Video: la brutal pelea entre vecinos de San Fernando que terminó con un chico baleado en el cráneo

Salvaje pelea e intento de asesinato entre vecinos en San Fernando

Una feroz pelea entre vecinos ocurrió ayer miércoles por la tarde en el barrio Aviación de San Fernando, detrás del aeropuerto de la zona. Las cámaras de seguridad de la cuadra -con un video que ilustra esta nota- revelaron cómo cuatro sospechosos intentaron irrumpir en la casa de un hombre de 55 años para atacarlo a tiros. Un llamado al 911 alertó a las autoridades, que enviaron a una ambulancia y al Comando de Patrullas de la localidad.

Los médicos que actuaron en el lugar descubrieron que la víctima recibió un disparo en la zona dorsal. Hubo un segundo herido, un chico de 13 años. El niño, asegura un informe del caso, recibió una bala en el cráneo, que fracturó el hueso, pero no logró penetrar al cerebro. Ambos se encuentran fuera de peligro.

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Los cuatro detenidos

La Policía Bonaerense -con un operativo a cargo de la Superintendencia AMBA Norte I, con el comisario general Lucas Borge-, acudió al lugar detuvo a cuatro sospechosos luego de que se fugaran a bordo de una Ford EcoSport, entre ellos una mujer trans. El acusado de ser el tirador fue identificado como Nahuel Acosta, de 18 años. Marcelo Alejandro Acosta, detenido como partícipe necesario, acumula causas desde 2007 por robo agravado, resistencia a la autoridad y tenencia ilegal de arma de guerra, entre otros delitos.

Así, deberán responder ante la fiscal Lida Osores Soler, que inició una causa en su contra por el delito de tentativa de homicidio. El conflicto, según las primeras versiones del expediente, comenzó por una disputa de propiedad: los tiradores reclamaban la casa de la víctima como suya. Entonces, fueron a expropiarlo a punta de pistola.

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La filmación no es la única prueba con la que cuenta la Justicia: el arma supuestamente empleada en el hecho también fue incautada por la Policía Bonaerense.