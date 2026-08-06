Emboscaron a una mujer cuando circulaba en su camioneta y se llevaron el dinero que recién había cobrado

La denuncia llegó mediante un llamado al 911 (@PrensaJudicial)

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Una mujer de 36 años fue víctima de un asalto a mano armada en Guaymallén, Mendoza, cuando tres delincuentes la interceptaron y le sustrajeron el dinero en efectivo que acababa de cobrar. El hecho ocurrió el martes por la tarde y la Policía inició una investigación para identificar a los responsables, que lograron escapar.

El robo se registró alrededor de las 19.15 en la intersección de las calles Correa Saa y Albarracín, en jurisdicción de la Comisaría 25, de acuerdo con lo informado por el portal Los Andes. La víctima circulaba en su Ford Fiesta cuando una camioneta Toyota Hilux de color gris se cruzó en su camino y la obligó a detener la marcha. Uno de los tres ocupantes del vehículo descendió, la apuntó con un arma de fuego y la obligó a entregarle la billetera con los $300.000 que tenía.

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El procedimiento policial se inició a partir de un llamado de emergencia. Al arribar al lugar, los agentes de la Comisaría 25 tomaron el testimonio de la víctima y relevaron la zona en busca de indicios que pudieran orientar la investigación. La información recabada en el sitio del hecho quedó a disposición de la Oficina Fiscal N.º 1 que ordenó las diligencias para avanzar en la identificación de los autores.

La calle Correa Saa en su intersección donde interceptaron a la mujer para llevarse el dinero que acababa de cobrar

Le robaron $3.5 millones a un camionero en una estación de servicio

Un chofer de transporte de cargas oriundo de Monte Quemado, Santiago del Estero, denunció el robo de $3,5 millones en efectivo y documentación personal hace dos semanas en una estación de servicio de Palpalá, Jujuy. Los autores aprovecharon el momento en que el conductor debió bajar de la cabina para revisar la lona del camión y sustrajeron una riñonera negra con el dinero y sus papeles.

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El hecho ocurrió en el predio ubicado en el barrio Antártida Argentina, al sur de la ciudad, mientras el camionero aguardaba turno para cargar combustible. Según informaron fuentes policiales a Jujuy al Momento, el conductor se encontraba en la zona exclusivamente por trabajo y no tenía vínculos en la región.

El hecho ocurrió durante la madrugada, sin que el conductor pudiera ver a los responsables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al detenerse en la estación de servicio, el hombre notó que la lona protectora del vehículo estaba suelta, por lo que descendió de la cabina para asegurarla. Fue en ese lapso cuando los delincuentes actuaron. El chofer escuchó el golpe de la puerta lateral del camión, que atribuyó en un primer momento a una ráfaga de viento. Al regresar al habitáculo, constató que la riñonera negra había desaparecido.

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Según la denuncia, en el interior del bolso llevaba aproximadamente 3,5 millones de pesos en efectivo, su Documento Nacional de Identidad (DNI), la licencia de conducir, la cédula verde y la documentación del camión.

Tras advertir el robo, el damnificado consultó a los clientes y otras personas que se encontraban en el predio en ese momento, pero ninguno reportó haber presenciado movimientos sospechosos ni pudo aportar datos sobre los autores. La rapidez con la que actuaron los delincuentes y la ausencia de testigos directos complican el avance de la pesquisa.

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El caso fue radicado formalmente en la Seccional N° 47 de la Policía de Jujuy, que inició las actuaciones bajo la carátula de robo. Los efectivos a cargo de la investigación trabajaron en la recolección de testimonios y evidencia en el entorno del predio, un espacio de tránsito frecuente donde el ilícito se consumó en cuestión de segundos.