Crimen y Justicia

Después de siete meses desaparecido, identificaron los restos de un joven de 26 años y la causa sigue abierta

El ADN confirmó que el cuerpo hallado el 9 de septiembre en Lamarque era el de Kevin Hernández. La investigación continúa para determinar cómo murió

Primer plano del rostro de un hombre joven con pelo oscuro muy corto y piel clara, mirando al frente. La foto aparece en un cartel con bordes
Kevin Hernández tenía 26 años y estaba desaparecido desde el 22 de febrero en Lamarque
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Confirmaron que los restos encontrados el 9 de septiembre en Lamarque pertenecen a Kevin Hernández. El joven de 26 años estaba desaparecido desde el 22 de febrero y el análisis genético estableció una compatibilidad del 99,9% con la información aportada por su madre.

Tras el hallazgo de los restos, la Fiscalía desplegó un operativo con personal policial y de Criminalística y ordenó preservar el área. En el sector, los investigadores realizaron un escaneo del terreno y coordinaron con el organismo de riego la interrupción del paso de agua. También tomaron declaración a la persona que hizo el hallazgo. El cuerpo fue trasladado a General Roca para los primeros estudios forenses. Por el estado de descomposición, no fue posible obtener huellas dactilares.

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Kevin Hernández fue visto por última vez el 22 de febrero en Lamarque, una localidad ubicada en el Valle Medio rionegrino. La denuncia formal por su desaparición se presentó cuatro días después. En las primeras semanas, investigadores intentaron reconstruir sus movimientos y sus últimas comunicaciones, además de analizar una imagen de una cámara de seguridad en la que aparecía acompañado por otra persona.

Un joven con cabello oscuro, vistiendo una camisa azul y amarilla, sonríe sentado sobre un ternero marrón en un corral de arena. Al fondo se ven un caballo y más terneros
El análisis de ADN confirmó que los restos hallados en septiembre pertenecían a Kevin Hernández

El 23 de septiembre, familiares de Hernández participaron de un reconocimiento de prendas en el Gabinete de Criminalística. Más tarde, durante la autopsia realizada por profesionales del Cuerpo de Investigación Forense de la Segunda Circunscripción Judicial, también se identificaron los tatuajes en los brazos. Uno llevaba la palabra “Alma” y el otro mostraba una corona con el nombre “María”.

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La presencia de esas marcas permitió orientar la identificación, aunque no alcanzaba para establecerla de manera concluyente. Debido al estado de los restos, los especialistas no pudieron obtener huellas dactilares y la Fiscalía aguardó el resultado de la comparación genética con la muestra entregada por María Ayala, madre del joven.

El resultado conocido este 6 de octubre cerró esa instancia. La pericia genética confirmó formalmente que los restos eran del joven desaparecido. La querella también recibió la conclusión del Laboratorio Regional de Genética Forense.

La causa sigue abierta y la familia reclama respuestas

Durante los meses en que Kevin Hernández permaneció desaparecido, su familia reclamó avances en la causa y señaló a la última persona que habría estado con él como alguien que podía aportar información. María Ayala sostuvo que: “Él es el único que sabe”.

Una multitud de personas marcha por una calle al atardecer, sosteniendo una pancarta blanca que dice 'QUEREMOS QUE ENCUENTREN A KEVIN' y varios carteles
Manifestantes con pancartas y carteles marchan por las calles, exigiendo la aparición de Kevin Hernández, cuya desaparición ha movilizado a la comunidad en busca de respuestas.

En marzo, familiares y allegados realizaron una movilización en Lamarque bajo la consigna “Kevin no desapareció solo. Alguien sabe algo”. En esa marcha, Luz Núñez, pareja del joven, expresó: “No hay una pista, no hay nada”, en referencia a la falta de avances que advertían durante las primeras semanas de la investigación. Núñez también cuestionó la demora en la eventual intervención de organismos nacionales de búsqueda. “¿Por qué tuvimos que esperar un mes?”, planteó entonces.

La búsqueda incluyó 13 allanamientos, más de 50 entrevistas y el análisis de cámaras de seguridad junto al 911. Durante los operativos de la primera etapa se secuestraron prendas, vehículos, armas de fabricación casera y dispositivos electrónicos, que quedaron bajo análisis. Los investigadores también intentaron reconstruir las últimas comunicaciones de Hernández y aguardaban los resultados de las pericias realizadas sobre dos autos incautados.

Un hombre con cabello rapado, vestido con una camiseta azul, besa a un bebé envuelto en ropa clara y una chaqueta beige
La familia de Kevin Hernández reclamó respuestas durante los más de siete meses de búsqueda

Los rastrillajes se extendieron hacia la zona de El Solito después de que dos personas aseguraran haber visto a Kevin. También fueron inspeccionados los desagües cloacales de Lamarque y puestos rurales ubicados entre esa localidad y el sector señalado por los testigos.

Aunque el ADN confirmó la identidad de los restos, todavía faltan estudios para establecer las circunstancias de la muerte. Siguen pendientes una pericia histopatológica, que realizará un laboratorio de Chubut, y un análisis entomológico a cargo de la Universidad Nacional de Río Negro. Esta semana también se efectuó una pericia con luces forenses sobre las prendas recuperadas, cuyos resultados llevaron a ordenar un estudio de sedimentación.

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