $4.000.000, un teléfono celular, una tarjeta SUBE, su Documento Nacional de Identidad y una cantidad no especificada de mercadería. El hecho fue reportado a la Policía, que inició actuaciones para identificar a la sospechosa y esclarecer el presunto robo.

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La modalidad delictiva conocida como “viuda negra” consiste en ganarse la confianza de la víctima para posteriormente suministrarle una sustancia que provoca sueño o inconsciencia, facilitando así el desapoderamiento de bienes sin resistencia.

Según la denuncia, la mujer habría actuado con premeditación al seleccionar el momento y la manera de ingresar a la vivienda, aprovechando la privacidad del encuentro para ejecutar el ilícito.

El hecho ocurrió en una vivienda del barrio San Pedrito de San Salvador de Jujuy
El hecho ocurrió en una vivienda del barrio San Pedrito de San Salvador de Jujuy

El hombre explicó que no recuerda con precisión el momento en que perdió el conocimiento, pero remarcó que el efecto fue casi inmediato tras ingerir una bebida que le ofreció su acompañante. Cuando despertó, varias horas después, se percató de la falta de sus objetos de valor y dio aviso a las autoridades.

El avance de la investigación aportó un elemento central en los últimos días. El denunciante recibió información clave de un vecino, quien habría logrado ubicar a la mujer en cuestión en inmediaciones de una plaza de la ciudad, y señaló que la sospechosa se haría llamar por otro nombre. Este dato permitió a la víctima aportar una fotografía de la persona señalada como autora del hecho, lo que facilitó el trabajo policial para establecer su identidad real.

Hace tan solo dos meses, detuvieron a una oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que oficiaba de “viuda negra”. La mujer estuvo prófuga durante dos meses por un brutal ataque a un hombre de 64 años en Quilmes.

Según supo Infobae, la víctima había conocido a Lucía por una aplicación de citas. Hicieron match, chatearon algunas veces y finalmente coordinaron para tener una cita. Lo que él no sabía es que su conquista, en realidad, era una trampa.

El encuentro se llevó a cabo el 26 de abril. Primero, fueron a cenar a un restaurante de la zona. Después, siguieron el plan en el departamento del hombre. Llegaron pasada la 1 de la madrugada, según registró una cámara de seguridad ubicada en la entrada que terminó siendo clave para el caso.

En el domicilio tomaron unos tragos. Pero, tal como se repite en los casos de robo bajo modalidad de viuda negra, el del hombre estaba manipulado: en cuestión de segundos, él perdió el conocimiento y ella aprovechó para desvalijarle la casa.

La víctima se despertó al día siguiente. De acuerdo a la denuncia radicada más tarde, amaneció con síntomas compatibles con una posible intoxicación, por lo que debió recibir asistencia médica. Terminó internado. Pero antes, constató que le faltaban objetos personales y de valor en su casa.

Las cámaras de seguridad registraron a Lucía a las 3:30 am saliendo con una mochila, dos bolsos y una valija del mismo ascensor al que se había subido con el hombre horas antes.

Así de cargada estuvo largos minutos parada en la vereda del edificio. Cerca de las 4 de la madrugada, finalmente la pasó a buscar un auto en el que se fue con todas las pertenencias.

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