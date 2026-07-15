Crimen y Justicia

Un hombre mató a tiros a su pareja en Salta y quedó detenido

La víctima, de 36 años, murió en el hospital San Vicente de Paúl tras recibir disparos en el abdomen. El sospechoso está acusado de femicidio

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Hospital San Vicente de Paul de Orán
El Hospital San Vicente de Paul en Orán, Salta donde la víctima llegó herida de muerte por los balazos recibidos y murió minutos después

Una mujer fue asesinada de varios disparos en la provincia de Salta, durante la madrugada del pasado domingo. Hasta el momento, el caso se investiga como presunto femicidio y su pareja es el principal sospechoso.

El hecho, que ocurrió en medio de la noche en una vivienda del barrio Las Palmeras, en Colonia Santa Rosa, departamento Orán. Las circunstancias en las que sucedió todo aún son desconocidas.

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La víctima, de 36 años, perdió la vida tras ser trasladada de urgencia al Hospital San Vicente de Paúl, donde los médicos intentaron reanimarla sin éxito. Ahora, el caso se inviestiga como presunto femicidio.

El procedimiento policial se activó tras la denuncia de una balacera en el domicilio donde vivía la víctima. De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Tribuno, la mujer recibió disparos de arma de fuego en el abdomen, lo que le provocó una hemorragia aguda intraabdominal.

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La Fiscalía Penal de Colonia Santa Rosa confirmó la detención preventiva de un hombre de 32 años, pareja de la víctima, quien quedó imputado de manera provisoria por el delito de homicidio agravado por el vínculo en contexto de violencia de género (femicidio).

La fiscal penal Claudia Carreras, a cargo de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) de Orán durante la feria judicial, ordenó una serie de medidas para reunir las pruebas necesarias que permitan esclarecer el caso.

Patrullero Salta
Todo lo ocurrido en la vivienda donde ocurrieron los hechos permanece bajo análisis de los investigadores

La recolección de testimonios y evidencias en la vivienda donde ocurrió el ataque fue llevada adelante por personal de Criminalística y por la Unidad de Investigación de la UGAP Orán, dependiente del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre la mecánica de la agresión, ni se revelaron datos sobre la identidad de la víctima o del presunto autor.

A principios de mes de mayo, un hecho similar se reportó en Orán, cuando un hombre de 27 años prendió fuego a su pareja. El agresor se dio a la fuga tras el crimen, mientras que la víctima sufrió graves quemaduras en el rostro y cuello.

El agresor fue identificado como Jorge Fernando Carrizo, quien ya contaba con antencedentes por violencia de género. De acuerdo con El Tribuno, el agresor había sido previamente imputado por la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de Orán por lesiones leves doblemente agravadas, coacción y desobediencia. La fiscal Claudia Carreras había solicitado su prisión preventiva, pero el 16 de abril el juez de Garantías 1 de Orán, Francisco Oyarzú, rechazó el pedido y dictó su liberación.

Por su parte, la mujer, también de 27 años, sufrió graves heridas luego de que Carrizo la rociara con un líquido inflamable y le prendió fuego. Los familiares de la víctima denunciaron que la víctima no estaba en su domicilio y evadió la custodia dispuesta para su protección, motivo por el cual las autoridades trabajan también en su localización.

Por su parte, la mujer, también de 27 años, sufrió graves consecuencias luego del brutal epusodio donde su pareja la roció con un líquido inflamable y le prendió fuego. Los familiares de la víctima denunciaron que la víctima no estaba en su domicilio y evadió la custodia dispuesta para su protección, motivo por el cual las autoridades trabajan también en su localización.

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