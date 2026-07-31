De cuánto serán las Pensiones No Contributivas de ANSES en agosto 2026

ANSES confirmó para agosto de 2026 un aumento del 1,89 % en jubilaciones, pensiones y asignaciones, según la fórmula de movilidad ligada al IPC de junio del INDEC

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos que percibirán en agosto de 2026 los jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. El ajuste responde a la fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/2024, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y arroja un incremento del 1,89 % sobre los haberes del mes anterior.

El mecanismo de actualización automática contempla que el porcentaje de aumento de cada mes corresponde a la variación del IPC registrada dos meses antes. En este caso, el IPC de junio marcó una suba del 1,89 %, en línea con la tendencia de desaceleración observada en los últimos meses. A ese ajuste se suma el pago de un bono extraordinario de $70.000 para los beneficiarios que perciben haberes mínimos, lo que modifica de forma sustancial el ingreso total de millones de hogares en el país.

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Los valores actualizados rigen desde el 1° de agosto y abarcan jubilaciones, pensiones contributivas, Pensiones No Contributivas (PNC), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las asignaciones familiares que administra ANSES. El organismo precisó que los pagos se realizarán conforme al calendario de cobro habitual, sin modificaciones en los días de acreditación en bancos y entidades de pago.

El ajuste de ANSES se aplica desde el 1° de agosto y mantiene el calendario de cobro habitual en bancos y entidades de pago (ANCCOM)

Cuáles son las Pensiones No Contributivas de ANSES y de cuánto serán en agosto 2026

Las Pensiones No Contributivas son prestaciones que ANSES otorga a personas en situación de vulnerabilidad social que no cuentan con aportes al sistema previsional. Entre las modalidades que administra el organismo se encuentran las PNC por Invalidez, las PNC por Vejez y la Pensión Madre de 7 Hijos.

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Para agosto de 2026, las PNC por Invalidez y por Vejez alcanzan un total de $363.843,15, que resulta de sumar el haber actualizado de $293.843,15 más el bono extraordinario de $70.000. Según lo informado por ANSES, el mismo mecanismo de movilidad que regula las jubilaciones y pensiones contributivas determina los incrementos de estas prestaciones.

En el caso de la Pensión Madre de 7 Hijos, el monto equipara al de la jubilación mínima. Las titulares de este beneficio percibirán $489.775,93 si se incluye el bono extraordinario, o $419.775,93 sin el complemento adicional. El organismo previsional no incluyó este valor en su comunicado oficial; la cifra surge de una estimación basada en la normativa vigente y los valores ajustados por el IPC.

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Las Pensiones No Contributivas por Invalidez y por Vejez de ANSES alcanzan en agosto de 2026 un total de $363.843,15 con el bono extraordinario de $70.000 (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto serán las jubilaciones en agosto 2026

Las jubilaciones recibirán en agosto el incremento del 1,89 % sobre los haberes del mes previo. El haber mínimo queda establecido en $419.775,93, al que se agrega el bono extraordinario de $70.000 para los beneficiarios que no superen ese umbral, con lo que el ingreso total asciende a $489.775,93.

Para quienes perciben ingresos superiores al mínimo pero inferiores a ese techo, ANSES prevé un plus proporcional que completa la diferencia hasta alcanzar los $489.775,93. Los jubilados con haberes más altos no acceden al bono, pero sí reciben el ajuste del 1,89 % sobre sus prestaciones.

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En el extremo superior de la escala, la jubilación máxima se estima en $2.667.807, monto que corresponde al ingreso neto tras el descuento obligatorio destinado al PAMI. Los beneficiarios no acceden al bono, dado que dicho complemento está reservado exclusivamente para quienes se encuentran en el rango del haber mínimo.

La PUAM, que equivale al 80 % del haber mínimo, queda fijada en $335.820,74 con el aumento, y asciende a $405.820,74 con la adición del bono extraordinario de $70.000.

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La jubilación mínima de ANSES queda en $419.775,93 en agosto de 2026 y asciende a $489.775,93 para quienes cobran el bono extraordinario de $70.000 (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto serán los planes sociales de ANSES en agosto 2026

Las asignaciones familiares que administra ANSES también reciben la actualización del 1,89 % en agosto de 2026. La Asignación Universal por Hijo (AUH) se ubica en $150.848 mensuales por cada menor a cargo, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad alcanza los $491.173.

La Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos asciende a $75.433. Según el organismo, el ajuste de estas prestaciones sigue el mismo esquema de movilidad que el resto de los beneficios, por lo que la variación del IPC de junio opera como base de cálculo para las sumas de agosto.

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