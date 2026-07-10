La AFA presentó su modelo de gestión comercial en Kansas City: “Hoy somos una marca que trasciende el fútbol”

Lucas Quinton, Alcalde de Kansas City, y Leandro Petersen, Director Comercial y de Marketing de la AFA

La Asociación del Fútbol Argentino presentó su exitoso modelo de gestión comercial durante un evento que se realizó en Kansas City, una de las sedes de la Copa del Mundo 2026. Se trata justamente de la ciudad que albergará el cruce de cuartos de final entre la selección argentina y su par de Suiza que se disputará este sábado desde las 22 (hora argentina).

Leandro Petersen, Director Comercial y de Marketing de la AFA, fue el principal expositor del encuentro, organizado por la Cámara de Comercio de Kansas City junto a autoridades locales y referentes del deporte. Allí, Petersen compartió el proceso de transformación que llevó a la Asociación del Fútbol Argentino a consolidarse como una marca global.

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Durante su presentación, Petersen explicó que la internacionalización de la AFA es el resultado de una planificación sostenida durante años y no una consecuencia exclusiva de los recientes éxitos deportivos.

“Desde hace más de 18 años trabajamos en la internacionalización de la marca AFA. Apenas terminó el Mundial de Qatar comenzamos a planificar el trabajo para Estados Unidos porque sabíamos que era un mercado estratégico y que seguiría siéndolo más allá del Mundial”, sostuvo Petersen.

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El ejecutivo remarcó que el crecimiento de la institución que rige los destinos del fútbol argentino se apoya en una estrategia que combina desarrollo comercial, innovación, comunicación y alianzas con actores locales.

El encuentro contó con la presencia de empresarios, dirigentes deportivos y autoridades de Kansas City

En esa línea, Petersen explicó: “Hoy la AFA ya no es solamente una organización deportiva. Se transformó en una plataforma global de deporte y entretenimiento con presencia en distintos mercados y con una propuesta personalizada para cada uno de nuestros socios”.

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Durante su mensaje, señaló que actualmente más de 120 empresas forman parte del ecosistema comercial de la AFA, fruto de una estrategia basada en relaciones de largo plazo.

“Nada de esto sucede de un día para otro. Requiere inversión, infraestructura, recursos humanos, planificación y un equipo profesional dedicado exclusivamente al desarrollo internacional de la marca”, agregó Petersen.

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Uno de los ejes de la exposición del ejecutivo argentino fue el potencial de Estados Unidos como plataforma para el crecimiento del fútbol y de la marca AFA. Al respecto, Petersen dijo: “Sabíamos que el fútbol iba a crecer de manera muy fuerte en este país. Por eso desarrollamos una operación adaptada a este mercado y trabajamos junto a propiedades deportivas, empresas y autoridades locales para construir relaciones duraderas”.

El dirigente también destacó que el objetivo es mantener un vínculo permanente con los hinchas, más allá de los partidos de la Selección. “Queremos estar presentes durante todo el año. No solamente cuando juega la Selección, sino generando experiencias para que toda la familia del fútbol argentino pueda sentirse cerca de la AFA en cualquier momento”, afirmó sobre este punto.

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En el tramo final de su exposición, Petersen comparó la gestión deportiva con el mundo empresarial y aseguró que valores como la disciplina, el trabajo en equipo, la resiliencia y la capacidad para tomar decisiones bajo presión son herramientas que trascienden el deporte.

“El fútbol enseña liderazgo. Muchas veces hay que tener paciencia, atravesar momentos difíciles y seguir trabajando. Los resultados llegan cuando existe una visión de largo plazo”, consideró.

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En el cierre, dejó un mensaje sobre el futuro de la institución: “Nuestro desafío es seguir construyendo una marca sólida y convertir a la AFA en una de las organizaciones deportivas más reconocidas del mundo. Estados Unidos es una pieza fundamental de esa estrategia, pero el proyecto continuará expandiéndose hacia nuevos mercados”.

La actividad reunió a empresarios, ejecutivos, autoridades y referentes del deporte de Kansas City, en una jornada dedicada a analizar el impacto económico, deportivo y cultural que genera el fútbol en Estados Unidos en el marco del Mundial 2026.

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