Crimen y Justicia

Buscan a un hombre que le disparó a un joven en la cabeza frente a su familia y se dio a la fuga en San Juan

Los investigadores analizan diferentes hipótesis respecto al desenlace fatal que tuvo lugar este martes por la noche

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Vista frontal del Hospital Rawson en San Juan con una estatua de pie en un monumento central, rodeado de árboles y una calle con cielo azul claro
La víctima continúa internada en terapia intensiva (Captura de Google Maps)

Las autoridades del departamento de Chimbas, en San Juan, mantienen activo un operativo de búsqueda para encontrar al individuo que le disparó en la cabeza a un joven frente a su familia y en la puerta de su casa.

La víctima se encuentra internada en el Hospital Guillermo Rawson desde este martes por la noche, cuando tuvo lugar el ataque en el barrio Los Toneles. El episodio ocurrió alrededor de las 20 en una calle proyectada ubicada entre las manzanas J y H del complejo habitacional, según informó Diario Huarpe.

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De acuerdo con los primeros testimonios recogidos en la zona, el atacante interceptó a la víctima en la vía pública y, tras un intercambio de palabras, extrajo un arma de fuego y efectuó un disparo que impactó en la cabeza del joven.

El joven herido fue identificado como T. E., quien recibió el disparo frente a su propia vivienda y en presencia de sus familiares y vecinos que dijeron reconocer al autor del ataque. Así lo afirmó Tiempo de San Juan.

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La Policía busca al atacante
La Policía busca al atacante

El chico fue trasladado de urgencia al nosocomio donde ingresó con lesiones de extrema gravedad y permanecía con pronóstico reservado.

Tras el ataque, efectivos de la Motorizada N° 5 y de la Subcomisaría Cipolletti llegaron a la escena e iniciaron un operativo de búsqueda para localizar al sospechoso. La tensión generada entre familiares y vecinos presentes en el lugar llevó a la intervención de otras dependencias policiales para reforzar la seguridad en el barrio.

En paralelo, integrantes de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Especiales se presentaron en el hospital para seguir la evolución del paciente y avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes. La investigación continúa abierta para establecer el móvil del ataque y determinar el paradero del presunto autor.

De acuerdo con la información publicada por 0264noticias, sobre el joven internado recaían algunos antecedentes judiciales al momento del ataque. Previamente, lo habían detenido por un robo en una vivienda del mismo barrio.

En la reciente ocasión y con el dato mencionado, las primeras versiones hicieron hincapié en que la discusión habría sido producto de un intento de robo por parte de la víctima, según explicó el mismo portal de noticias.

Los investigadores avanzan en la recolección de testimonios y el análisis de las pruebas para reconstruir la mecánica del hecho e identificar a los responsables.

Le disparó en la cabeza a un adolescente en Neuquén

Un adolescente de 16 años fue detenido por el asesinato de otro joven de la misma edad en el barrio Confluencia, de la ciudad de Neuquén. La víctima recibió un disparo en la cabeza frente a su propia vivienda y murió como consecuencia de las heridas. El hecho ocurrió hace un mes atrás, cerca de las 22 horas, en la intersección de las calles Lago Epulafquen y Monte Hermoso.

Según la reconstrucción preliminar de los investigadores, el sospechoso se trasladó hasta el domicilio de la víctima, la encontró en la vía pública y le disparó con un arma de fuego antes de darse a la fuga. El adolescente herido fue asistido de urgencia, pero no sobrevivió. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Delitos Juveniles, que ordenó la detención del presunto autor, indicaron fuentes judiciales consultadas por Infobae

Una tía de la víctima declaró al medio local LM Neuquén que el adolescente “era un chico tranquilo” y reclamó justicia. La mujer vinculó el ataque con una disputa entre familias que se extiende desde hace varios años, originada tras la condena de un integrante de su grupo familiar por el homicidio de una persona ligada al otro bando. Según relató, la madre del joven asesinado había denunciado en reiteradas ocasiones distintos episodios de violencia, incluidos disparos contra su vivienda, y que la situación se había agravado en los días previos al crimen.

“Mi sobrino no era malo, siempre trataba de calmar las cosas”, afirmó la mujer en declaraciones a LM Neuquén, al tiempo que agregó: “Queremos justicia. Nos arruinaron la vida”.

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