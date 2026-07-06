Crimen y Justicia

Asesinaron a tiros a un hombre en Santa Fe y la Justicia investiga un conflicto intrafamiliar

Pablo Adrián Coronel, de 37 años, murió tras recibir varios disparos en la vía pública. El hecho ocurrió en la madrugada del domingo y el presunto agresor ya estaría identificado

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Recibió cinco disparos en la pierna
El Hospital Cullen de Santa Fe donde la víctima fue operado de urgencia pero falleció por las heridas recibidas

Un nuevo hecho de violencia conmocionó al barrio San Lorenzo de la ciudad de Santa Fe durante la madrugada del domingo. Un hombre fue asesinado a balazos en plena vía pública, en un episodio que vuelve a poner en el centro de la escena la problemática de la inseguridad y los conflictos personales que derivan en tragedias.

La víctima, identificada como Pablo Adrián Coronel, de 37 años, fue atacada minutos antes de las seis de la mañana en la calle Entre Ríos al 4.600. Según se informó, Coronel fue hallado gravemente herido tras recibir varios disparos de arma de fuego. El hecho motivó una rápida intervención de los servicios de emergencia, que lo trasladaron de urgencia al Hospital José María Cullen. El hombre llegó al centro asistencial con daños en el hígado y fue operado de urgencia.

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El operativo sanitario desplegado intentó estabilizar al herido en el trayecto y al momento de su arribo al hospital, los médicos realizaron maniobras de reanimación avanzadas. Pese a los esfuerzos del personal de salud, Coronel perdió la vida a causa de las lesiones sufridas.

De acuerdo con lo informado por el portal El Sol Play 91.5, el homicidio se produjo en un horario en el que la circulación suele ser escasa, lo que dificultó la obtención de testimonios directos sobre la mecánica del ataque. La víctima fue agredida en la vía pública, en el corazón de una zona residencial del barrio San Lorenzo, donde posteriormente trabajaron agentes policiales y peritos para relevar pruebas balísticas y reconstruir el trayecto de los hechos.

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Según las primeras informaciones, el presunto agresor ya estaría identificado por las autoridades policiales. La causa quedó bajo investigación judicial y la principal hipótesis apunta a un conflicto de tipo intrafamiliar como desencadenante del ataque. Esta línea de trabajo se sostiene sobre elementos recolectados en el lugar y declaraciones recabadas entre allegados y familiares de la víctima.

Los investigadores buscan determinar el contexto exacto en el que se produjo el enfrentamiento y si existían antecedentes de disputas previas entre Coronel y el sospechoso. Voceros policiales indicaron que aún restan numerosas pericias y entrevistas para establecer con precisión la secuencia de los acontecimientos y el grado de premeditación del hecho.

Según lo informado por las autoridades policiales, el autor del hecho estaría identificado
Según lo informado por las autoridades policiales, el autor del hecho estaría identificado

La fiscalía interviniente ordenó el secuestro de material probatorio, el análisis de cámaras de seguridad en la zona y la realización de autopsia para confirmar la cantidad de disparos y la trayectoria de los proyectiles. Hasta el momento, no se reportaron detenciones, pero las autoridades consideran que el avance sobre el círculo íntimo de la víctima podría arrojar novedades en las próximas horas.

La investigación judicial busca establecer si existió algún tipo de aviso o advertencia previa entre las partes y si el entorno familiar de la víctima presenta antecedentes de episodios violentos. La identificación del presunto agresor abre el camino a futuras imputaciones, una vez reunidos los elementos necesarios para sostener la acusación formal.

La causa sigue en curso y se esperan avances en las próximas horas en base a los resultados de las pericias y las diligencias judiciales ordenadas.

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