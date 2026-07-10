Economía

Fusión en el negocio de la música y eventos de la “Gen Z” y los millennials jóvenes: Bresh Global compró la mayoría de Polenta

La productora argentina mantendrá su identidad y a sus fundadores al frente de la estrategia creativa, comercial y operativa, según el diseño de la alianza que entregó el control a la compradora, que también nació en el país

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Bresh Global-Polenta
Polenta es una marca de entretenimiento en vivo nacida en Argentina

Bresh Global anunció la adquisición de una participación mayoritaria en Polenta a través de una alianza estratégica con Grupo Polenta que amplía su cartera de marcas de entretenimiento en vivo y refuerza su estrategia de crecimiento con adquisiciones orientadas a audiencias de la Generación Z y los millennials jóvenes.

La integración suma a una marca argentina que en 2024 produjo cerca de 120 eventos entre fiestas en clubes, festivales y activaciones patrocinadas. Polenta ya había consolidado una posición de liderazgo en Argentina y avanzaba con expansión en América Latina, Europa y Estados Unidos.

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Bresh Global presentó la operación como su primera adquisición de expansión. La compañía no informó los términos financieros del acuerdo.

Bresh Global-Polenta
Jaime James, Marina “Pol4ca” Frohmann e Ignacio Elizalde, en el centro de la imagen

La empresa definió la compra como un paso para fortalecer una plataforma apoyada en comunidad, experiencias en vivo, medios, talento y alianzas con marcas. Ese esquema también apunta a consolidar a la firma como un comprador activo de propiedad intelectual dentro de la industria del entretenimiento.

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Polenta seguirá con su marca y bajo la conducción de sus fundadores

Polenta continuará operando con su propia marca e identidad creativa. Sus cofundadores, Marina “Pol4ca” Frohmann e Ignacio Elizalde, seguirán al frente de la estrategia creativa, comercial y operativa.

Frohmann permanecerá como CEO. La continuidad de la conducción forma parte del diseño de la alianza anunciada por Grupo Polenta y la compañía compradora.

Los fundadores de Polenta describieron así el enfoque de la marca: “Siempre quisimos que la pista de baile fuera un espacio de libertad y expresión: un lugar con una historia para contar, donde la música te reconecte con tus recuerdos mientras te presenta algo nuevo”.

Bresh Global-Polenta
Bresh produce unos 120 eventos entre fiestas en clubes, festivales y activaciones patrocinadas

Y añadieron: “Esa es la energía y la comunidad sobre la que construimos Polenta. En esencia, Polenta siempre tuvo un solo propósito: iluminar la noche. Puede sonar simple, pero creemos que la vida nocturna está lista para una revolución”.

Bresh Global ya opera en más de 30 países y 200 ciudades

La operación incorpora a Polenta a una plataforma que, según informó la empresa, llega a audiencias en más de 30 países y 200 ciudades. Bresh Global produce más de 500 eventos al año para más de un millón de asistentes y genera miles de millones de impresiones en redes sociales cada año.

Su ecosistema incluye iniciativas como Casa Bresh, la residencia anual en Ibiza para artistas y creadores, además de formatos originales de contenido distribuidos entre millones de seguidores en distintos mercados.

Jaime James, Louta, fundador de Bresh, vinculó la compra con una afinidad de identidad entre ambas marcas. “Bresh nació de la convicción de que la felicidad vive dentro de cada persona, y que la música, la emoción y la comunidad pueden ayudar a despertarla. Polenta ha construido un universo con esa misma energía: un sonido propio, un espíritu único y una comunidad que se reúne para sentirse viva”, dijo.

Bresh Global-Polenta
Bresh Global describió esta etapa como la evolución hacia una compañía cultural global construida alrededor de comunidad, experiencias en vivo, medios, alianzas y talento.

James agregó que el objetivo es “unir nuestras comunidades, ayudar a que Polenta llegue a más personas y crear aún más momentos de felicidad”.

Bresh Global opera como la plataforma de entretenimiento y propiedad intelectual cultural de Carabela, un holding centrado en construir y escalar empresas de entretenimiento con vocación de permanencia. La firma atribuyó su expansión a una combinación de crecimiento orgánico y adquisiciones estratégicas de marcas de música, experiencias y entretenimiento.

Eduardo García Fernández, fundador y socio director de Carabela, sostuvo que Polenta “aporta una audiencia complementaria, suma nuevos formatos de experiencias y encaja con nuestra manera de construir negocios: propiedad intelectual ligera en activos, capaz de expandirse a través de distintos mercados”.

Bresh Global describió esta etapa como la evolución hacia una compañía cultural global construida alrededor de comunidad, experiencias en vivo, medios, alianzas y talento. La empresa surgió a partir de Bresh, creada en Argentina, y busca desarrollar un portafolio de propiedad intelectual cultural impulsada por comunidades con alcance entre ciudades, países y grandes momentos culturales.

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