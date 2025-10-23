Robos de autos: cómo funcionan los inhibidores de señal y qué hacer para protegerse

Este inhibidor de señal se le incautó a un delincuente que intentó abrir una camioneta en Palermo, el mes pasado

Las últimas estadísticas del robo automotor arrojan escenarios contrastantes: en la Argentina, durante el 2024, se robó un vehículo cada cinco minutos, según datos de la Superintendencia de Seguros de la Nación, con más de 103.000 hechos denunciados, lo cual representó un aumento del 13 por ciento de casos respecto del año anterior; mientras que en la Ciudad de Buenos Aires la cifra cayó a menos de 400 casos en los primeros nueve meses de 2025, el número más bajo desde 2002 de acuerdo a reportes oficiales.

Una de las modalidades que más creció en los últimos años es el uso de inhibidores para concretar robos de vehículos en distintas zonas del país.

Esta técnica apunta a bloquear la señal del cierre centralizado o la alarma electrónica para que el auto quede abierto sin que su dueño lo note. Con este sistema, el robo puede realizarse sin forzar cerraduras ni dañar puertas. La persona baja, acciona el cierre remoto creyendo que el auto quedó trabado y, cuando vuelve, descubre que le faltan objetos o que el vehículo fue sustraído.

Los inhibidores son artefactos electrónicos que emiten una señal para interferir la comunicación entre la llave y el sistema de seguridad del auto. Al pulsar el control remoto, la orden para cerrar las puertas no llega nunca, dejando el vehículo accesible.

Las estadísticas de robo de autos en la Ciudad de Buenos Aires

Los robos bajo esta modalidad suelen darse en estacionamientos de supermercados, shoppings o en zonas de gran tránsito como la puerta de colegios, donde el flujo de personas y la distracción facilitan el accionar de los delincuentes.

El uso de estos equipos comenzó a incrementarse luego de la pandemia, cuando los robos de autos volvieron a crecer en el país. Hay versiones más sofisticadas, como el dispositivo “Pandora”, de origen ruso, que trabaja con codificaciones electrónicas y una base de datos con combinaciones pregrabadas de apertura para distintas marcas y modelos, lo que les da a los ladrones la posibilidad de vulnerar autos sin llamar la atención y sin dejar señales visibles.

El video de la detención de los tres ciudadanos colombianos que abrieron una camioneta con un inhibidor en Palermo, la semana pasada

Los casos de delincuentes usando dispositivos Pandora para robar no son nada novedosos. En Argentina, los primeros hechos delictivos con estos aparatos datan desde 2022 en la provincia de Córdoba.

Desde el año pasado también se registran casos de robos que usan otro tipo de tecnología: dispositivos para “clonar” llaves electrónicas.

Bajo este método, conocido como “relay attack”, dos ladrones emplean antenas y pequeños equipos que captan la señal de la llave original que suele estar dentro de la casa o en el bolsillo del dueño. Así, uno amplifica la señal y el otro la replica junto al auto, logrando abrirlo y encenderlo sin forzar cerraduras ni alarmas.

Estos dispositivos, como por ejemplo el llamado “Flipper Zero”, se venden a través de internet y pueden copiar otras señales, como la de portones eléctricos de cocheras.

Un caso de robo mediante la utilización de un dispositivo que "clona" las llaves de vehículos

El vehículo puede arrancar solo una vez con la señal clonada, por lo que las bandas después cambian la computadora del auto o lo desarman para venderlo en partes, completando así el circuito criminal.

El robo puede ocurrir en la vía pública o incluso en cocheras, en medio de la noche, sin nadie a la vista, con los delincuentes solo siendo registrados por cámaras de seguridad, en caso de que las haya.

Métodos de prevención

Un informe de la Policía de la Ciudad y las recomendaciones de especialistas coinciden en algunos hábitos sencillos y otros más técnicos para reducir el riesgo.

Chequear de manera manual que las puertas hayan quedado cerradas después de usar el control remoto es una de las principales y más simples sugerencias.

Así delincuentes se llevaron una camioneta en Lanús usando un aparato clonador de llaves

Se aconseja evitar el uso de la función de cierre a distancia en grandes estacionamientos y, si se cuenta con llave física, usarla en la vía pública.

Si se instala una alarma o sistema de rastreo, debe ser de empresas habilitadas y confiables.

Para casos de robos mediante clonación de llaves, se recomienda guardar la llave electrónica en una caja metálica o jaula de Faraday, lo que impide la transmisión de la señal. Incluso envolver la llave en papel de aluminio puede servir como barrera.

Otra alternativa es estacionar el auto en lugares visibles, bien iluminados y con alta circulación de personas, además de agregar trabas o inmovilizadores de volante.

Muchas bandas utilizan también inhibidores de señales satelitales, por eso suman importancia los sistemas de recuperación que no dependan exclusivamente de GPS.