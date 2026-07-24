Crimen y Justicia

Habló la familia del ingeniero argentino asesinado a puñaladas en España

Los allegados de Facundo Rico pronunciaron algunas palabras sobre el joven profesional atacado el 14 de julio en Madrid. El joven de 37 años fue acuchillado 13 veces por un hombre de 65, quien sospechaba que la víctima era amante de su mujer

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Hombre con camisa de rayas y gafas de sol, barba y bigote, posa frente a un gran edificio blanco con cúpula, agujas, ventanas y césped
“Era una persona maravillosa y ejemplar, un chico que jamás estuvo involucrado en problemas, solidario y excelente profesional", recordó su familia al joven asesinado en España

La familia sanjuanina de Facundo Rico, el ingeniero argentino de 37 años asesinado a cuchilladas el 14 de julio en Madrid por un hombre de 65 años, quien se quitó la vida menos de 24 horas después del crimen, dio su testimonio ante un medio local.

Desde el entorno familiar se expresaron ante el brutal caso que ya fue cerrado por las autoridades españolas. Sin embargo, aclararon que lamentablemente no pueden “aportar más información que la que se conoce por los medios.

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La investigación de la Policía Nacional concluyó que la víctima fue atacada con 13 puñaladas dentro del departamento que alquilaba en Las Tablas, en el distrito de Fuencarral, al norte de Madrid. El asesino creía que Rico mantenía una relación con su esposa.

La familia del ingeniero asesinado también expresó su dolor ante el hecho, evitando agregar datos no confirmados sobre el expediente y retratando afectuosamente al joven asesinado.

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Facundo era una persona maravillosa y ejemplar. Un chico que fue un gran hijo, un excelente primo, un chico que jamás estuvo involucrado en problemas, solidario y excelente profesional. Una verdadera desgracia este desenlace tan terrible para sus papás y toda la familia”, indicaron desde la familia Rico.

Captura de pantalla de una publicación en redes sociales de Julio C. Siri con una foto de perfil y un mensaje de pésame sobre Facundo Rico Castro
Un vecino del ingeniero asesinado en España, lo despidió desde su cuenta de FAcebook: "Era brillante", recordó (Julio C. Siri)

Un vecino también recordó a la víctima:“Mi Facu querido, desde muy pequeño al lado de casa traido por sus padres por razones asmáticas, su papá Hugo capitán en barcos y su mamá Liliana, bibliotecaria del IMPRES".

Y agregó desde su perfil de Facebook: “Era brillante, ya ingeniero fue a especializarse a Barcelona y, de allá no lo dejaron volver, tuvo trabajo excelente que hizo que también sus padres se fueran a España“. Finalmente cerró: “Con muchísima tristeza, Ana Elena, yo y mis hijos abrazamos a Hugo y Lili agregándonos a su dolor”.

Los detalles del crimen

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Policía de España, el ataque ocurrió la mañana del 14 de julio, cuando el sospechoso ingresó a la vivienda de Rico. Los investigadores sostuvieron que la víctima conocía a su agresor porque la puerta no presentaba señales de haber sido forzada.

En la escena se hallaron restos de gas pimienta en las paredes, un elemento que, según la pesquisa, habría sido utilizado para impedir que el ingeniero se defendiera. Junto al cuerpo también apareció el arma homicida.

Una vecina de la urbanización advirtió un fuerte olor químico y alertó al portero, identificado como Carlos. También se escucharon gritos de la víctima, lo que precipitó el aviso a las autoridades.

Un hombre con gorro negro y chaqueta beige posa sobre un muro de ladrillos. Detrás, un acueducto de piedra con arcos y edificios de ciudad
Facundo Rico iba al mismo gimnasio de la mujer del asesino: esto habría desencadenado el ataque de celos del homicida

Las cámaras de seguridad del condominio y los testimonios reunidos por la Policía Nacional de España permitieron seguir el recorrido del sospechoso después del crimen. El portero habría sido la única persona que lo vio salir del edificio tras el ataque, y luego las imágenes lo captaron cuando abordaba un vehículo rojo.

Los registros condujeron a una residencia en La Adrada, al sur de la provincia de Ávila, una localidad de menos de 3.000 habitantes. Allí, el hombre tenía una segunda vivienda con su esposa, una mujer de alrededor de 50 años que, según fuentes de la investigación, quería separarse.

Las pesquisas indicaron que el sospechoso había desarrollado una obsesión por una supuesta infidelidad. Aunque no se confirmó ninguna relación sentimental entre Rico y la mujer, los investigadores sí establecieron que ambos asistían al mismo gimnasio, cercano al domicilio del ingeniero.

El 15 de julio, un día después del homicidio, el sospechoso fue a la garganta del Charco de la Olla, en las inmediaciones de La Adrada, y se quitó la vida. Una pareja que paseaba por la zona declaró que lo vio instantes antes y describió que tenía “muy mala cara”.

La trayectoria de Rico en España

Facundo Leonel Rico Castro era oriundo de San Juan y se recibió de ingeniero electrónico en 2014. Según la información personal que había publicado en su perfil de LinkedIn, estaba especializado en telecomunicaciones y había orientado su carrera al sector de las energías renovables.

Durante su último año de cursada realizó una pasantía de un año en el Instituto Nacional de Prevención Sísmica. En paralelo, fue asistente de cátedra en Telecomunicaciones I y Telecomunicaciones II en la Universidad Nacional de San Juan.

La víctima se había radicado en España hace aproximadamente una década y visitó desde allí varios puntos de Europa, como esta foto en Londres
La víctima se había radicado en España hace aproximadamente una década y visitó desde allí varios puntos de Europa, como esta foto en Londres

Su primera experiencia laboral fue como ingeniero de telecomunicaciones en el polo tecnológico de la empresa RadioCom. Después de 11 meses en ese puesto, viajó a España en enero de 2016 para continuar sus estudios en la Universidad Carlos III de Madrid.

Allí también trabajó como pasante en la biblioteca del campus de Madrid, donde capacitaba a estudiantes, gestionaba préstamos de libros y actualizaba la base de datos de bibliografía recomendada. Más tarde ingresó a Entec Solar, una empresa dedicada al desarrollo de sensores y equipos para monitorear y mejorar la eficiencia de plantas solares.

Luego fue contratado por la empresa española QPV como ingeniero de investigación y desarrollo. Entre sus tareas figuraban el aseguramiento de calidad de plantas fotovoltaicas a gran escala, las mediciones en campo y el análisis termográfico.

Su etapa laboral más extensa en España fue en DNV, adonde ingresó en noviembre de 2020. En junio de este año había sido ascendido a ingeniero de proyectos de la compañía GreenPowerMonitor.

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