Crimen y Justicia
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Detuvieron a dos motochorros armados en la villa 1-11-14: uno tenía diez antecedentes por robos desde los 13 años

Los delincuentes habían sido denunciados por una mujer tras intentar robarle a otra persona en Parque Chacabuco. En la huida, descartaron un revólver que fue secuestrado por la Policía de la Ciudad

Detuvieron a dos motochorros en la villa 1-11-14
Los detenidos tienen 18 y 22 años
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Un joven de 18 años con diez antecedentes penales por delitos contra la propiedad, el primero de ellos registrado cuando tenía apenas 13, fue detenido junto a un cómplice de 22 años por la Policía de la Ciudad tras intentar robarle a una persona en el barrio porteño de Parque Chacabuco. Ambos circulaban en una moto robada y portaban un arma de fuego. La detención se produjo en el interior de la villa 1-11-14, adonde huyeron para evadir el operativo policial.

El historial del menor de los imputados abarca causas por robo, tentativa de robo, encubrimiento, robo en poblado y en banda y encubrimiento agravado. Al momento de la detención, además, registraba una causa vigente por robo con armas ante el Juzgado Nacional de Menores 1 y una solicitud de paradero por comparendo en otra investigación por robo en poblado y en banda, radicada ante el Juzgado de Menores 7. Su acompañante, cuatro años mayor, acumulaba dos antecedentes por robo agravado por el uso de arma, ambos correspondientes a marzo de 2023.

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El episodio tomó estado policial cuando una mujer realizó un llamado al 911 para alertar que dos hombres armados, a bordo de una moto negra, habían intentado asaltar a un transeúnte en la calle Zelarrayán al 1800. Según el relato de la denunciante, los sujetos escaparon hacia la zona de la villa 1-11-14 luego del intento fallido.

Con la descripción de los sospechosos y del vehículo, efectivos de la Policía de la Ciudad desplegaron un operativo cerrojo en los alrededores del asentamiento. En cuestión de minutos, lograron avistar a dos hombres que respondían a las características aportadas: circulaban en una moto negra y sin casco. Al recibir la voz de alto, los sujetos ignoraron la orden, abandonaron el vehículo en la vía pública y emprendieron la fuga a pie por los pasillos internos del barrio.

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Detuvieron a dos motochorros en la villa 1-11-14
En medio de la huida, los delincuentes descartaron un revólver

La patrulla se dividió en dos grupos para no perderlos de vista y logró demorar a ambos imputados a pocos metros del punto donde habían dejado la moto. Durante la persecución, uno de los sospechosos arrojó un arma de fuego al suelo, maniobra que el personal policial advirtió de inmediato. Tras asegurar a los detenidos, los agentes procedieron al secuestro del elemento descartado: un revólver Smith & Wesson calibre 32 con numeración visible y una munición en el tambor.

La moto tampoco resultó ajena a los antecedentes del caso. Al verificar los datos del vehículo, una Motomel Skua 150 de color negro, se constató que registraba un pedido de secuestro activo por hurto agravado en la vía pública. La solicitud había sido emitida por la Comisaría Vecinal 7A con fecha del 27 de julio de 2026, hace apenas semanas. Junto con el vehículo, también fue secuestrado un teléfono celular Samsung que se encontraba en poder de los imputados.

Detuvieron a dos motochorros en la villa 1-11-14
La moto secuestrada tenía una denuncia por robo

La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 44, a cargo del juez Alejandro Ferro, con intervención de la Secretaría 115, bajo la responsabilidad de Karina González. El tribunal dispuso labrar actuaciones por encubrimiento, desobediencia y portación ilegal de arma de fuego, ordenó la detención de ambos imputados y el secuestro de todos los elementos incautados durante el procedimiento.

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