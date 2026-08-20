Crimen y Justicia
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Entraron a su casa, le robaron su guitarra eléctrica y la encontró publicada en internet

Un músico recuperó su Fender Telecaster después de identificarla en Marketplace y dar aviso a las autoridades, quienes organizaron un operativo encubierto

Le robaron su guitarra, pero la recuperó luego de un operativo portada
A un músico de San Isidro le robaron su guitarra eléctrica, pero finalmente la recuperó tras un operativo cerrojo
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Impotencia, paciencia y recompensa. Como si se tratara de una película de policías y espías, un joven músico recuperó su guitarra eléctrica, luego de sufrir un robo, en San Isidro. Además, tras el operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad municipal, la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Justicia, quedó detenido un sospechoso de 26 años.

El caso se remonta a aproximadamente un mes atrás, cuando Lorenzo Cauhapé (26) estacionó su vehículo en el barrio porteño de Palermo para ir a cenar. Al regresar, observó que le habían abierto el automóvil sin causar daños visibles. Los delincuentes emplearon inhibidores de señal para vulnerar el cierre centralizado y sustrajeron documentación y las llaves de su vivienda. Posteriormente, accedieron al domicilio y se llevaron diversos objetos, entre ellos una guitarra eléctrica Fender Telecaster de alto valor sentimental.

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Como el cazador que espera a su presa, Lorenzo se mantuvo paciente en redes sociales, mientras que, tras la denuncia, comenzó a recibir apoyo del Equipo de Integración Comunitaria del municipio de San Isidro, que brinda asistencia a quienes sufren hechos delictivos y coordina con áreas operativas y judiciales.

Guitarra eléctrica Fender Telecaster crema con pickguard negro, diapasón de madera clara, junto a un formulario policial de secuestro sobre una mesa blanca
Lorenzo Cauhapé encontró su guitarra publicada en Marketplace

La expectativa y la permanencia finalmente tuvo su premio. La investigación cobró un giro decisivo cuando el propietario identificó su guitarra en Marketplace al reconocer detalles únicos del instrumento. Frente a la posibilidad de recuperar a su fiel compañera, pactó un encuentro con el supuesto vendedor, no sin antes notificar a los agentes municipales encargados de su seguimiento.

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Con autorización judicial mediante, la Secretaría de Seguridad organizó una compra simulada y montó un operativo cerrojo en el lugar acordado para la transacción. Durante la maniobra, agentes municipales y efectivos de la Policía Bonaerense supervisaron el procedimiento y lograron la detención de un joven de 26 años, después de entregar la guitarra.

De esta forma, el instrumento volvió a las manos de Lorenzo y la caza tuvo un final feliz. Mientras, la Justicia investiga si el detenido integraba la banda responsable del escruche o si participaba solo en la cadena de comercialización de objetos robados.

Cómo protegerse ante robos de autos con inhibidores de señal

Robo de autos con inhibidor de señal
Un inhibidor de señal

El uso de inhibidores de señal para perpetrar robos de vehículos se consolidó como una de las principales modalidades delictivas en la Argentina.

El método consiste en utilizar dispositivos electrónicos que bloquean la señal del cierre centralizado o de la alarma, logrando que el auto permanezca abierto sin que el dueño lo advierta. Esta técnica suele aplicarse en estacionamientos de supermercados, shoppings y zonas de alta circulación, donde el descuido facilita la tarea de los delincuentes. Existen versiones sofisticadas como el dispositivo ruso “Pandora”, capaz de vulnerar sistemas de distintas marcas y modelos sin dejar rastros.

A estas herramientas se suman los equipos para clonar llaves electrónicas, una modalidad conocida como “relay attack”. Este método requiere dos personas y permite captar y amplificar la señal de la llave original, lo que posibilita abrir y encender el vehículo sin forzar accesos físicos. Equipos como el “Flipper Zero” también pueden copiar señales de portones eléctricos y otros dispositivos.

Frente a este panorama, especialistas y la Policía de la Ciudad recomiendan adoptar hábitos sencillos para reducir el riesgo. Una de las sugerencias principales es verificar manualmente que las puertas hayan quedado cerradas tras usar el control remoto. También se aconseja evitar la función de cierre a distancia en grandes estacionamientos y optar por la llave física en la vía pública, siempre que sea posible.

Otra recomendación de los expertos consultados por Infobae es instalar alarmas y rastreadores homologados, además de guardar la llave electrónica en una caja metálica o jaula de Faraday para bloquear la señal. Incluso envolver la llave en papel de aluminio puede actuar como barrera. Se sugiere, además, estacionar en lugares iluminados y visibles, agregar trabas de volante y considerar sistemas de recuperación que no dependan exclusivamente del GPS, debido al uso extendido de inhibidores de señales satelitales por parte de las bandas delictivas.

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