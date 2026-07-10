La CEPAL advierte que Nicaragua y Honduras sufrirán el mayor deterioro comercial por el alza del petróleo

Con un déficit energético comercial cercano al -4,3% del PIB regional, Centroamérica, Haití y República Dominicana conforman el bloque más vulnerable del continente. Todos sus países son importadores netos de hidrocarburos y fertilizantes, con escaso margen fiscal para absorber el impacto.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Nicaragua y Honduras enfrentan el mayor deterioro de sus balanzas comerciales en América Latina por el alza de los combustibles tras las hostilidades en Oriente Medio, según un informe que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó este viernes en Santiago de Chile. El impacto también alcanza a la inflación y a las cuentas fiscales de la región.

El choque se originó en la disrupción del tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, paso del 25% del comercio global de petróleo, tras las hostilidades iniciadas el 28 de febrero de 2026 entre Estados Unidos, Israel e Irán.

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Aunque la región tiene una exposición directa al golfo Pérsico inferior al 1.4% de sus exportaciones, los efectos llegan por los precios energéticos, los fertilizantes y el endurecimiento financiero internacional.

Con un déficit energético comercial cercano al -4,3% del PIB regional, Centroamérica, Haití y República Dominicana conforman el bloque más vulnerable del continente. Todos sus países son importadores netos de hidrocarburos y fertilizantes, con escaso margen fiscal para absorber el impacto.

El impacto sobre el comercio y la inflación

En el escenario base del organismo, con petróleo Brent a USD 86 por barril, un 25% por encima del promedio de 2025, Nicaragua registra el mayor deterioro de su balanza comercial: -1.69 puntos porcentuales del PIB. Honduras la sigue con -1.67 puntos porcentuales y El Salvador con -1.26. Guatemala anota -0.88, Panamá -0.72 y Costa Rica -0.60.

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Si el barril escala a USD 115, un 67% más que el año pasado, el deterioro agregado del bloque centroamericano alcanzaría -2.4 puntos porcentuales del PIB.

Si las tensiones se prolongan, el riesgo es una inflación persistente con efectos de segunda ronda en alimentos, logística e insumos industriales, que golpearía con mayor dureza a las economías con menor margen fiscal y mayor dependencia de importaciones energéticas.EFE/John G. Mabanglo

La presión inflacionaria también es directa. En el escenario de alza del 25%, Honduras podría ver su inflación crecer hasta 1.4 puntos porcentuales adicionales; Guatemala, hasta 1.1; y Costa Rica, hasta 0.6. En el peor escenario, esas cifras suben a 3.7, 2.9 y 1.7 puntos porcentuales, respectivamente.

Alimentos y cuentas fiscales

El encarecimiento del petróleo empuja también los fertilizantes y los costos de transporte, con impacto directo sobre la producción agrícola y los alimentos básicos.

La FAO estima que el mayor efecto sobre los precios de los alimentos se materializará entre seis y 12 meses después del shock inicial, lo que prolonga el riesgo más allá de 2026.

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Para contener la inflación y evitar protestas sociales, Honduras implementó subsidios parciales al precio de los combustibles y la electricidad. Costa Rica y Panamá activaron esquemas de amortiguación más acotados, limitados por sus restricciones fiscales. En todos los casos, el gasto adicional no tiene contrapartida por el lado de los ingresos, como advirtió la CEPAL.

El encarecimiento del petróleo empuja también los fertilizantes y los costos de transporte, con impacto directo sobre la producción agrícola y los alimentos básicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“En los países exportadores netos de energía, los mayores ingresos fiscales por precios más altos actúan como amortiguador parcial, pero en los importadores netos ese mayor gasto no tiene contrapartida por el lado de los ingresos y redunda en un mayor deterioro de las cuentas fiscales”, señaló el organismo en su informe.

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Ganadores y perdedores en América del Sur

El panorama en el resto del continente es más diverso. Guyana y Trinidad y Tobago son los principales beneficiados: en el escenario base, Guyana mejoraría su balanza comercial en 17 puntos porcentuales del PIB. Ecuador, Colombia y Brasil también obtienen ganancias, aunque más moderadas.

Del otro lado, Chile acumula un deterioro de -1.03 puntos porcentuales del PIB, Paraguay de -1.12, Uruguay de -0.49 y Perú de -0.41. Para Chile, el alza del precio del cobre actúa como compensación parcial.

México es el caso más complejo: exporta crudo pero importa el 70% de su gasolina y el 60% de su gas natural, lo que vuelve el saldo neto levemente negativo. Su inflación escaló de 3.7% a 4.6% interanual tras el shock. El gobierno respondió con ajustes semanales al impuesto especial sobre producción y servicios de los combustibles, topes de precios en gasolineras y un paquete antiinflacionario, a costa de mayor presión sobre el déficit público.

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En el escenario base del organismo, con petróleo Brent a USD 86 por barril, un 25% por encima del promedio de 2025, Nicaragua registra el mayor deterioro de su balanza comercial: -1.69 puntos porcentuales del PIB.

El Caribe y el riesgo alimentario

El Caribe no exportador de hidrocarburos combina una alta dependencia energética con la mayor prevalencia de hambre de la región: 17.2% de la población, tres veces más que en Sudamérica o Centroamérica. En el escenario extremo, el deterioro de su balanza comercial podría alcanzar -1.3 puntos porcentuales del PIB.

Barbados ilustra esa presión: su déficit comercial pasaría del 14% a más del 16% del PIB, con inflación por encima del 2%, a pesar de contar con reservas internacionales relativamente sólidas. Los gobiernos del bloque respondieron con subsidios al costo eléctrico y reducción de impuestos a combustibles y alimentos.

La proyección regional para 2026

La CEPAL recortó en abril su proyección de crecimiento del PIB regional para 2026, del 2.3% al 2.2%, y estima que la inflación promedio llegará al 3%.

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El secretario ejecutivo del organismo, José Manuel Salazar-Xirinachs, advirtió que la guerra “vuelve a poner de manifiesto la magnitud de la interdependencia de la economía mundial y la rapidez con que las disrupciones y los choques se transmiten entre países y regiones”.

El informe subraya que, independientemente de cómo evolucionen las negociaciones de paz, el precio promedio del petróleo en 2026 ya resultará al menos un 25% más alto que el de 2025. Si las tensiones se prolongan, el riesgo es una inflación persistente con efectos de segunda ronda en alimentos, logística e insumos industriales, que golpearía con mayor dureza a las economías con menor margen fiscal y mayor dependencia de importaciones energéticas.

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