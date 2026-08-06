Crimen y Justicia
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Desbarataron una banda narco en un barrio porteño y secuestraron 1.700 dosis de cocaína

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizó el operativo en Lugano y detuvo a seis personas, entre ellas una mujer que tenía una tobillera electrónica. El jefe de gobierno Jorge Macri destacó la intervención

El gobierno porteño desmanteló una banda narco en Lugano

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La Policía de la Ciudad de Buenos Aires desbarató una banda narco que operaba en el barrio porteño de Lugano y detuvo a seis integrantes en el marco de una serie de allanamientos realizados este miércoles. El operativo permitió además el secuestro de más de 1.700 dosis de pasta base y cocaína, y todos los arrestados registraban antecedentes penales.

La acción se concentró en la zona del barrio Mugica y derivó en diez procedimientos simultáneos. Entre los detenidos se encontraba la principal investigada: una mujer de 32 años que, al momento de su captura, portaba una tobillera electrónica y cumplía arresto domiciliario por otra causa de comercialización de estupefacientes, según una disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 11.

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De acuerdo a la investigación, la organización desarticulada no solo se dedicaba a la venta de drogas, sino que contaba con una estructura de vigilancia propia. Algunos de sus integrantes actuaban como alertadores distribuidos en distintos sectores del barrio, con la función de detectar y advertir ante la presencia policial o de personas ajenas al grupo.

Las órdenes de allanamiento fueron libradas por el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Número 1, a cargo del juez Rodolfo Ariza Clérici, ante la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE). La intervención de ese organismo especializado refleja la escala del caso y el grado de organización atribuido a la banda.

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El gobierno porteño desmanteló una banda narco en Lugano
La Policía de la Ciudad de Buenos Aires desbarató una banda narco en Lugano y detuvo a seis integrantes en diez allanamientos simultáneos.

El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, se pronunció sobre el operativo a través de su cuenta en la red social X. “Desmantelamos un clan narco en Lugano. 6 detenidos, 10 allanamientos y más de 1.700 dosis de pasta base y cocaína secuestradas”, escribió el funcionario, y añadió: “No les vamos a dejar un solo lugar donde esconderse a estos delincuentes. Ley y orden”.

La jornada del miércoles también registró otro episodio de violencia vinculado a fuerzas de seguridad, aunque en territorio bonaerense. El subteniente Maximiliano López, de 34 años, perteneciente al Comando de Patrullas de Luján, fue baleado durante un control de rutina en el barrio Fonavi de esa localidad del oeste del conurbano y permanece internado en estado crítico en el Hospital Nuestra Señora de Luján.

El ataque ocurrió sobre la calle Sor Josefina, entre Saavedra y Urquiza, cuando los efectivos intentaban identificar a dos personas que circulaban en motocicleta. Uno de los sujetos se resistió al procedimiento y efectuó disparos a corta distancia, impactando al oficial con dos balazos en el abdomen antes de darse a la fuga.

Horas después, los investigadores capturaron al presunto agresor: Carlos Daniel Jara, de 34 años, conocido en la zona con el apodo de “Danielito El Terrible”. Fue arrestado junto a una mujer que lo acompañaba al momento del hecho, y quedó imputado por “homicidio en grado de tentativa”, según confirmaron las autoridades.

La pesquisa quedó en manos de la Fiscalía Número 10 del Departamento Judicial de Mercedes, que ordenó que las pericias sean realizadas por Gendarmería Nacional. Entre las medidas dispuestas figuran el análisis del revólver secuestrado, la toma de declaraciones testimoniales y el estudio de un video que registró el momento del ataque. Las fuentes del caso indicaron que no se descarta la derivación de López a un centro de mayor complejidad en la Ciudad de Buenos Aires.

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