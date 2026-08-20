Crimen y Justicia
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Desarticularon una banda que abastecía cocaína a diferentes puntos de venta de drogas en Ma del Plata

Los procedimientos se concentraron en Santa Rosa de Lima, Libertad, San Jorge y La Herradura

La Policía Federal secuestró 3,5 kilos de cocaína, dinero en efectivo, vehículos, celulares, un arma y elementos de corte
La Policía Federal secuestró 3,5 kilos de cocaína, dinero en efectivo, vehículos, celulares, un arma y elementos de corte
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Una investigación judicial y policial en Mar del Plata derivó en la detención de cuatro presuntos distribuidores de droga y el secuestro de 3,5 kilos de cocaína de máxima pureza tras ocho allanamientos simultáneos en distintos barrios de la ciudad.

Los procedimientos se realizaron en distintos sectores de Mar del Plata, concentrados en los barrios Santa Rosa de Lima, Libertad, San Jorge y La Herradura. El despliegue estuvo a cargo de la División Antidrogas de la Policía Federal Argentina, que avanzó sobre los domicilios señalados en la investigación después de varios meses de tareas de inteligencia judicial.

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De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 0223, la causa se inició a fines de 2025 a partir de datos sobre una estructura dedicada al abastecimiento de cocaína y marihuana a distintos puntos de venta barriales. La investigación quedó bajo la órbita del área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, conducida por Santiago Eyherabide, y de la Oficina de Narcocriminalidad, a cargo del auxiliar fiscal Hércules Giffi.

A partir de tareas de inteligencia, los investigadores reconstruyeron el funcionamiento del grupo y lograron identificar a sus integrantes. Para ello realizaron el seguimiento durante varios meses de: escuchas telefónicas, registros fílmicos y fotográficos, además del análisis sistemático de la información reunida.

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Los operativos se concentraron en Santa Rosa de Lima, Libertad, San Jorge y La Herradura
Los operativos se concentraron en Santa Rosa de Lima, Libertad, San Jorge y La Herradura

Con esos elementos, el Juzgado Federal con funciones de Garantías en turno, a cargo de Santiago Inchausti, autorizó una batería de medidas para profundizar la pesquisa. Entre ellas figuraron técnicas especiales de investigación y herramientas de seguimiento remoto que permitieron avanzar sobre las maniobras atribuidas a los sospechosos.

Con el material probatorio acumulado, las fuerzas federales ejecutaron los ocho allanamientos simultáneos y concretaron la captura de los cuatro acusados. En esos procedimientos también se incautaron los estupefacientes y otros objetos considerados de interés para el expediente.

Además de la detención de los sospechosos, los agentes también secuestraron 3,5 kilos de cocaína de máxima pureza, además de una camioneta, un auto, once celulares, una balanza de precisión, elementos de corte, un revólver, 5.000 dólares y 5 millones de pesos en efectivo. El resultado del procedimiento reforzó la hipótesis de una organización dedicada al abastecimiento de distintos puntos de venta de droga en la ciudad.

Entre los elementos incautados figuran 3,5 kilos de cocaína, 5 millones de pesos, 5.000 dólares, una camioneta, un auto y un arma de fuego (Fuente: 0223)
Entre los elementos incautados figuran 3,5 kilos de cocaína, 5 millones de pesos, 5.000 dólares, una camioneta, un auto y un arma de fuego (Fuente: 0223)

La pesquisa apuntaba a una organización que abastecía a varios “points” o búnkers de venta de droga en distintos sectores de la ciudad. El avance de la causa quedó ahora atado al análisis de los elementos secuestrados y a la situación procesal de los detenidos.

Otro operativo por narcotráfico en Mar del Plata

Otro expediente reciente volvió a exponer el avance de causas por narcotráfico en Mar del Plata. En ese caso, tres personas fueron detenidas y se secuestraron drogas, armas y dinero en efectivo en el marco de una investigación federal que apuntó contra una presunta organización dedicada a la comercialización de estupefacientes en la ciudad.

El procedimiento estuvo a cargo de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y se desplegó en la periferia marplatense. La pesquisa se tramitó por infracción a la Ley de Estupefacientes y por tenencia no autorizada de armas de fuego, bajo la órbita del Juzgado Federal N.º 1 de Mar del Plata, a cargo de Santiago Inchausti, con intervención de la secretaría encabezada por Pedro Hooft.

Entre los arrestados, un hombre FUE señalado como el principal investigado, mientras que también fueron aprehendidas dos mujeres. El operativo incluyó tres allanamientos simultáneos en la zona sudoeste de la ciudad y contó con apoyo aéreo del helicóptero Dauphin PA-40 de la estación aérea de la Prefectura local, que realizó sobrevuelos durante el despliegue.

En los procedimientos, los efectivos secuestraron más de tres kilos de marihuana, cocaína, más de 500 semillas de cannabis, dos revólveres, municiones, teléfonos celulares, dinero en efectivo y documentación considerada de interés para la causa. De acuerdo con la nota, el aforo total de los elementos incautados supera los 53 millones de pesos.

El avance del expediente quedó ahora ligado al análisis del material secuestrado y a la situación procesal de los tres detenidos, mientras la Justicia busca determinar el alcance de la organización investigada y el rol que tuvo cada una de las personas involucradas.

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