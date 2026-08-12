Crimen y Justicia
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La familia de la mujer estrangulada en Corrientes habló del vínculo con el asesino: “Nunca nos habló de él”

El entorno de la mujer de 46 años aseguró que Sergio Hugo Sánchez se aparecía en la casa de Marina, “ella lo asistía y llamaba a los padres para que lo fueran a retirar”

Femicidio suicidio Corrientes
Mariana Segovia estaba en una habitación y tenía signos de ahorcamiento
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La familia de Marina Rosalía Segovia, la mujer de 46 años asesinada en su casa de Corrientes reveló detalles sobre el presunto vínculo entre la víctima y el sospechoso, Sergio Hugo Sánchez, quien también fue hallado sin vida en el interior de la vivienda este lunes al mediodía. “Nunca nos contó sobre él” aseguraron desde su círculo íntimo y pusieron en duda la versión de los padres del femicida.

Los primeros datos hicieron referencia a la existencia de una relación sentimental que habría comenzado semanas antes pero que finalizó rápidamente, según el testimonio de la familia de Sanchez, cuando Segovia desubrió que él consumía estupefacientes.

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En declaraciones a Radio Dos de Corrientes, el hermano contó que ella participaba activamente en actividades solidarias. “Marina colaboraba en un centro de asistencia para adictos y fue parte de Los Ángeles del Puente. Siempre ayudaba por todos lados”, describió. Estas actividades los habrían sido el motivo de acercamiento: “Varias veces lo encontraron en la casa, ella lo asistía y llamaba a los padres para que lo fueran a retirar”, explicó. En consecuencia, apuntó contra el asesino: “No sé si este muchacho se enamoró, o qué pasó”, dijo, y descartó toda posibilidad de una relación sentimental.

El caso fue descubierto el lunes al mediodía, según pudo saber Infobae, cuando el hijo mayor de la víctima se acercó hasta la vivienda ubicada en el barrio Bañado Norte. Le llamó la atención no haber tenido noticias desde el día anterior. Al encontrar la puerta y las ventanas cerradas, forzó el ingreso junto a un amigo y encontró a Marina sin vida en una de las habitaciones, con signos de asfixia producidos con el cable del cargador de un celular. Sánchez, en tanto, yacía sentado en una silla del living, también muerto. Fentes judiciales indicaron que habría permanecido varias horas con el cadáver antes de quitarse la vida con el cable de uno de los televisores.

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De acuerdo con los investigadores, el ataque ocurrió durante la madrugada del domingo. El día anterior, Marina había festejado el cumpleaños de su madre y regresó a su casa junto a su hija de cinco años, quien luego salió con su abuela paterna, por lo que quedó sola en la vivienda de la calle Pasaje Dante al 300. Durante las siguientes horas, la familia intentó comunicarse con ella pero no tuvieron respuestas, sostuvo El Tribuno.

Femicidio suicidio Corrientes
Segovia era creadora de contenido

Las declaraciones del hermano refirieron además a una situación sospechosa ocurrida cerca de la medianoche del día del crimen. Según relató un amigo, llamó a la víctima por teléfono pero el que atendió fue un hombre, que cortó la comunicación. Este dato haría suponer que Sánchez ya se encontraba en la vivienda a esa hora.

Para el hermano lo que pasó fue que “el hombre se quedó en la casa, meditó y se ahorcó”, ante la diferencia horaria entre ambas muertes.

En su entorno la describieron como una mujer comprometida con su comunidad. Marina era creadora de contenidos, daba charlas motivacionales y trabajaba como manicura. Era madre de cuatro hijos, dos varones mayores y dos nenas pequeñas. Fue precisamente a través de su participación en un grupo religioso orientado a asistir a personas con adicciones donde, según trascendió, había conocido a Sánchez.

El caso quedó a cargo del fiscal Jorge Antonio Casarotto, titular de la UFIC N°9 de Corrientes, quien ordenó el secuestro de dos teléfonos celulares y la toma de declaraciones a testigos. La investigación continúa con pericias en curso para determinar con precisión las circunstancias y el momento exacto en que se produjo el ataque. El fiscal no descarta ninguna hipótesis.

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