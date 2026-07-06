Los mejores memes del triunfo de España y la eliminación de Portugal del Mundial: Cristiano Ronaldo, el elegido

Mundial 2026 - Portugal 0 - España 1

Las redes sociales se llenaron de burlas y memes contra Cristiano Ronaldo después de que España eliminara a Portugal 1-0 en los octavos de final del Mundial 2026, en el Dallas Stadium de Arlington, Texas. El gol de Mikel Merino a los 45 minutos del segundo tiempo cerró el sueño mundialista del astro portugués de 41 años, y los fanáticos argentinos —históricos detractores del “Bicho”— no dejaron pasar la oportunidad.

Las imágenes de Cristiano Ronaldo cabizbajo y con los ojos llorosos al abandonar el campo de Dallas se viralizaron en cuestión de minutos en X (ex Twitter), Instagram y TikTok. Las fotos del portugués con la cabeza gacha en dirección al vestuario se convirtieron en el material favorito de los seguidores de Lionel Messi, quienes las combinaron con imágenes del rosarino levantando la Copa del Mundo en Qatar 2022.

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El festejo en Argentina tuvo un condimento extra: la víspera del partido, Ronaldo había protagonizado una conferencia de prensa en la que bromeó con los argentinos. El propio CR7 contó que en el vuelo hacia Dallas, una azafata argentina lo miró y desvió los ojos rápidamente. “Eso quiere decir que no les gusta Cristiano”, dijo el capitán portugués entre risas, antes de aclarar que “todo fue en plan de broma” y que su esposa Georgina Rodríguez es de Buenos Aires.

CR7 cerró su participación en Copas del Mundo con 11 goles en 26 partidos a lo largo de seis ediciones, un registro histórico que lo convierte en el único futbolista en anotar en seis Mundiales distintos. Fue el primer jugador en disputar partidos de eliminación directa con 41 años o más, y a los 41 años y 138 días se posicionó como el segundo goleador más veterano de la historia de la competición, solo detrás del camerunés Roger Milla. Ninguno de esos récords frenó las burlas en las redes.

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El tono de las cargadas no fue exclusivo de Argentina. Desde España, México y otros países llegaron memes similares, aunque los argentinos mantuvieron la delantera en creatividad y volumen de publicaciones. La rivalidad entre los fanáticos de Messi y los de Ronaldo, que atravesó más de una década de debates en redes sociales, encontró en la noche de Dallas su último capítulo mundialista: con el portugués fuera del torneo y el rosarino todavía en carrera, enfrentado a Egipto en los octavos de final.

Los mejores memes de la eliminación de la Portugal de Cristiano Ronaldo a manos de España: