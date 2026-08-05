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Emprendedor pierde más de 11 mil dólares en tilapias por constantes apagones en Honduras

Un productor de Catacamas, Honduras, perdió unas 5.500 libras de tilapia tras un apagón que habría paralizado los sistemas de oxigenación.

El productor había invertido aproximadamente seis meses en la crianza de los peces. (FOTO: Tu Nota)
El productor había invertido aproximadamente seis meses en la crianza de los peces. (FOTO: Tu Nota)
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Un productor perdió alrededor de 5.500 libras de tilapia, valoradas en más de 300.000 lempiras (unos USD 11.300), después de que un apagón paralizara los sistemas de oxigenación de sus estanques en Catacamas, Olancho, al este de Honduras.

Un prolongado corte de energía eléctrica provocó una pérdida significativa para Johnny Flores, un emprendedor dedicado a la producción de tilapia en Catacamas, luego de que miles de peces murieran al quedar sin funcionamiento los equipos encargados de oxigenar el agua.

El incidente ocurrió durante la noche del lunes 3 de agosto, cuando una falla en la red dejó sin suministro eléctrico a la ciudad desde aproximadamente las 6:00 de la tarde, según los reportes divulgados sobre el caso.

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La suspensión del servicio provocó que los motores de aireación utilizados en los estanques de Flores dejaran de funcionar automáticamente. Estos equipos son fundamentales para mantener niveles adecuados de oxígeno en el agua durante la producción de peces.

El emprendimiento no contaba con una planta generadora de respaldo que permitiera mantener funcionando los sistemas durante el apagón. Con el paso de las horas, la falta de aireación afectó las condiciones de los estanques y ocasionó la pérdida masiva de la producción.

Seis meses de trabajo perdidos en una noche

Flores explicó que perdió aproximadamente 4.000 libras de tilapia en una pileta y otras 1.500 libras en un segundo estanque, lo que representa unas 5.500 libras de pescado.

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La producción había requerido alrededor de seis meses de crianza y se encontraba próxima a su comercialización, por lo que el apagón terminó afectando directamente una inversión que incluía alimentación, mantenimiento y otros costos asociados al proyecto.

Los apagones eléctricos generaron la pérdida de 4.500 libras de pescado, valoradas en L300.000. (VIDEO: LTV Noticias)

Con un precio estimado de entre 60 y 70 lempiras por libra en el mercado local, el valor de la producción perdida se situaría entre 330.000 y 385.000 lempiras, equivalentes aproximadamente a entre USD 12.400 y USD 14.500, dependiendo del precio utilizado para calcular las pérdidas.

Emprendedor lamenta impacto económico

El productor explicó que buena parte de sus recursos había sido destinada a la compra de alimento concentrado y al mantenimiento de las tilapias durante los meses de crecimiento.

La pérdida representa, según su testimonio, un fuerte golpe para la continuidad del emprendimiento y también para otras obligaciones económicas que debía atender con los ingresos generados por la comercialización de los peces.

Flores aseguró que comenzó el proyecto desde cero y cuestionó que una interrupción del servicio eléctrico pueda terminar comprometiendo meses de trabajo de pequeños productores que dependen de un suministro estable para mantener sus operaciones.

La interrupción eléctrica dejó fuera de funcionamiento los sistemas de aireación de los estanques. (FOTO: Tu Nota)
La interrupción eléctrica dejó fuera de funcionamiento los sistemas de aireación de los estanques. (FOTO: Tu Nota)

Tras lo ocurrido, el emprendedor hizo un llamado al Gobierno de Honduras y a las autoridades locales para buscar soluciones a los problemas eléctricos que, según denunció, afectan recurrentemente al departamento de Olancho.

Flores cuestionó que persistan las dificultades en el suministro pese a la existencia de proyectos energéticos en la región, entre ellos Patuca III y diferentes instalaciones de generación solar.

El productor advirtió que los pequeños emprendimientos pueden quedar particularmente expuestos cuando sus actividades dependen permanentemente de la electricidad.

Su caso, sostuvo, evidencia el impacto económico que una interrupción prolongada puede provocar en cuestión de horas y pidió medidas que permitan garantizar mayor estabilidad del servicio para evitar que otros productores enfrenten pérdidas similares.

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