Condenaron a dos hombres por abusar sexualmente, golpear y retener a una mujer en Río Negro

El caso ocurrió en una zona rural de Lamarque y derivó en condenas para dos hombres por distintos delitos

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Dos hombres fueron condenados en Lamarque, localidad de Río Negro, por delitos cometidos contra una mujer en un episodio de violencia de género, abuso sexual y privación ilegítima de la libertad. El hecho ocurrió el pasado 29 de diciembre en un área rural donde la ex pareja de la víctima la mantuvo cautiva.

Durante unas seis horas, el hombre la amenazó de muerte con un arma de fuego, la golpeó en varias oportunidades y abusó sexualmente de ella. De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Río Negro, en un momento la víctima intentó escapar y pidió ayuda al dueño del lugar, el segundo imputado del caso. La investigación determinó que ese hombre conocía lo que ocurría dentro de la vivienda, pero no intervino para asistirla.

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La fiscalía acordó, con aval de la víctima y tras el reconocimiento de los hechos por parte de ambos acusados, una pena de nueve años de prisión para el autor principal. La condena incluyó los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada por violencia y uso de arma de fuego, abuso sexual con acceso carnal agravado por uso de arma, amenazas, coacción, tenencia ilegal de arma de fuego, lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, y desobediencia, todo en concurso real”.

Para el segundo acusado, la acusación impulsó una condena de un año de prisión de ejecución condicional por “encubrimiento agravado por el delito precedente”, junto con reglas de conducta. ambos imputados aceptaron la autoría, la calificación legal y las penas propuestas.

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El Tribunal Colegiado homologó el acuerdo de juicio abreviado y fijó las condenas para los dos imputados

Entre las pruebas reunidas por las fiscales Belén Calarco y Marisa Morandi, el MPF señaló que se incorporaron videograbaciones de cámaras de seguridad, la denuncia penal de la víctima, actuaciones de la Comisaría 17ª de Lamarque, una medida vigente en el marco de la Ley 3040, un informe médico forense sobre las lesiones y pericias realizadas por el Cuerpo de Investigación Judicial y el Gabinete de Criminalística. El acuerdo fue homologado por el Tribunal Colegiado integrado por Maximiliano Camarda, Alejandro Pellizón y Luciano Garrido.

Un caso similar en Neuquén

En San Martín de los Andes, un hombre abusó sexualmente a su pareja y privó de su libertad y fue condenado a seis años de prisión de cumplimiento efectivo. Los hechos ocurrieron en julio de 2025 y el expediente también incluyó amenazas con arma y lesiones en un contexto de violencia de género.

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A principios de julio, un tribunal del Poder Judicial de Neuquén homologó un acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa del hombre acusado. El hombre fue declarado responsable por “abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad calificada por el uso de violencia, amenazas calificadas por el uso de arma y lesiones leves calificadas por el vínculo y el contexto de violencia de género”.

De acuerdo con la reconstrucción del caso publicada, una noche de julio de 2025 el hombre intentó forzar una relación sexual con la víctima. Ante la negativa, tomó un cuchillo, la sujetó del pelo e intentó cortárselo. Luego le apagó un cigarrillo encendido en el pecho y trató de golpearla en el rostro con una botella de vidrio. Después de esa secuencia de agresiones, abusó sexualmente de ella.

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El día siguiente, el acusado volvió a atacarla dentro de la vivienda. Según el parte judicial, le dio un cabezazo en la cara, le provocó lesiones e impidió que se retirara del lugar. En otro tramo del ataque, la empujó cuando la mujer bajaba una escalera y la hizo caer desde más de cuatro metros de altura. La víctima logró salir a partir de la intervención de una vecina.

El tribunal estuvo integrado por Lisandro Borgonovo, Vanessa Macedo Font y Patricia Lupica Cristo. El fiscal jefe Gastón Ávila explicó que la salida se adoptó a pedido de la víctima, que no quería afrontar el juicio oral.

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