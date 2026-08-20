Neuquén: un chacarero italiano murió tras una discusión familiar y la Justicia investigó el motivo

El Hospital Centenario, lugar en donde se constató el fallecimiento del chacarero italiano de 66 años

Guardar

Un chacarero de la ciudad de Centenario, en la provincia de Neuquén, murió el martes a los 66 años después de una violenta discusión familiar en la que, a posteriori, fue hallado caído dentro de su casa.

El cuerpo de la víctima, identificada como Honorio Rozza, presentaba un golpe en el rostro lo que derivó en que la Justicia investigue la causa del deceso. La fiscal Guadalupe Inaudi caratuló el caso como “muerte violenta” hasta que la autopsia pudiese determinar si se trató de una caída accidental, una descompensación o una conducta criminal.

PUBLICIDAD

Encuentro, discusión y muerte

El hombre fue encontrado por sus familiares tendido en el piso en el interior de la vivienda, ubicada en un sector de chacras. Luego de eso, sus parientes lo trasladaron en un vehículo particular hasta el Hospital Centenario, donde los médicos constataron su muerte.

Pero lo que alertó a los investigadores es cómo se originó este fallecimiento. Antes que Rozza perdiese la vida, su esposa, una cuñada y cuatro hijos de la víctima protagonizaron una fuerte discusión familiar con el hombre. Tras ese altercado, dos de los hijos se retiraron del lugar y los otros dos permanecieron en la vivienda. Minutos después, cuando se dirigieron hacia la cocina, encontraron al hombre caído.

PUBLICIDAD

Por ende, la fiscal Inaudi ordenó peritajes de Criminalística dentro de la casa para reconstruir qué ocurrió en los minutos previos. Entre las hipótesis que analizó la investigación apareció la posibilidad de que haya existido intervención de terceros.

Los resultados de la autopsia

Según pudo averiguar Infobae, a través del Ministerio Público Fiscal de Neuquén, el informe preliminar de autopsia, que recibió la fiscal del caso, reveló que el hombre “falleció como consecuencia de una congestión cardiopulmonar, sin indicios de criminalidad”.

PUBLICIDAD

De esta forma, los investigadores evalúan si la discusión previa pudo haberle provocado una descompensación que derivó en la caída. Las declaraciones de los familiares presentes y de otras personas, que podrían aportar datos sobre la pelea y lo ocurrido después, ya fueron incorporadas al expediente.

Desde el MPF de Neuquén informaron a este medio que el hombre falleció como consecuencia de "una congestión cardiopulmonar, sin indicios de criminalidad”

El procedimiento tuvo una intervención inicial de la Comisaría 52. Después, la pesquisa quedó bajo la órbita de la Comisaría Quinta, que tiene jurisdicción sobre el sector donde ocurrió el hecho.

PUBLICIDAD

Quién era Honorio Rozza

El hombre fallecido era un vecino de calle 20 ligado a una de las primeras familias italianas asentadas en la zona de chacras de Centenario. Según LMNeuquén, su historia familiar estaba vinculada desde hace generaciones a la producción agropecuaria del Alto Valle.

Los Rozza mantuvieron esa actividad a lo largo del tiempo y participaron en los tractorazos de los años 90. En los últimos años continuaron vinculados a la producción y a la defensa de las tierras destinadas a chacras frente al avance de urbanizaciones.

PUBLICIDAD

Honorio Rozza también había tenido participación política local. Se postuló como candidato a concejal junto a Sebastián Krapp por Juntos por el Cambio, con propuestas centradas en la protección del sector productivo, la recuperación del Galpón Frigorífico Municipal y obras de infraestructura para impulsar el agroturismo.

En ese mismo entorno familiar, Federico Rozza integra la comisión directiva de Productores Agremiados Centenario - Vista Alegre. En una entrevista con radio Sayhueque citada por el medio, sostuvo: “A la tierra productiva hay que usarla para producir”.

PUBLICIDAD

En esa intervención también advirtió sobre la reducción de la superficie destinada a la actividad. “En los últimos 30 años, la superficie en producción pasó de 3.300 a 2.000 hectáreas en la zona, transformando tierras productivas en loteos”, señaló.