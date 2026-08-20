Aeroparque cerrará dos días para realizar obras: qué pasará con los vuelos

El Aeroparque Jorge Newbery estará inactivo durante 55 horas. REUTERS/Agustin Marcarian

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El Aeroparque Jorge Newbery permanecerá cerrado durante 55 horas la próxima semana debido a tareas de mantenimiento preventivo de la pista, en el marco de un plan integral de obras que lleva adelante Aeropuertos Argentina.

Más en detalle, las operaciones se suspenderán durante dos días: desde las 9 horas del martes 25 de agosto hasta las 16 horas del jueves 27. Por ello, entre el 50% y 60% de los vuelos programados, tanto domésticos como internacionales, se trasladarán al Aeropuerto de Ezeiza, cuya actividad se espera que aumente un 80%. La cantidad de vuelos en Ezeiza pasará de 530, cifra habitual para un período similar, a 940. El resto de los servicios fueron cancelados por las aerolíneas, que tomaron esa decisión teniendo en cuenta la antelación con la que se anunciaron las obras y la cantidad de pasajeros.

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La intervención y el esquema fueron acordados con las compañías aéreas y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), que en conjunto definieron las fechas en función de las condiciones meteorológicas y de la previsible merma en las operaciones, de manera de minimizar el impacto operativo. Además, consideraron fundamental que la pista esté preparada para hacer frente a la temporada alta, que comienza en octubre.

Los trabajos, principalmente de bacheo y balizamiento, responden a un fuerte aumento de la demanda en la terminal metropolitana, que en la actualidad presenta picos de 440 vuelos diarios, y a las perspectivas de crecimiento de las aerolíneas.

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Los trabajos, principalmente de bacheo y balizamiento, responden a un fuerte aumento de la demanda en la terminal metropolitana

El proyecto de Aeropuertos Argentina, que conlleva una inversión de USD 85 millones, incluye también la ampliación de la Plataforma Norte, del PIR (Punto de Inspección y Registro) doméstico, del Hall de check-in y de las vialidades en Arribos Internacionales.

A fin de mejorar la experiencia del pasajero, se extenderán las zonas de preembarque nacional y se incorporará tecnología que permitirá reducir hasta un 26% el tiempo destinado al check-in y un 33% el correspondiente al PIR.

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Asimismo, se construirá una nueva sala VIP, se incorporarán nuevos locales comerciales y se renovará la oferta gastronómica con propuestas como el exclusivo Bis Café, de la mano de Gonzalo Aramburu, único chef argentino con dos estrellas Michelin, y un nuevo restaurante Outback Steakhouse.

La iniciativa contempla ampliar significativamente los servicios del espacio “Amo Viajar”, con espacios reservados y equipos de asistencia especializada a personas con necesidades específicas como adultos mayores, mujeres en período de lactancia y personas con requerimientos médicos particulares.

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Cabe mencionar al respecto que el aeropuerto metropolitano cerró el 2025 con cifras históricas, al registrar un total de 17.812.311 pasajeros: 5.265.159 internacionales y 12.547.152 domésticos. En el primer trimestre de este año, en tanto, alcanzó los 5.898.525 pasajeros, sosteniendo los niveles de igual período del año pasado. A su vez, entre enero y marzo se contabilizó un promedio diario de 409 vuelos.

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