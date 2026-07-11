Quedó detenido el cómplice del ladrón que murió tras intentar robarle a un policía en La Plata

Las cámaras de seguridad registraron el momento en el que el efectivo de la PFA fue abordado por dos motochorros

En medio de la investigación por el intento de robo a un agente de la Policía Federal en Camino Centenario, a la altura de City Bell, partido de La Plata, que terminó con un delincuente muerto y otro herido, este viernes la Justicia ordenó formalizar la detención del sospechoso sobreviviente.

Desde ese momento, el cómplice del ladrón abatido permanece internado bajo custodia policial. De esta manera, anticiparon que el individuo será indagado por la fiscal Eugenia Di Lorenzo tras ser formalmente imputado por el delito de “tentativa de robo agravado por el uso de un arma de utilería”.

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El expediente judicial fue nutrido con actas del procedimiento policial, testimonios de efectivos y testigos, actuaciones de la Policía Científica, imágenes del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), fotografías de la escena, documentación secuestrada y registros de video. Según la Fiscalía, estos elementos fueron considerados para solicitar la detención del imputado.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso Infobae, el delincuente que murió en el lugar de los hechos fue identificado como Axel Maximiliano Mancilla Obando (18). En el caso de su cómplice, indicaron que se trataba de L. P., de 26 años.

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Actualmente, el sospechoso permanece internado bajo custodia policial (Gobierno PBA)

Mientras que Mancilla Obando no contaba con pedidos de captura ni medidas judiciales activas, las autoridades confirmaron que el sospechoso tenía varios antecedentes penales en su historial. Además, figuraba un expediente de libertad tramitado el 10 de abril de 2026 en la Alcaidía La Plata.

El episodio ocurrió el miércoles entre las calles 476 y 477 cuando dos personas, a bordo de una motocicleta Honda GLH, intentaron asaltar a un efectivo de la Policía Federal Argentina. Ambos realizaron una maniobra en “U” sobre Camino Centenario y 489 para posicionarse detrás del agente, quien se dirigía a prestar servicio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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De acuerdo con la información recopilada por el medio platense 0221, los asaltantes intimidaron al policía con una réplica de una pistola calibre nueve milímetros. En reacción a esto, el efectivo perdió el control de su moto y cayó al asfalto.

Tras la caída, el agente accionó su pistola reglamentaria Glock calibre .9 milímetros y efectuó varios disparos, por lo que logró alcanzar a los dos sospechosos. Como resultado, uno de los asaltantes murió y el otro resultó herido, por lo que fue trasladado e internado en el Hospital San Roque de Gonnet.

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Mientras que uno de los ladrones murió en el lugar, el otro resultó herido

Luego de que el hecho fuera advertido, el personal policial de La Plata se hizo presente. Fue así que le tomaron su testimonio al sargento de 53 años, quien relató que había sido abordado por los motochorros cuando circulaba en su motocicleta Honda Wave rumbo hacia la Capital Federal.

Poco después se dio a conocer un video que fue captado por las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de La Plata. En este se observó cómo los delincuentes le apuntaron con un arma de fuego para robarle. Tras un forcejeo, el policía perdió el control del rodado y cayó al suelo. Inmediatamente, se identificó como personal policial y disparó contra ellos a fin de evitar el robo.

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A raíz de esto, el agente involucrado en el tiroteo fue imputado en una causa caratulada como “homicidio en ocasión de robo”. No obstante, la Fiscalía estimó, en esta etapa inicial, que existen elementos compatibles con la hipótesis de legítima defensa.

Por este motivo, las autoridades permitieron que el agente permanezca en libertad mientras se desarrollan las pericias y otras medidas de prueba. Según la reconstrucción judicial, el uso de una réplica de arma de fuego por parte de los sospechosos y la reacción del agente con su arma reglamentaria son los ejes centrales de la investigación para determinar si se trató de un acto en legítima defensa.

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