Crimen y Justicia
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Identificaron al tercer sospechoso del robo a un intendente salteño: tiene antecedentes por homicidio

El hombre, de unos 35 años, quedó señalado tras el análisis de cámaras de seguridad y el relavamiento de otras pruebas del robo cometido el fin de semana en un lavadero de Salvador Mazza. Los tres encapuchados escaparon hacia Yacuiba con una Toyota Hilux 2024

Tres figuras humanas borrosas caminan sobre un sendero pavimentado junto a un coche plateado, vegetación y una pared blanca
Un video de vigilancia captura a tres hombres que son investigados por su presunta participación en el robo a la familia de un intendente en Salta.
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Las autoridades de Salta lograron identificar al tercer sospechoso por el robo de la camioneta al intendente de Salvador Mazza, ocurrido durante el fin de semana. Sobre los dos primeros, Samuel Limón Álvarez y Jesús Peralta Taceo, ya pesa una orden de captura internacional.

Tres meses después de recuperar la libertad en Bolivia, tras una condena por homicidio, Deiby Alexander T.V. aparece señalado como el tercer implicado en el robo de quien se deconoce el paradero.

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De acuerdo con los portales de la ciudad boliviana de Yacuiba -al límite con Salvador Mazza- se trata de un hombre vinculado con un violento hecho ocurrido en 2022 en donde un chico de 22 años perdió la vida. En aquel entonces, la Fiscalía de Tarija solicitó la aprehensión de cinco sospechosos por el crimen del joven y entre los buscados figuraba T.V., quien ya tenía antecedentes penales tanto en Bolivia como en Argentina, según indicoYacuibanoticias.

El 14 de mayo de 2026, el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres Primero de la mencionada localidad fronteriza dispuso su liberación, en línea con lo que pudo conocer el medio local El Tribuno.

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La publicación que el intendente hizo en sus redes sociales
La publicación que el intendente hizo en sus redes sociales

En las últimas horas, la investigación que encabeza el fiscal Jorge Armando Cazón registró un avance significativo al establecer la identidad de los delincuentes. Las cámaras de seguridad los registraron caminando sobre la avenida 9 de Julio, en barrio Luján, cerca del lavadero donde el hijo de Subelza había dejado estacionada la camioneta.

El robo ocurrió el 14 de agosto, poco después de las 15, cuando los tres ingresaron armados, maniataron y golpearon al empleado, lo encerraron bajo llave y escaparon con una Toyota Hilux modelo 2024. El vehículo descendió por la quebrada del Sauzal y, entre las 17 y las 18 de ese mismo día, cruzó la frontera por un paso ilegal hacia Yacuiba. Algunos testigos también advirtieron la presencia de dos motos en la ruta, que habrían servido como apoyo logístico para vigilar la reacción policial.

Salta robo camioneta captura
Jesús Peralta Taceo, ciudadano argentino

A partir de los datos obtenidos, la Fiscalía Penal de la localidad salteña impulsó órdenes de captura nacional e internacional para dos de ellos.

Por un lado, Peralta Taceo, que según confirmó Cazón a Infobae, se trata de un ciudadano boliviano de 48 años con antecedentes por robo, violencia y tenencia de armas, conocido en el ambiente delictivo de Bolivia. El pedido de captura es por el delito de robo calificado, agravado por el uso de armas y en banda.

El segundo señalado es Limón Álvarez, un ciudadano argentino con prontuario por robos en la zona fronteriza, para quien el Juzgado de Garantías Nº 2 de Tartagal ordenó formalmente la detención y/o captura nacional e internacional del implicado.

Entre los elementos que sustentaron esa resolución figuran la declaración del encargado del lavadero, un identikit, el material de las cámaras y las tareas del Grupo Investigativo Sector Nº 43. El magistrado consideró acreditada una sospecha suficiente sobre su participación y señaló riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. También dispuso comunicar la captura a la División Judicial, al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) y a Interpol, que deberá emitir una Notificación Roja para procurar su localización en el exterior.

Primer plano de un hombre con pelo oscuro y corto, mirando al frente, con una camiseta clara, sobre un fondo liso, en blanco y negro
Samuel Limón Álvarez tiene pedido de captura

Las autoridades también investigan si Limón Álvarez tuvo algún vínculo con la banda liderada por Miguel Ángel Condorí Ortíz, alias “El Botudo”, dedicada al robo de vehículos en la zona fronteriza de Salvador Mazza. Condorí Ortíz fue condenado en junio de 2020 por robo calificado en poblado y en banda; tras recuperar la libertad, volvió a ser arrestado en octubre de 2024.

La Gendarmería Nacional Argentina y la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (DIPROVE) de Bolivia trabajan en conjunto para localizar a los integrantes de la banda. El fiscal Cazón adelantó a El Tribuno que busca consolidar los elementos necesarios para declinar la competencia hacia la Justicia Federal de Tartagal, que quedará a cargo de la investigación en coordinación con autoridades de ambos países.

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