Crimen y Justicia
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Cómo sigue la causa contra Facundo Moyano: los testimonios que faltan y el pedido de Candela Arizaga

La investigación por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad sigue en la Fiscalía Penal Nº 3 de CABA con audiencias programadas hasta el 31 de agosto. La defensa de la joven sostiene que no hubo un vínculo violento

Facundo Moyano habló por primera vez sobre el escándalo junto a su pareja en Belgrano
La investigación por violencia de género ya incorporó las declaraciones del empleado del edificio, de un integrante de seguridad y del vecino que llamó al 911.
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La causa que investiga a Facundo Moyano por violencia de género tras el episodio que protagonizó con su pareja Candela Arizaga en el barrio porteño de Belgrano continúa con la toma de testimoniales en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 3 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Florencia Nocerez.

El expediente está caratulado como lesiones leves y privación ilegítima de la libertad. En ese marco, la fiscal llamó a declarar tanto a testigos del hecho como a gente del entorno de la pareja a fin de esclarecer qué tipo de vínculo mantiene el dirigente sindical imputado con la joven de 23 años.

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La investigación ya cuenta con relatos relevantes para la reconstrucción del episodio: la semana pasada declararon el empleado del edificio de Moyano, otro integrante del personal de seguridad del lugar y el vecino que llamó al 911 cuando vio a Candela correr semidesnuda por la calle.

Las audiencias continuarán el martes 18 de agosto con las declaraciones del inspector de la Policía de la Ciudad y de la oficial de la fuerza que acompañó el traslado de Arizaga al hospital. También se escuchará a la policía que entrevistó a la joven durante su internación.

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Candela Arizaga y Facundo Moyano
Candela Arizaga y Facundo Moyano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el miércoles 19 de agosto fueron convocadas la oficial de consigna en el hospital al momento del alta médica; la médica del SAME que intervino en el lugar de los hechos; y la médica legista de la División Medicina Legal de la Policía de la Ciudad que elaboró el informe médico realizado a Moyano durante su detención.

Al día siguiente será el turno de la médica del Hospital Pirovano que atendió a Arizaga durante su internación, la empleada doméstica de Moyano y la amiga de la joven, quien la acompañó durante la internación y al momento de recibir el alta.

La mujer que trabaja en el departamento del dirigente sindical desde hace aproximadamente cinco años también declaró el día del hecho y contó que conoce a Moyano desde hace unos doce años. También aseguró conocer a Candela Arizaga desde hacía varios meses y explicó que la joven alternaba su permanencia en el domicilio. Algunos días se quedaba y otros no.

Durante su declaración, explicó que el 4 de agosto llegó al edificio y se encontró con personal policial que le informó sobre los acontecimientos. Según recordó, los agentes se dirigieron al piso 21 para hacer un allanamiento y le solicitaron colaboración para ingresar al departamento.

Las últimas declaraciones serán el lunes 31 de agosto. Ese día fueron citadas Miriam Puntonet, madre de Candela Arizaga, y Victoria Arizaga, hermana de la influencer.

Mientras tanto, el abogado de la joven, Roberto Herrera, insiste en que se levanten las medidas cautelares impuestas a Facundo Moyano. Arizaga sostiene que no tiene una relación violenta con su pareja, afirmó que el día del hecho había consumido cocaína y tuvo un brote, y que no recuerda gran parte del episodio.

“Lo poco que me acuerdo es que yo estaba corriendo en la callesentía que me perseguía y no sabía ni quién era”, afirmó en su primera declaración ante la Justicia. Agregó que incluso les preguntó a los policías “si Facundo me estaba corriendo, si era real o una imaginación”.

La Justicia resolvió preventivamente que el hijo del líder de Camioneros no puede acercarse a la víctima a un radio menor de 300 metros y tiene prohibido el contacto durante todo el proceso penal. En línea con esto, deberá fijar domicilio y comparecer a todas las citaciones de la Fiscalía y del Juzgado.

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