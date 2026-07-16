Crimen y Justicia

Atraparon a tres guías en un operativo de caza ilegal sin licencia y acompañados de turistas franceses

Los hombres se identificaron como profesionales de la actividad aunque no contaban con las habilitaciones pertinentes. Además, llevaban más de 20 aves silvestres muertas

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Los guías no tenían las licencias y llevaban en los vehículos patos silvestres que habían cazado (La Capital)
Los guías no tenían las licencias y llevaban en los vehículos patos silvestres que habían cazado (La Capital)

Tres hombres fueron sorprendidos en un operativo por presunta vinculación con una red de caza ilegal en una zona rural de Fortín Olmos, al norte de Santa Fe. Las autoridades detectaron que no contaban con las habilitaciones pertinentes y que iban acompañados por un grupo de turistas franceses.

El accionar conjunto realizado por la Guardia Rural Los Pumas y el Ministerio de Ambiente de Santa Fe derivó en la aprehensión de los tres primeros; en cambio, sobre los ciudadanos extranjeros no se tomó ninguna medida judicial, según informó La Capital.

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Las fuerzas de seguridad interceptaron dos camionetas Toyota Hilux. En el primer vehículo viajaba A.F., quien se identificó como guía de caza, junto a dos de los franceses. En el interior de ese vehículo los agentes secuestraron indumentaria para caza en zonas de pantano y una mochila.

En el segundo rodado se encontraban N.V. y E.M., acompañados por el tercer turista. Allí, se secuestraron tres escopetas, cartuchos, vainas servidas, señuelos y otros implementos propios de la actividad.

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Sin embargo, eso no fue todo, ya que en ambos vehículos las autoridades hallaron 24 patos silvestres muertos, lo que llevó a la intervención de los organismos competentes en materia ambiental ante la presunta infracción a la ley nacional de conservación de fauna.

Los agentes verificaron que ninguno de los profesionales de la actividad demorados contaba con licencia de caza ni con las habilitaciones exigidas por la normativa vigente, por lo que las autoridades procedieron con las detenciones y el secuestro de todo el material decomisado.

Respecto a los ciudadanos franceses fueron identificados en el marco del procedimiento, pero por el momento no se informaron medidas judiciales en su contra.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal Nº 4 de Vera, bajo la conducción del fiscal Sebastián Galeano, quien ordenó una serie de medidas para determinar el avance de la investigación y las responsabilidades de los imputados.

Caza ilegal en Santa Cruz: decomisaron 190 cortes

Cientos de trozos de carne cruda sobre pavimento, vehículos, personas y un cono de tráfico al fondo de la imagen capturada de noche
Personal de la División de Operaciones Rurales interceptó una camioneta con carne de guanaco y avestruz en la localidad de Puerto Deseado (La Opinión Austral)

Apenas una semana atrás, personal de la División de Operaciones Rurales (DOR) de Puerto Deseado decomisó más de 190 cortes de carne de fauna silvestre protegida tras interceptar una camioneta en la ruta provincial Nº 62, a unos 80 kilómetros de esa ciudad patagónica, en la provincia de Santa Cruz.

El procedimiento se realizó durante la madrugada del 10 de julio en las inmediaciones del establecimiento “Cerro Mojón”.

Al detener el vehículo —una Toyota Hilux que circulaba en dirección a Puerto Deseado con la caja cubierta por una lona—, los agentes encontraron numerosos cortes de guanaco faenado. La requisa del interior del rodado amplió el hallazgo: más piezas de carne, un chulengo entero con cuero y un avestruz, ambos despanzados. El inventario final del decomiso incluyó 66 cuartos, 62 paletas, un cogote, 65 lomos y distintos trozos de pulpa y lomillos, según informó La Opinión Austral.

El conductor reconoció ante los efectivos que portaba dos armas de fuego: un fusil calibre .22 con mira telescópica y una carabina calibre .223 Remington. Aunque presentó la documentación de propiedad de ambas, los agentes constataron que la credencial de Legítimo Usuario (CLU) tenía vencimiento desde noviembre de 2021, lo que motivó el secuestro de las armas.

Toda la carne incautada fue destruida en el Vaciadero Municipal bajo supervisión de la Dirección de Inspección General, con el fin de impedir su comercialización. De acuerdo con lo consignado por La Opinión Austral, el procedimiento se encuadró en la presunta infracción a la Ley Provincial Nº 1764/85, que regula la caza y conservación de especies silvestres en Santa Cruz.

El Juzgado de Instrucción, Penal y Juvenil N.º 1 de Puerto Deseado tomó intervención de inmediato y ordenó el secuestro definitivo de la carne y las armas. La investigación apunta a determinar el origen de los animales y la posible existencia de una red dedicada al tráfico de carne silvestre en la zona.

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