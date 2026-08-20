Crimen y Justicia
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Tensión en el juicio: cómo fue el error que mezcló las historias clínicas de Diego Maradona con las de su papá

El descubrimiento marcó un punto de inflexión en el debate oral donde hay siete imputados por la muerte del Diez y provocó que los defensores cuestionen la Junta Médica, la prueba más importante que tiene la Fiscalía contra ellos

Don Diego y el Diez
Don Diego y el Diez
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En noviembre de 2020, días después del fallecimiento de Diego Armando Maradona, los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren comenzaron con una serie de diligencias en el marco de la causa que por entonces recién había iniciado para esclarecer cómo fue el fallecimiento del Diez. En ese contexto, los investigadores solicitaron a la prepaga del ex DT todas sus historias clínicas de los últimos 20 años.

Quien respondió en aquel momento al pedido de la Fiscalía fue el abogado Nicolás D’Albora, representante legal de la empresa, quien -de acuerdo a su versión- delegó la tarea administrativa a un empleado de su estudio que se encargó de recopilar los estudios y antecedentes médicos del Diez para luego enviarlos.

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Todos los archivos fueron entregados a la Justicia en enero de 2021, mucho antes de las primeras imputaciones de la causa. Sobre esa situación, el fiscal Patricio Ferrari explicó este jueves: “A ese requerimiento por mail, desde la prepaga nos responden ‘les enviamos la historia clínica solicitada de Diego Armando Maradona’. Es decir: nosotros pedimos ‘¿me pueden mandar los estudios de Diego Maradona?’ y D’Albora me responde ‘le envío los estudios de Diego Maradona’“. Ni Ferrari ni su colega Iribarren ni ningún perito dudaron de la veracidad de los documentos.

Con esa información, además de chats, imágenes, videos y otro material incorporado al expediente, se realizó la Junta Médica, una pericia clave de la que participaron peritos expertos en medicina que analizaron todo el caso y concluyeron que la muerte de Diego Maradona era evitable.

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Para llegar al informe final, tuvieron en cuenta decenas de estudios clínicos que confirmaron que el Diez padecía enfermedades crónicas en varios de sus órganos. Con ese panorama, determinaron que los trabajadores de la salud imputados no tuvieron en cuenta los antecedentes de Maradona, no le brindaron una atención adecuada en sus últimos días y tampoco advirtieron los signos de desmejora que tuvo al final de su vida.

Juicio Maradona - 20 de agosto
Fernando Burlando pidió allanar una clínica para recuperar las historias médicas de Maradona

Los resultados de esta pericia fueron clave tanto para formular las acusaciones como para el requerimiento de elevación a juicio de la causa. Por eso, el hecho de que al cuarto mes de debate oral el defensor D’Albora advirtiera que, por un error, la Junta Médica analizó antecedentes de Don Diego en vez de los del astro del fútbol generaron un escándalo.

Cómo surgió el error

Los análisis presuntamente traspapelados serían de laboratorios realizados entre 2012 y 2015. Se los habría hecho Don Diego, pero fueron adjudicados a Diego Armando Maradona.

Según D’Albora -que actualmente defiende a Nancy Forlini, la coordinadora de la prepaga que resultó imputada en la causa después de la entrega de la documentación- él notó el problema durante su contrainterrogatorio al nefrólogo, el perito de la Junta Médica que declaró como testigo en la audiencia del martes. “Me di cuenta que para 2015 Diego estaba en Dubai”, aseguró el letrado.

El defensor explicó a Infobae que todo habría ocurrido por un error del propio laboratorio. De acuerdo a la versión de D’Albora, cuando atendieron a Don Diego, lo anotaron como Diego Armando Maradona. NdR: el padre del Diez no tenía “Armando” como segundo nombre.

Juicio Maradona - 20 de agosto
Nicolás D'Albora, defensor de Nancy Forlini (RSFotos)

Cuando en 2020 los fiscales pidieron la documentación, la explicación que da el abogado que se encargó de la diligencia es que buscaron todos los archivos registrados con el nombre de Diego Armando Maradona y los pseudónimos que utilizó el ex DT durante el último tiempo para ser ingresado a clínicas sin llamar la atención. Y acá el problema: que había muchos de su padre que estaban mal procesados y cargados como si fueran los del astro del fútbol.

“Son muchísimos. Más de 5, más de 10″, asegura el defensor de Forlini. En la misma línea, se defendió de las acusaciones de la Fiscalía, que este jueves asumió el error y pidió allanar la prepaga para recuperar las historias clínicas reales de Maradona. También solicitaron que vuelvan a declarar los peritos de la Junta Médica analizando la documentación verdadera y señalaron que lo que hizo D’Albora -de exponer el error a esta altura- fue a propósito.

“Fue un error involuntario del área de laboratorio que, al mandar los informes, los mandó consignados como Diego Armando Maradona, pero en realidad pertenecían a Diego Maradona padre. Esa es la realidad”, aclaró D’Albora ante esta afirmación de los investigadores.

Y continuó: “Los fiscales hablan de mala fe y de temeridad procesal. Mala fe y temeridad procesal hubiera sido que, cuando nos dimos cuenta con el doctor Varela (Agustín, su socio) de estas circunstancias, que fue el martes en el cuarto intermedio, yo me hubiera guardado esa información y hubiese esperado ante la eventualidad de una sentencia adversa”.

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