Virgen de la Loma, protectora del camino: un hallazgo en la Ruta 226, una nota anónima e imágenes que desaparecieron sin dejar rastro

La búsqueda de protección espiritual en las rutas argentinas reúne devociones católicas y populares entre conductores, pasajeros y viajeros

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Conductores de automóviles, motociclistas, camioneros, choferes de ómnibus, remiseros, ciclistas, choferes de aplicaciones de celular y también pasajeros, buscan con frecuencia una suerte de apoyo espiritual al momento de circular por las rutas argentinas. La búsqueda de protección espiritual en el universo rutero de nuestro país cuenta con referentes del más variado origen y color, que pertenecen tanto al culto católico como al pintoresco mundo de las devociones populares.

Aquella necesidad se manifiesta en las inscripciones “Virgen de Luján. Protege nuestro viaje”, y en los altares rojos con cruces, velas, banderas y cintas coloradas dedicados al Gauchito Gil, el santo de los caminos. La Difunta Correa tiene mucho arraigo entre camioneros y viajeros, en tanto que la cantante bailantera Gilda y el músico cuartetero Rodrigo cuentan con sus respectivos altares en los puntos de las rutas donde se produjeron sus trágicas y jóvenes muertes.

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A ocho kilómetros de la ciudad de Olavarría, en el sur de la provincia de Buenos Aires, existe un sitio dedicado a una curiosa advocación mariana, emplazado en una elevación de la Ruta Nacional 226: la popular Virgen de la Loma, tal como se la conoce entre la población local.

La Virgen de la Loma se convirtió en una advocación mariana ligada a la Ruta Nacional 226, a ocho kilómetros de Olavarría

El 17 de enero de 1967 un italiano que trabajaba en campos cercanos a la Ruta Nacional 226 encontró, entre los pastos de un terreno elevado junto a esa ruta, un nicho de plástico con dos pequeñas imágenes, una de la Virgen de Luján y otra de Ceferino Namuncurá, y un frasco con monedas y una enigmática y anónima nota que decía: “No me saquen de aquí. Hagan algo para cuando llueve que yo hago muchos milagros”.

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La noticia fue comunicada a la parroquia de Nuestra Señora de Monte Viggiano, de la ciudad de Olavarría. El hallazgo de una imagen de Nuestra Señora de Luján con aquel mensaje provocó curiosidad y movilizó a la sociedad olavarriense. El lugar del hallazgo adquirió especial significado religioso y mariano, y no tardó en convertirse en una referencia espiritual para la comunidad local y, particularmente, para quienes transitaban por la Ruta Nacional 226.

La construcción del templete de la Virgen de la Loma comenzó el 12 de mayo de 1967 frente al sitio del hallazgo sobre la Ruta Nacional 226

La espontánea acción del “boca en boca” contribuyó a difundir una nueva devoción mariana que surgió de la combinación de una imagen de la Patrona Nacional y de la elevación que allí presentaba la Ruta Nacional 226. En esa labor de difusión, fueron claves dos franciscanos conventuales de Nuestra Señora de Monte Viggiano: fray Contardo Miglioranza y, especialmente, fray Romeo Musaragno, quien, ya en 1967, la hizo conocer como la Virgen de la Loma, Protectora del Camino.

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Se intentó adquirir el terreno donde se habían encontrado las imágenes para levantar un sitio de veneración a la Virgen María, pero la propietaria se negó. Al final se logró la donación de un terreno frente al sitio del hallazgo, cruzando la Ruta Nacional 226. El 12 de mayo de 1967 se comenzó a construir un templete para la flamante Virgen de la Loma. Esa iniciativa movilizó a muchos vecinos y el diario olavarriense El Popular ayudó a difundir la nueva devoción.

Para contribuir a la construcción del templete, fray Romeo gestionó y logró la colaboración de soldados de la Guarnición de Ejército Olavarría y de presos de buena conducta del Penal de Sierra Chica. Por otra parte, durante aquellos trabajos no faltaron inconvenientes o imprevistos, como la falta de cemento y de maquinaria en momentos críticos, pero siempre aparecía alguien de la nada para solucionar el problema: ¿casualidad o providencia? Para aumentar el misterio, las imágenes de la Virgen de Luján y de Ceferino Namuncurá pronto se perdieron, desconociéndose su destino.

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La Virgen de la Loma recibe peregrinaciones de Semana Santa desde 1977 y convoca a fieles que piden y agradecen auxilios espirituales por salud y trabajo

Mientras se construía el templete, el Instituto Padre Kolbe adquirió una sobria escultura de la Virgen María, que es la que se colocó sobre una estructura de piedra protegida por el templete, el cual se inauguró el 10 de diciembre de 1967. En 1996 se construyó la capilla, donde se halla la tumba de fray Romeo.

La Virgen de la Loma constituye un sitio de gran convocatoria, que combina fe, esperanza, paz, tranquilidad y descanso. Es muy visitado por fieles del partido de Olavarría y de otros puntos de la provincia de Buenos Aires y, especialmente, por quienes transitan la Ruta Nacional 226, por lo que constituye una parada casi obligada. Un poema dedicado a aquella devoción expresa:

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“Hasta aquí la Virgen bella

vino como una paloma,

para ser guía y estrella

de la gente de la huella.

En lo alto del camino

la ve el hombre de la ruta

como milagro divino

como una flor impoluta”.

Desde 1977, la Virgen de la Loma recibe las tradicionales peregrinaciones de Semana Santa que la comunidad olavarriense realiza desde la parroquia de Nuestra Señora de Monte Viggiano. Además de su rol de Protectora del Camino, constituye una suerte de devoción popular, a la que se le solicitan y agradecen auxilios espirituales por salud, trabajo, tal como lo testimonian placas, velas, estampitas, estatuillas religiosas, rosarios, crucifijos, juguetes, banderas, llaveros y flores, que gran número de fieles han dejado como sincero y conmovedor agradecimiento.

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