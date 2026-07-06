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“Decepcionante” y “fracaso global”: así reflejaron los medios de Portugal la eliminación del Mundial

Las portales del país luso hicieron foco en la frustración que significó la derrota del combinado de Cristiano Ronaldo frente a España

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Los medios de Portugal reflejaron su decepción
Los medios de Portugal reflejaron su decepción

En el minuto 90, Portugal vio cómo Mikel Merino perforó la red, eliminó a la selección lusa del Mundial 2026 y llevó a España a los cuartos de final. El 0-1 en Dallas no solo dejó a los portugueses afuera, sino que le puso punto final al capítulo mundialista de Cristiano Ronaldo, de 41 años, y con 233 partidos con la camiseta de su país. Antes de que el árbitro pitara el final, los principales medios del país ya tenían listas sus portadas.

A Bola, el diario deportivo de referencia en el país, apuntó directamente al banquillo: “Portugal está pagando las consecuencias de los errores de Martínez y queda eliminada del Mundial”. El técnico Roberto Martínez, señalado por buena parte de la prensa desde la fase de grupos, se convirtió en el primer destinatario de las críticas. El mismo medio actualizaba su portada en directo con una frase aún más dura: “Va a ser… un fracaso global”.

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La cobertura de Correio da Manhã adoptó el registro de la despedida: “El sueño se acabó. Portugal pierde contra la vecina España y no logra clasificarse para los cuartos de final del Mundial de 2026”. La misma frase fue retomada casi de forma idéntica por Desporto ao Minuto, que precisó en su bajada que “el gol de Merino decidió el partido en Dallas en el tiempo de descuento” y que Portugal “no logró su objetivo de llegar lejos en la competición”. Dos redacciones distintas, una misma sensación.

El semanario Expresso aportó el contexto histórico que otros medios pasaron por alto. En Dallas, Portugal buscaba vengarse de su eliminación del Mundial de 2010, también en octavos de final y ante una selección que la superó en el momento decisivo. La historia se repitió con una crueldad añadida: Nuno Mendes, quien había sido el jugador más destacado del equipo en el torneo, se lesionó durante el encuentro y tuvo que abandonar el campo. “Solo entonces Portugal reaccionó”, escribió Expresso, al referirse a los embates finales, cuando el resultado era inexorable.

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El análisis más severo llegó desde Sol, que tituló con una sola palabra después del marcador: “Decepcionante”. El texto del medio desmenuzó la paradoja de una selección que llega al torneo con cuatro campeones de Europa en sus filas, el máximo goleador histórico del fútbol y el mejor jugador de la Premier League de la última temporada, y que “solo ganó un partido en la fase de grupos”. “El nivel de dificultad era bajo, e incluso así, no estuvo a la altura”, sentenció Sol.

Público eligió la ironía. Su corresponsal Diogo Cardoso Oliveira, enviado a Dallas, tituló que Portugal “se echó una siesta y verá el resto del Mundial desde casa". En el cuerpo del texto, Oliveira escribió que “parecía existir un pacto de no agresión entre Portugal y España, pero era una farsa. Los portugueses se durmieron durante la siesta y se fueron a casa. Y pocos se atreverán a decir que el resultado fue injusto". El texto de Público fue uno de los pocos que, más allá del dolor, reconoció abiertamente que España mereció ganar.

Dnoticias.pt optó por la economía de palabras: “Portugal eliminada del Mundial. Portugal perdió (0-1) contra España en los octavos de final. El gol lo marcó Mikel Merino en el minuto 90”. Sin adornos, sin drama. Solo el dato.

El portal iOL Deporte cerró su portada sobre una imagen de Nuno Mendes retirándose del campo entre lágrimas, con una frase que prescindió de cualquier análisis: “Y, al final, todos morimos juntos”. La fotografía del lateral portugués, el número 25 en la espalda, la mano en la cara, escoltado por el cuerpo médico, se convirtió en el símbolo visual de la noche.

El partido en sí tuvo su propio guión de tensión. Ferran Torres habilitó a Merino para el gol definitivo en el descuento, tras una primera mitad en que Mikel Oyarzabal perdonó una ocasión clara y Nuno Mendes rozó el larguero con un disparo en el minuto 40. La lesión del lateral portugués en el 53 fue el punto de inflexión que la prensa portuguesa identificó como el momento en que el partido se torció para los suyos. Merino, que no había marcado en todo el torneo, resolvió el duelo ibérico con su primer gol en el Mundial 2026.

Cristiano, quien no estuvo en el foco de los medios, no pudo evitar las lágrimas al escuchar el pitido final. El capitán luso cierra su etapa con la selección con 233 partidos y una eliminación en octavos que repite el patrón de 2010. España, por su parte, espera rival para los cuartos de final del viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles: el ganador del cruce entre Estados Unidos y Bélgica.

LAS PORTADAS DE LOS MEDIOS DE PORTUGAL

La portada de Correio Da Manha
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Desporto Ao Minuto y su portada
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DNoticias, de Madeira, tituló sin adjetivos
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Sol, de los portales más duros
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IOL y su manera de graficar la eliminación
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A Bola y su crítica a Roberto Martínez
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Publico eligió nombrar a la "siesta" en el partido
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Expresso en su minuto a minuto
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"Fracaso global", otra manera de A Bola de titular
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