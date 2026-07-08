Crimen y Justicia

Juicio por Loan Peña: declaran el padre del imputado Antonio Benítez y dos tías del niño

La novena jornada del debate podría aportar nuevos datos sobre el accionar de uno de los principales acusados de la sustracción del menor. También serán escuchadas dos tías de Loan, cuyos testimonios forman parte de las pruebas reunidas por la fiscalía

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Juicio por Loan Peña - Portada
Loan Peña tenía 5 años al momento de su desaparición

El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña continuará este miércoles con la novena audiencia en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la ciudad de Corrientes. Luego de ocho jornadas de debate, el Tribunal Oral Federal volverá a escuchar a familiares y allegados del entorno del niño de cinco años, desaparecido el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio.

Según pudo confirmar Infobae, los testigos convocados para la jornada son Alfonso Benítez, padre del imputado Antonio Benítez; y dos tías de Loan, Gabina Valeria Noguera y Lidia Isabel Noguera.

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La expectativa estará puesta especialmente en las declaraciones de las dos mujeres, ya que ambas aparecen mencionadas en la investigación que dio origen al juicio.

Gabina Valeria Noguera, tía de Loan y sargento de la Policía de Corrientes, fue una de las personas con las que habló telefónicamente Laudelina Peña el 14 de junio de 2024, cuando aseguró haber encontrado el botín del niño, una comunicación que forma parte de la prueba incorporada por la fiscalía.

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Caso Loan: habló el padre de Antonio Benítez captura
Alfonso Benítez, padre del imputado Antonio Benítez, uno de los testigos de la jornada

En tanto, Lidia Isabel Noguera, también tía materna de Loan, declaró durante la instrucción que le llamó la atención haber visto a Antonio Benítez (esposo de Laudelina) sin remera mientras participaba de la búsqueda del niño. Según consta en la requisitoria de elevación a juicio, ese y otros testimonios fueron valorados por la fiscalía para sostener que el principal acusado modificó en varias oportunidades su vestimenta durante la tarde de la desaparición.

El tercer testigo será Alfonso Benítez, padre de Benítez, uno de los siete acusados por la presunta sustracción y el ocultamiento de Loan. Si bien ya había declarado durante la investigación, será la primera vez que lo haga en el juicio oral.

La declaración de Alfonso Benítez llega, además, después de que en la audiencia del martes Miguel Ángel Noguera, tío materno de Loan, aseguró que la noche de la desaparición vio a Antonio Benítez con un buzo con capucha y una linterna cuando se acercaba a la zona donde se realizaban los primeros rastrillajes. El testigo aclaró que no interpretó esa actitud como sospechosa, aunque el dato fue una de las novedades que dejó la octava jornada del debate.

Juicio Caso Loan - 2 de julio
El juicio se lleva a cabo en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional en Corrientes

Hasta el momento, el juicio acumula ocho audiencias en las que ya declararon 16 familiares del niño.

Sus testimonios permitieron reconstruir el almuerzo realizado en la casa de Catalina Peña, el recorrido hacia el naranjal y las primeras horas de la búsqueda, mientras que ninguno de los siete imputados por la presunta sustracción de Loan decidió prestar declaración ante el Tribunal. La audiencia comenzará este miércoles a las 9.

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