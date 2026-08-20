Economía
Agregar Infobae enGoogle

Aeroparque cerrará dos días para realizar obras: qué pasará con los vuelos

El aeropuerto metropolitano suspenderá sus actividades y Ezeiza se prepara para casi duplicar su movimiento

El Aeroparque Jorge Newbery estará inactivo durante 55 horas. REUTERS/Agustin Marcarian
El Aeroparque Jorge Newbery estará inactivo durante 55 horas. REUTERS/Agustin Marcarian
Guardar

El Aeroparque Jorge Newbery permanecerá cerrado durante 55 horas la próxima semana debido a tareas de mantenimiento preventivo de la pista, en el marco de un plan integral de obras que lleva adelante Aeropuertos Argentina.

Más en detalle, las operaciones se suspenderán durante dos días: desde las 9 horas del martes 25 de agosto hasta las 16 horas del jueves 27. Por ello, entre el 50% y 60% de los vuelos programados, tanto domésticos como internacionales, se trasladarán al Aeropuerto de Ezeiza, cuya actividad se espera que aumente un 80%. La cantidad de vuelos en Ezeiza pasará de 530, cifra habitual para un período similar, a 940. El resto de los servicios fueron cancelados por las aerolíneas, que tomaron esa decisión teniendo en cuenta la antelación con la que se anunciaron las obras y la cantidad de pasajeros.

PUBLICIDAD

La intervención y el esquema fueron acordados con las compañías aéreas y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), que en conjunto definieron las fechas en función de las condiciones meteorológicas y de la previsible merma en las operaciones, de manera de minimizar el impacto operativo. Además, consideraron fundamental que la pista esté preparada para hacer frente a la temporada alta, que comienza en octubre.

Los trabajos, principalmente de bacheo y balizamiento, responden a un fuerte aumento de la demanda en la terminal metropolitana, que en la actualidad presenta picos de 440 vuelos diarios, y a las perspectivas de crecimiento de las aerolíneas.

PUBLICIDAD

Aeroparque
Los trabajos, principalmente de bacheo y balizamiento, responden a un fuerte aumento de la demanda en la terminal metropolitana

El proyecto de Aeropuertos Argentina, que conlleva una inversión de USD 85 millones, incluye también la ampliación de la Plataforma Norte, del PIR (Punto de Inspección y Registro) doméstico, del Hall de check-in y de las vialidades en Arribos Internacionales.

A fin de mejorar la experiencia del pasajero, se extenderán las zonas de preembarque nacional y se incorporará tecnología que permitirá reducir hasta un 26% el tiempo destinado al check-in y un 33% el correspondiente al PIR.

Asimismo, se construirá una nueva sala VIP, se incorporarán nuevos locales comerciales y se renovará la oferta gastronómica con propuestas como el exclusivo Bis Café, de la mano de Gonzalo Aramburu, único chef argentino con dos estrellas Michelin, y un nuevo restaurante Outback Steakhouse.

La iniciativa contempla ampliar significativamente los servicios del espacio “Amo Viajar”, con espacios reservados y equipos de asistencia especializada a personas con necesidades específicas como adultos mayores, mujeres en período de lactancia y personas con requerimientos médicos particulares.

Cabe mencionar al respecto que el aeropuerto metropolitano cerró el 2025 con cifras históricas, al registrar un total de 17.812.311 pasajeros: 5.265.159 internacionales y 12.547.152 domésticos. En el primer trimestre de este año, en tanto, alcanzó los 5.898.525 pasajeros, sosteniendo los niveles de igual período del año pasado. A su vez, entre enero y marzo se contabilizó un promedio diario de 409 vuelos.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

Aeroparquecierrevuelosúltimas noticiasAeroparque Jorge Newbery

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nueva VTV en CABA: habilitan nuevos talleres y cambia el sistema para hacer la revisión

Mientras a nivel nacional la transformación está frenada por una nueva cautelar, CABA avanza con su propia ley sancionada en la Legislatura y promulgada el 15 de julio. Desde el 1° de septiembre se podrán inscribir talleres particulares

Nueva VTV en CABA: habilitan nuevos talleres y cambia el sistema para hacer la revisión

“La situación es catastrófica”: empresarios pymes marcharon a Casa Rosada por la crisis en el sector

La protesta se realizó por el Día del Empresario Nacional, con el impulso de cámaras y entidades afectadas por la caída de la actividad. Reclaman un cambio de rumbo al Gobierno. Los testimonios

“La situación es catastrófica”: empresarios pymes marcharon a Casa Rosada por la crisis en el sector

Cigarrillos, bienes raíces y cerveza impulsan la recaudación de impuestos selectivos en El Salvador

El tributo vinculado a operaciones inmobiliarias logró un 33.6% sobre la proyección oficial, en un contexto de mayor dinamismo del mercado y de aumento en los registros formales durante 2026

Cigarrillos, bienes raíces y cerveza impulsan la recaudación de impuestos selectivos en El Salvador

Día del Empleado de Comercio 2026: cuándo se celebra y para quiénes es feriado

La fecha habitual de la jornada para trabajadores mercantiles se estableció por ley, aunque la confirmación oficial para este año todavía no fue publicada por el gremio

Día del Empleado de Comercio 2026: cuándo se celebra y para quiénes es feriado

La confianza del consumidor volvió a caer en agosto por el deterioro de la situación personal

El índice de la Universidad Torcuato Di Tella reflejó la extensión de una señal que se repite desde hace meses: la estabilización de algunas variables macroeconómicas todavía no alcanza para mejorar el ánimo de los hogares

La confianza del consumidor volvió a caer en agosto por el deterioro de la situación personal

DEPORTES

Los detalles del robo que sufrió Franco Colapinto en Italia: “Fue el peor día de mi vida”

Los detalles del robo que sufrió Franco Colapinto en Italia: “Fue el peor día de mi vida”

Insólito: un hincha de Juventus se filtró a la cancha en medio de un partido y lesionó a una de las figuras de su equipo

Estremecedora revelación del futbolista Jonathan Gómez sobre su adicción al juego: “Perdí todo, mi familia está destrozada”

La Fórmula 1 publicó un nuevo mapa de pilotos para el 2027 y confirmó a otras dos duplas: los corredores con más riesgo de perder su asiento

Los Leones aplastaron 7-1 a Nueva Zelanda y se clasificaron a la siguiente fase del Mundial de hockey

TELESHOW

Zaira Nara sorprendió con su particular colección de carteras: la foto en la intimidad de su vestidor

Zaira Nara sorprendió con su particular colección de carteras: la foto en la intimidad de su vestidor

Estefi Berardi habló de su embarazo: la dieta que fue clave, los primeros síntomas y la intuición sobre el sexo

Así fue el romántico casamiento de Tato Algorta y Luz Tito en Gran Hermano: “Siempre fuiste el deseo número uno”

El apoyo de Bautista Mascia a Denisse González en su nueva internación: “Las veces que sea necesario”

Fernando Marín reveló su secreto para seguir vigente a los 80 años: “Mientras tenga energía, seguiré pensando en mi profesión”

INFOBAE AMÉRICA

OPPO Reno16, a prueba: cuatro cámaras de 50 MP, batería para dos días y un formato compacto

OPPO Reno16, a prueba: cuatro cámaras de 50 MP, batería para dos días y un formato compacto

El Salvador registra aumento de casos de dengue en 2026 con síntomas más severos, alerta especialista

Educación: el 90% de alumnos en Guatemala avanzó en lectura en 2025, con ganancias de hasta 40 palabras por minuto

La ansiedad y la depresión ya concentran casi tres de cada cuatro diagnósticos emocionales en República Dominicana

La impunidad alcanza 86.6% en ataques contra periodistas en Honduras