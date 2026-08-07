Industria audiovisual en expansión: la UNTREF y Argentores forman profesionales capaces de conducir una serie de principio a fin

El crecimiento exponencial de la industria audiovisual requiere un nuevo tipo de profesionales (Imagen: Reuters/Dado Ruvic)

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El mercado de streaming en América Latina alcanzó los USD 12.360 millones en 2025 y las proyecciones indican que podría superar los USD 26.900 millones en 2034, con una tasa de crecimiento anual del 9,03%. Ese volumen de negocio no es solo un dato financiero: es la señal más concreta de que la región dejó de ser un destino de consumo pasivo de contenido para transformarse en un polo activo de producción. El problema, visible para quienes trabajan en la industria, es que el crecimiento de la demanda no encontró un crecimiento equivalente en la oferta de profesionales capaces de liderar proyectos audiovisuales de punta a punta. Es esa brecha la que la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) y Argentores buscan cerrar con la Diplomatura Superior en Showrunner y Gestión Integral de Proyectos Audiovisuales.

La expansión del sector tiene expresiones concretas en distintos frentes. Disney anunció que triplicará la cantidad de series originales locales en Disney+ durante los próximos tres años, una apuesta estratégica que consolida a la región como un espacio prioritario de producción propia. En México, la inversión en televisión conectada treparía un 27,6% durante 2026, con más de 51 millones de personas —el 65% de los usuarios de internet del país— consumiendo contenido bajo ese formato. Plataformas como Disney+ y HBO Max registraron subas orgánicas de tráfico superiores al 5.000% interanual en Colombia, Chile y Perú. Al mismo tiempo, Uruguay estrenó su Tax Rebate Audiovisual, un crédito fiscal transferible de hasta el 30% de los gastos elegibles, mientras que Colombia elevó a USD 90 millones el cupo 2026 de su Certificado de Inversión Audiovisual (CINA), un 49% más que el año anterior. Dos países que compiten de forma directa por atraer rodajes internacionales, con resultados ya palpables en sus economías locales: más empleo calificado y una industria de servicios audiovisuales cada vez más consolidada.

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Ese escenario plantea una demanda específica: profesionales que no solo sepan escribir o producir, sino que puedan hacer ambas cosas a la vez y, además, liderar equipos creativos. El showrunner —figura central en la producción de series de Estados Unidos y Europa, pero todavía incipiente en la región— es quien asume esa responsabilidad.

Gonzalo Arias, director de la diplomatura, lo definió con precisión: el showrunner es “el punto de encuentro entre la visión artística y la viabilidad concreta del proyecto”. Quien viene del guion tiene que entender de producción, y quien viene de la producción tiene que entender de guion, porque sin esa doble mirada no es posible tomar decisiones creativas responsables ni conducir un equipo de escritura.

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La propuesta nace de un convenio de asistencia y colaboración entre UNTREF y Argentores, una de las entidades más representativas del sector autoral argentino. La alianza responde a una convicción compartida por ambas instituciones: los autores y las autoras son uno de los pilares de la industria audiovisual, y la formación especializada resulta indispensable para fortalecer ese ecosistema. Ariana Saiegh, coordinadora académica del programa, señaló que hasta ahora existían carreras de cine, de escritura o de producción, pero ninguna que integrara esas tres dimensiones con foco específico en el formato serie. Se trata, de hecho, de la primera propuesta académica de UNTREF pensada exclusivamente para ese formato.

La diplomatura fue lanzada por la UNTREF y Argentores

El equipo académico reúne a Ana Katz, Verónica Curá y Martín Nusynkier, junto a Arias y Saiegh. A ellos se suman Julia Scarone y Mara Pescio como tutoras de los proyectos de los estudiantes, con la función de acompañar de cerca el desarrollo de cada propuesta a lo largo de toda la cursada. El perfil de cada integrante responde a un criterio claro: trayectoria comprobada en la industria mainstream, con resultados reconocidos en producción, guion y dirección tanto en el mercado local como en plataformas internacionales. Esa procedencia define también el tipo de egresado que busca formar el programa: un profesional con acceso real a la industria, a partir del vínculo que sus propios docentes sostienen con productoras, plataformas y proyectos en desarrollo.

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A ese cuerpo estable se suma un ciclo de masterclasses con figuras de primer nivel. Sergio Vainman (Montaña Rusa, La banda del Golden Rocket), Alejandro Ciancio (El Marginal, En el barro), Hernán Goldfrid (El jardín de bronce, Atrapados), Leandro Borrell (Homo Argentum, El robo del siglo) y Jonathan Bouzali (México 86, Familia de medianoche) forman parte del ciclo, junto a Martín Vatenberg (Cris Miró Ella, Moria), Iván Stoessel (director de Desarrollo de Contenidos de Telefe Studios con paso previo por Paramount) y Pablo Iacoviello (ex director de contenido de Prime Video para el Cono Sur).

La cursada tendrá una duración de dos cuatrimestres, con 140 horas totales y modalidad presencial e híbrida. Quienes no puedan asistir de forma presencial podrán cursar de manera virtual. A lo largo del programa, los estudiantes trabajarán sobre proyectos propios y grupales mientras incorporan herramientas de guion, producción, dirección, coordinación de salas de escritura y gestión de equipos creativos. El objetivo declarado del programa es que cada egresado llegue al final de la cursada con las herramientas y los vínculos necesarios para dar el paso a la industria real.

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