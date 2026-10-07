América Latina

El Consejo Electoral de Haití postergó de manera indefinida las elecciones en medio de una ola de violencia

El país caribeño, con cerca de 11 millones de habitantes, no celebra elecciones desde 2016. El programa electoral anterior difundido en julio preveía una segunda vuelta el 21 de febrero de 2027

Un vehículo policial blindado en Puerto Príncipe, Haití, el 29 de septiembre del 2026 (AP/Odelyn Joseph)
Un vehículo policial blindado en Puerto Príncipe, Haití, el 29 de septiembre del 2026 (AP/Odelyn Joseph)
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Haití aplazó las primeras etapas de su proceso electoral, una decisión que dejó sin fecha definida las elecciones presidenciales y legislativas previstas para el 13 de diciembre de 2026, en medio de la crisis de seguridad provocada por la violencia de las pandillas.

El Consejo Electoral Provisional informó que “el periodo inicialmente establecido para el desarrollo de la campaña electoral ha sido postergado”, sin precisar un nuevo cronograma para los comicios. Un integrante del organismo declaró bajo condición de anonimato a la agencia AFP que trabajan en “otro calendario”. El programa difundido en julio preveía una segunda vuelta el 21 de febrero de 2027.

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Haití, con cerca de 11 millones de habitantes, no celebra elecciones desde 2016. El país carece de presidente desde el asesinato de Jovenel Moïse en 2021. La violencia de las bandas armadas agravó la crisis política, económica y de seguridad. Los grupos criminales incrementaron los asesinatos, las violaciones y el reclutamiento de menores, mientras varias zonas del país permanecen fuera del control de las autoridades.

No tenía muchas esperanzas de poder votar este año. ¿Quién puede pretender celebrar elecciones en un país donde los habitantes están más preocupados por la inseguridad y los abusos de los grupos armados?”, afirmó el conductor de mototaxi Davidson Jean Baptiste en Puerto Príncipe al medio francés.

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La Organización Internacional para las Migraciones estimó que casi 1,5 millones de personas, equivalentes al 13,6% de la población, abandonaron sus hogares a causa de la violencia. A comienzos de octubre, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, alertó que al menos 5.700 personas murieron o sufrieron heridas en Haití desde el inicio del año.

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El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas prorrogó a finales de septiembre, por seis meses, el mandato de una fuerza contra las pandillas. La Fuerza de Supresión de Pandillas (FSG), anunciada el año pasado, debía reunir entre abril y octubre a 5.500 agentes y 50 civiles, aunque todavía no alcanzó esa cifra.

La falta de control estatal en varios municipios también dificulta la preparación electoral, ya que esas zonas no disponen de centros de inscripción de votantes. “El pueblo ha permanecido demasiado tiempo al margen del debate político”, lamentó la costurera Claudette Piard en un centro de registro electoral de Delmas, en el área metropolitana de Puerto Príncipe y sumó: “Queremos votar por fin por un gobierno que aporte soluciones”.

La violencia de las pandillas dejó 1.408 muertos y 656 heridos en Haití entre abril y junio de 2026, de acuerdo con un informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH). El organismo indicó que el número de fallecidos cayó cerca de 14% frente al trimestre anterior. Sin embargo, alertó que esa baja “oculta realidades muy diferentes según las regiones”.

Más de la mitad de las víctimas mortales y los heridos se vincularon con acciones atribuidas a las pandillas. Cerca del 40% correspondió a intervenciones de las fuerzas de seguridad haitianas, mientras que un 5% se relacionó con grupos de autodefensa y episodios de “justicia popular”.

La violencia criminal en Haití ya dejó unos 5.700 muertos en 2026 (Europa Press)
La violencia criminal en Haití ya dejó unos 5.700 muertos en 2026 (Europa Press)

El representante de las Naciones Unidas en Haití, Carlos Ruiz Massieu, afirmó que “estas cifras demuestran que la población sigue pagando un precio inaceptable por la violencia”, según el comunicado que acompañó el reporte. La ONU advirtió además que la violencia se está “extendiendo geográficamente” en el país, pese a la ofensiva estatal contra las bandas armadas en la capital haitiana.

El martes, la FSG informó que dos presuntos integrantes de bandas armadas murieron y otros resultaron gravemente heridos durante una operación de seguridad en Cité Soleil, un sector de Puerto Príncipe, la capital de Haití. La intervención comenzó durante la madrugada en la denominada Ruta Soleil 9, un corredor que conecta infraestructuras que la fuerza consideró “clave” con poblaciones cercanas.

Según el comunicado de la GSF, el operativo partió de información de inteligencia y consistió en una “operación específica de búsqueda y limpieza”. El objetivo, indicó la institución, era retirar barricadas, recuperar posiciones bajo control de las bandas, desarticular sus actividades y reducir su capacidad operativa en el sector.

(Con información de AFP)

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