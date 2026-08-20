Crimen y Justicia
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Pidieron liberar al comerciante que mató a un adolescente e hirió a otro en Mar del Plata

El hecho se registró el fin de semana durante un presunto intento de robo, cuando el acusado y un amigo se hallaban en una camioneta. El hombre enfrenta cargos por homicidio agravado tras la muerte de un joven de 16 años

Mar del Plata adolescente muerto intento de robo
El hecho ocurrió en la intersección de la avenida Champagnat y la calle Saavedra en Mar del Plata
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La defensa el comerciante de Mar del Plata, acusado de asesinar de un disparo a un adolescente y herir a otro durante un confuso episodio en la madrugada del domingo, solicitó la excarcelación de manera inmediata.

El suceso ocurrió en el barrio Regional cuando el detenido se encontraba en una camioneta junto a un amigo, y un grupo de jóvenes habría intentado abrir las puertas del vehículo. En ese momento, se produjo una balacera en donde hubo al menos siete disparos.

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El abogado del hombre de 36 años -identificado como U.A.C.-, Gonzalo Lamenza, fundamentó el pedido realizado ante la Justicia de Garantías, señalando una serie de condiciones que le permitirían a su defedido atravesar el proceso judicial en libertad. En diálogo con La Capital , argumentó que el propio comerciante dio aviso a la Policía tras el episodio y colaboró con la investigación. Además, remarcó que su arraigo en la ciudad se encuentra debidamente acreditado. A eso sumó que no existirían elementos que permitan sostener un eventual entorpecimiento del proceso ni un riesgo de fuga.

El letrado indicó que aguardan en los próximos días la resolución de la jueza del Juzgado de Garantías N° 3, respecto a la petición. En tanto, U.A.C. permanece alojado en un sector de aislamiento dentro de la Unidad Penitenciaria N° 44 de Batán desde el día del episodio.

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Personal de la Comisaría 4ª detuvo al atacante y secuestró armas, municiones, la camioneta y las bicicletas
Personal de la Comisaría 4ª detuvo al atacante y secuestró armas, municiones, la camioneta y las bicicletas

Los disparos se ejecutaron cerca de las 5, en la intersección de la avenida Champagnat y la calle Saavedra, y según declaró el amigo del comerciante, les habían querido abrir la puerta de la Toyota Hilux donde se encontraban ambos custodiando el local, que había sido asaltado el día anterior. Los jóvenes circulaban en bicicleta, dieron la vuelta a la manzana y reaparecieron junto al vehículo momentos después, relataron.

Uno de los proyectiles impactó en el pecho de un adolescente de 16 años que murió a pocos metros del vehículo; mientras que un menor de 15 resultó herido en la mano y debió ser intervenido quirúrgicamente aunque sufrió la pérdida de tres dedos.

Tras los disparos, el grupo escapó. El herido ingresó al Hospital Regional horas más tarde y, en un primer momento, aseguró que lo habían asaltado en una estación de servicio, aunque luego reconoció haber estado en el lugar del hecho y conocer a la víctima fatal. En la escena, el personal de la Comisaría 4ª encontró siete vainas servidas y secuestró, dentro de la Hilux, una escopeta Taurus cargada con siete cartuchos, una pistola Taurus calibre 9 milímetros y un arma de aire comprimido, además de cargadores y municiones.

La fiscal Constanza Mandagarán, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4 de Mar del Plata, imputó al comerciante por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, lesiones graves y portación de arma atenuada. El acusado se negó a declarar ante la fiscal.

En tanto, la UFI N° 7 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo del fiscal Carlos Russo, investiga si los adolescentes intentaron efectivamente asaltar a los ocupantes de la camioneta. Para el caso, la Fiscalía aguardaba el relevamiento total de las cámaras de seguridad de la zona, el análisis de los videos y los informes periciales balísticos de la Policía Científica.

HIGA Mar del Plata
El adolescente de 15 fue operado en el HIGA Mar del Plata

El ataque ocurrido el fin de semana no es el primero en el que el vendedor se encuentra envuelto. En enero de 2024, le disparó en la pierna derecha a un hombre que había ingresado a su fábrica ubicada en Magallanes al 7800, en el barrio Santa Rita, luego de que se activara la alarma del establecimiento.

En aquella oportunidad, la fiscal María Florencia Salas, de la UFI N° 1, lo notificó por homicidio en grado de tentativa y luego lo procesó por lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego, aunque dispuso que permaneciera en libertad. Por aquel entonces tenía credencial de legítimo usuario vigente pero no autorización para portar el arma.

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