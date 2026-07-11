Economía

El Gobierno presentó su hoja de ruta para pagar los vencimientos de deuda que vienen y empujó el riesgo país a los 400 puntos

Mientras que los índices de Wall Street tuvieron desempeño mixto y el petróleo se encareció 6%, el S&P Merval ganó 2,5% y los bonos ascendieron 1,5%. El dólar quedó estable a $1.510 en el Banco Nación y el BCRA compró solo USD 140 millones en el mercado

Guardar
Google icon
Con volatilidad, las acciones argentinas también quedaron con desempeño mayormente positivo
Con volatilidad, las acciones argentinas también quedaron con desempeño mayormente positivo

Los bonos soberanos reaccionaron con ganancias al programa financiero 2026-2027 anunciado por el equipo económico y también a las expectativas de reinversión del pago de los cupones y amortizaciones de la deuda soberana en dólares de esta semana, con un riesgo país al borde de los 400 puntos básicos.

Con volatilidad, las acciones argentinas también quedaron con desempeño mayormente positivo, aunque más pendientes de la evolución de los indicadores de Wall Street y, por ende, a las noticias sobre el conflicto en Oriente Medio y la cotización internacional del petróleo.

PUBLICIDAD

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó un 2,5% semanal, hasta la zona de los 3.280.000 puntos, para anotar en 2026 7,4% en pesos y de 5% en dólares “contado con liquidación”. Entre las principales acciones y ADR de empresas argentinas negociados en dólares en Nueva York sobresalieron las subas de Grupo Galicia (+6,4%), YPF (+4,2%) y Mercado Libre (+5,4%).

Acciones locales en Wall Street (Rava Bursátil, precios en dólares)
Acciones locales en Wall Street (Rava Bursátil, precios en dólares)

Los bonos hard dollar ascendieron un 1,5% en promedio, aunque los precios exhibieron un descenso de hasta 15% por el corte de cupón. El riesgo país de JP Morgan, en tanto, descontó 12 unidades, a 402 puntos básicos, un piso desde el 20 de abril de 2018 (400 puntos).

PUBLICIDAD

“Los dos puntos más sobresalientes de la semana han sido la presentación del programa financiero para 2026 y 2027 y el dato de expectativas de inflación de la REM. En cuanto al primero, es una excelente iniciativa que apunta a despejar incertidumbres de cara al origen de los dólares que deberán ser utilizados para cancelar obligaciones del Tesoro Nacional. Por otro lado, las mediciones tempranas -IPC CABA y REM- sugieren que en junio se habría vuelto a perforar el 2% de inflación mensual. El IPC de CABA marcó 1,8% en junio de 2026, tercera baja consecutiva y el registro más bajo desde agosto de 2025″, sintetizó IEB.

Dentro del panorama macroeconómico, la consultora Qualy observó que “el nivel de actividad general atraviesa un escenario complejo y contractivo, condicionado por una demanda interna muy debilitada, presupuestos familiares acotados y una creciente competencia de productos importados. Salvo contadas excepciones de fuerte dinamismo productivo y exportador, como el desarrollo récord de los hidrocarburos no convencionales y ramas puntuales como la refinación y la molienda -esta última impulsada por una cosecha extraordinaria de granos-, los principales motores económicos muestran caídas estructurales”.

“La industria manufacturera y la cadena automotriz consolidan un claro retroceso en sus volúmenes de fabricación y envíos al exterior, mientras que la construcción padece una nueva realidad de mayores costos y márgenes comprimidos que frena el avance de las obras”, añadió Qualy.

En Wall Street, el índice S&P 500 ascendió un 0,9% semanal, el Dow Jones de Industriales cedió 0,3%, mientras que el panel tecnológico Nasdaq sumó 1,1 por ciento. El petróleo subió 6% desde el viernes anterior, con el barril de Brent del Mar del Norte otra vez sobre USD 76 para los contratos a entregar en septiembre.

“Ya finalizó el segundo trimestre del año y los inversores globales contienen la respiración ante una nueva temporada de resultados Wall Street. Las próximas semanas prometen ser un catalizador definitivo para unos índices bursátiles que han mostrado un comportamiento marcadamente lateralizado en los últimos meses”, definió Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group.

“En este entorno, la atención no solo se centrará en los ingresos netos tradicionales, sino en una métrica mucho más reveladora para el futuro tecnológico: el Capex (Capital Expenditure) o gasto empresarial para expandir sus activos físicos) de la inteligencia artificial. La gran pregunta que el mercado intentará responder es si el gasto masivo en infraestructura tecnológica por parte de las grandes firmas de software e infraestructura está justificado, o si los niveles de exigencia actuales han creado una brecha insostenible entre las expectativas de los inversores y la realidad de los flujos de caja", explicó Felipe Mendoza.

En el mercado de cambios hubo solo tres ruedas operativas entre lunes y miércoles debido a los feriados. El monto diario se redujo en unos USD 200 millones respecto del primer tramo de julio, que había anotado los máximos del año cerca de los 800 millones de dólares.

El dólar mayorista finalizó ofrecido a $1.488, luego de haberse negociado el martes en un récord nominal de 1.492 pesos. Desde el viernes anterior cedió 50 centavos. El tipo de cambio oficial sostiene una ganancia de seis pesos (+0,4%) en julio, y de 33 pesos o de 2,3% en 2026.

El Banco Central fijó un techo para su régimen de bandas cambiarias en los $1.816,64, que dejó al tipo de cambio oficial a 328,64 pesos o 22,1% de ese límite para la libre flotación.

“Finalmente, el dólar que venía de varios días de recuperación nominal parece haber encontrado un descanso. Será clave para su evolución lo que ocurra con la liquidez en la próxima licitación y la evolución de la demanda de dinero pasada la estacionalidad propia de esta época del año”, indicó IEB.

El dólar al público terminó sin variantes en el balance semanal, a $1.510 para la venta en el Banco Nación. El dólar blue también concluyó sin cambios entre puntas, a $1.510, tras operarse a un máximo de $1.520 al promediar los negocios del miércoles 8.

El Banco Central compró USD 140 millones, cifra que da cuenta de una menor absorción oficial de divisas en la plaza de contado con el inicio del segundo semestre, mientras que las reservas internacionales brutas crecieron en USD 485 millones, a 48.722 millones de dólares.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central se aproximaron el martes a los USD 50.000 millones por primera vez desde septiembre de 2019, con el ingreso de un préstamo con garantía Banco Mundial por USD 2.000 millones y un préstamo con garantía del BID por 1.200 millones de dólares.

Temas Relacionados

dólar hoyreservas BCRAWall Streetriesgo país Argentinaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se demora el arranque de un motor clave de la economía y complica la recuperación del consumo

Pese a una leve mejora en junio, el crédito en pesos al sector privado en pesos sigue estancado. La mora récord, altas tasas de interés y bajo salario real complican el escenario, aunque analistas proyectan un crecimiento moderado en el segundo semestre

Se demora el arranque de un motor clave de la economía y complica la recuperación del consumo

Presupuesto 2027: el plan financiero abrió proyecciones distintas entre las consultoras del mercado y el Gobierno

El oficialismo ya envió su escenario base para el próximo año y anticipó una fuerte desaceleración de la inflación. En el REM del BCRA, los analistas trazaron un sendero diferente para precios, tipo de cambio y actividad

Presupuesto 2027: el plan financiero abrió proyecciones distintas entre las consultoras del mercado y el Gobierno

La Selección argentina cuesta más del doble que el plantel de Suiza: quiénes son los jugadores más valiosos de cada equipo

Pese a la distancia económica entre ambos planteles, el camino de la Argentina en el torneo demostró que esa diferencia no siempre se traduce en resultados cómodos

La Selección argentina cuesta más del doble que el plantel de Suiza: quiénes son los jugadores más valiosos de cada equipo

La curiosa fórmula para poder ahorrar y ordenar tus finanzas en cuatro pasos que se volvió viral

Un método difundido en redes sociales propone traducir el sueldo en metas concretas de ahorro, inversión y gasto. El video muestra que el orden financiero puede ser más determinante que el nivel de ingresos

La curiosa fórmula para poder ahorrar y ordenar tus finanzas en cuatro pasos que se volvió viral

La tasa de financiamiento a pyme baja 15% y abre la puerta al crecimiento

Un nuevo indicador basado en operaciones reales del Mercado Argentino de Valores (MAV) busca medir cuánto cuesta financiarse para las pequeñas y medianas empresas y seguir la evolución de ese costo en el tiempo

La tasa de financiamiento a pyme baja 15% y abre la puerta al crecimiento

DEPORTES

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa antes del Argentina-Suiza por los cuartos del Mundial: “Nadie es imbatible”

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa antes del Argentina-Suiza por los cuartos del Mundial: “Nadie es imbatible”

La respuesta de Licha Martínez a las críticas de Egipto y la sentencia del Cuti Romero por su físico antes de Argentina-Suiza en el Mundial

La probable formación de la selección argentina para enfrentar a Suiza por los cuartos de final del Mundial

Rodrigo Quesada fue tajante ante Tinelli sobre los arbitrajes en el Mundial: “Se están equivocando mucho con Argentina”

Neymar reapareció en un parque temático manejando un scooter tras la eliminación de Brasil

TELESHOW

A 20 años de la muerte de Oscar Moro, el hombre que le puso ritmo al rock argentino

A 20 años de la muerte de Oscar Moro, el hombre que le puso ritmo al rock argentino

Gabo Usandivaras abre su alma: “La salud mental es algo con lo que lucho cada día”

La respuesta de Andrea del Boca ante una posible cita con un participante de Gran Hermano

El cambio de look de Tuli Acosta que impactó a sus seguidores: “Soy otra persona”

Marcelo Tinelli recordó el éxito de ‘Ritmo de la noche’ junto a The Sacados: “Son la música icónica de los ‘90”

INFOBAE AMÉRICA

El tifón Bavi comenzó a golpear las islas del sur de Japón y Taiwán mientras China se prepara para el impacto de las tormentas

El tifón Bavi comenzó a golpear las islas del sur de Japón y Taiwán mientras China se prepara para el impacto de las tormentas

Joven costarricense de 24 años murió tras ser apuñalado por su pareja mientras iba en bicicleta

Condenan a hombre a 36 años de prisión por violar y abusar sexualmente de dos niñas en zona norte de Costa Rica

La cooperación española prevé destinar unos 304.9 millones de dólares a Guatemala entre 2026 y 2030

Hospital Calderón Guardia en Costa Rica alcanza los 900 trasplantes de riñón tras más de cuatro décadas de historia