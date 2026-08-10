Crimen y Justicia
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José C. Paz: acusaron a un hombre de abusar de su sobrina, entraron a su casa y lo atacaron a golpes

La víctima, de 28 años, fue intervenida y continúa con las secuelas de los golpes. El caso, que ocurrió en diciembre de 2025, ya tiene tres detenidos

Dos hombres con rostros pixelados posan frente a dos pancartas idénticas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la DDI San Martín Sub DDI José C. Paz
Agentes de la Sub DDI José C. Paz detienen a dos hombres en el marco de una investigación por tentativa de homicidio
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En un operativo realizado este domingo en el partido bonaerense de Moreno, fuerzas policiales concretaron la detención de dos sospechosos vinculados a un intento de homicidio agravado ocurrido en diciembre pasado en José C. Paz, indicaron fuentes policiales a Infobae.

Los detenidos son Guillermo Hernán Guerrero y Gerónimo Gabriel Ambrosio Ibarra, ambos identificados tras investigaciones conjuntas del Grupo Operativo de la SubDDI de José C. Paz y el Ministerio Público Fiscal.

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El caso se remonta al 21 de diciembre de 2025, cuando la víctima fue atacada en su domicilio de la calle Luis María Campos al 200. El joven, de 28 años, permaneció internado en terapia intensiva tras sufrir politraumatismos, traumatismo abdominal severo y traumatismo encéfalo craneano.

De acuerdo con el parte policial, López relató que un grupo de hombres, liderados por un primo político identificado como “Juan”, irrumpió en su vivienda y lo golpeó con puños, patadas y un objeto contundente de hierro.

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Las detenciones se produjeron tras una serie de allanamientos ordenados por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 22 y el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial de San Martín.

El informe añade que el móvil del ataque estaría relacionado con una acusación previa: su familiar acusaba a la víctima del ataque de haber abusado de su hija. Tras la fuga de los agresores en un vehículo gris, el joven fue derivado de urgencia por el SAME al Hospital Angio y posteriormente al Hospital Mercante, donde requirió una intervención quirúrgica. La investigación permitió identificar a Juan Gabriel Ambrosio como uno de los autores, quien fue detenido en enero de 2026.

En el avance de la causa, la fiscalía solicitó nuevas órdenes de allanamiento para capturar al resto de los implicados. En el procedimiento se incautó un arma de fuego tipo revólver calibre 6.35, dos municiones y celulares. El arma presentaba antecedentes por robo calificado desde 1991, bajo intervención del Juzgado Criminal N° 2 de La Matanza.

En una tercera vivienda, ubicada en San Ignacio Loyola s/n, Guillermo Hernán Guerrero fue capturado y se le secuestró un teléfono celular. Ambos detenidos quedaron a disposición de la justicia por homicidio agravado en grado de tentativa, además de tenencia ilegal de arma de uso civil. El Ministerio Público Fiscal dispuso el traslado de los imputados a la sede judicial para su primera audiencia y el secuestro de los elementos incautados.

En tanto, la víctima continúa bajo atención médica especializada debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el ataque, detallaron las fuentes consultadas por este medio.

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