Crimen y Justicia

Hoy serán los alegatos por el crimen de Verónica Dessio, la abogada de La Plata que fue asesinada por encargo

Ivana Mapis está acusada de presuntamente haberle pagado a Antonio Alves para que asesinara a la víctima en diciembre de 2020. La audiencia será a las 10 horas en el Tribunal Oral Criminal II platense

veronica dessio
Los abogados de la familia de Verónica Dessio solicitarán la pena de prisión perpetua para Ivana Mapis y Antonio Alves (Facebook)
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Este miércoles, se conocerán los alegatos en el juicio por el crimen de Verónica Dessio, la abogada que fue asesinada en diciembre de 2020. La audiencia comenzará a las 10 horas en el Tribunal Oral Criminal II de La Plata, donde está previsto que la Fiscalía, las querelllas y las defensas formulen sus pedidos.

El caso llegó a esta instancia con dos acusados por homicidio doblemente agravado por alevosía y por precio. Una de las imputadas es Ivana Mapis, ex pareja de Carolina Pérez (ex esposa y madre del hijo de la víctima), quien fue señalada por presuntamente haber instigado el asesinato por celos de la relación cordial que existía entre Dessio y Pérez.

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A lo largo del proceso, dos testigos identificaron a Mapis como la persona que ofreció una suma de dinero a cambio de matar a alguien. Fue así que habría contactado al segundo acusado, Antonio Alves, el hombre señalado como presunto autor material.

Según anticiparon los abogados de la familia Dessio, Santiago Irribarri y Marcelo Botindari, a Infobae, durante la lectura de su alegato pedirán que ambos imputados sean condenados a prisión perpetua. “Creemos que está probado”, destacaron sobre la contundencia que revestiría a las pruebas reunidas contra Mapis y Alves.

Crimen veronica dessio
La acusada se encuentra bajo prisión domiciliaria sin tobillera electrónica

“Alves está acreditado. Hay pruebas fílmicas a la hora y lugar del hecho”, remarcaron sobre la existencia de un video, en donde se captó al acusado mientras usaba guantes en pleno verano. Asimismo, describieron que ese mismo registro habría logrado mostrar que “ingresó a la casa -de Dessio- de refilón”.

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En el caso de Mapis, la querella consideró que la existencia de la segunda línea telefónica que la acusada habría adquirido para presuntamente contactarse con Alves era contundente para demostrar el rol intelectual que habría tenido en el hecho.

Estos datos fueron incorporados al juicio durante la última audiencia, en donde se expuso que existieron 21 llamadas y 53 mensajes entre Mapis y Alves en fechas cercanas al homicidio. Los contactos se habrían hecho a partir de este chip prepago que la imputada había registrado bajo el nombre de la propia víctima.

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La Fiscalía vinculó el móvil del crimen con celos por la relación que mantenían la víctima y su ex esposa, Carolina Pérez

De hecho, los abogados de la familia Dessio remarcaron que “Mapis agendó ese número antes de que esté habilitado”. Por este motivo, apuntaron que no había forma de que hubiera podido acceder a ese número, si no hubiera sido ella la persona que compró la línea.

Los peritajes revelaron que la línea atribuida a la víctima también aparecía guardada en otros dispositivos bajo los nombres de “Ros”, “Rosana” o “Roxana”. Además, se incorporó un informe, en donde se constató que los dos dispositivos impactaron en las mismas antenas en las mismas zonas y al mismo tiempo.

Por otro lado, el análisis de uno de los aparatos atribuidos a Mapis reveló más de 500 búsquedas vinculadas con venenos, entre ellas consultas sobre sustancias tóxicas y el caso de Yiya Murano. No obstante, la perito que declaró en el debate no asignó una finalidad específica a esas búsquedas.

Una mujer de cabello oscuro y blusa roja sostiene un libro en una mesa frente a un vaso con humo flotando y una cocina al fondo
La abogada fue asesinada en su casa en diciembre de 2020

A pesar de esto, la hermana de la víctima, Natalia Dessio, manifestó que la familia se maneja con cautela respecto a la sentencia que resolvieran los jueces Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Analía Carrillo. Sobre todo, tras el cimbronazo que sufrieron al conocer que la acusada había sido beneficiada con la prisión domiciliaria y sin portar tobillera electrónica.

Aunque reconoció que “por momentos te dan ganas de tirar todo”, aseguró que conservaban la esperanza de obtener la máxima condena para los acusados. Además, agradeció el apoyo que familiares, amigos y allegados de Verónica les brindaron para poder continuar con esta batalla legal que, al día de la fecha, ya lleva cinco años y diez meses.

También darán a conocer sus alegatos los fiscales Martín Chiorazzi y Cristian Granados; los abogados de Carolina Pérez (aceptada como particular damnificada en el caso), Matías Pietra Sanz y Axel Hurtado; y las defensas de los acusados, Verónica Garganta, representante de Alves, y Gastón Nicocia, defensor de Mapis.

crimen Verónica Dessio
Verónica Dessio y Carolina Pérez durante la celebración del cumpleaños de su hijo en común

Previo a esto, Nicocia apuntó contra Pérez al buscar instalar la narrativa de que la ex pareja de su cliente la habría manipulado por medio de los testigos que presentó. “Ella accedía a todos los pedidos de Carolina porque la manipulaba”, afirmó Cecilia Sambrosito, actual pareja de la acusada, quien contó que inició su relación con ella en septiembre de 2020, un mes después de la ruptura entre Mapis y Pérez.

A pesar de esto, la hipótesis de la Fiscalía relacionó el crimen con los celos que la imputada habría desarrollado por el vínculo cordial que mantenían Dessio y Pérez. De hecho, la víctima y su ex esposa habían mantenido una relación durante 17 años y continuaban vinculadas por el hijo que tenían en común.

De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, después de la separación Pérez inició una relación con Mapis. De igual forma, Dessio también había comenzado con una nueva pareja, pero mantenía el contacto diario con su ex esposa por cuestiones parentales.

“Está persona nunca entendió la relación que tenían”, señaló Natalia sobre el vínculo familiar que su hermana mantenía con Pérez. Al mismo tiempo que indicó que habían existido episodios de celos y control por parte de Mapis, lamentó la situación desencadenara en el crimen de Verónica.

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