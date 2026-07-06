Kicillof desembolsó más de $14.000 millones a municipios y le hizo un reclamo a Diego Santilli

Kicillof y Cuattromo, presidente del Banco Provincia, junto a intendentes

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reunió este lunes a intendentes de distintos sectores políticos para hacer un repaso de la situación económica y financiera que atraviesa la gestión bonaerense. Se trató de una charla netamente económica de la que participaron los intendentes de Avellaneda, Magdalena Sierra; de Colón, Waldemar Giordano; de Coronel Dorrego, Juan Carlos Chalde; de Ezeiza, Gastón Granados; de Lezama, Myriam Mongay; de Navarro, Facundo Diz; de Pilar, Federico Achával; de Pellegrini, Sofía Gambier; de Quilmes, Eva Mieri (interina); de Rivadavia, Juan Martínez; de Tres Arroyos, Pablo Garate; de Veinticinco de Mayo, Ramiro Egüen; y de Zárate, Marcelo Matzkin, quienes habían llegado a La Plata para la firma de leasing a través del Banco Provincia.

Según contaron algunos intendentes que participaron del encuentro, el gobernador volvió a enfatizar sus críticas al modelo económico del gobierno de Javier Milei y, en ese esquema, ponderaron la posibilidad de sostener la política de leasing. “Con nada, por lo menos tenemos esta herramienta. De otra manera no podría comprar todas las camionetas que vamos a comprar si no es con estos créditos el Banco”, planteó un intendente al salir de la firma que se llevó adelante en el Salón Dorado de la Gobernación.

PUBLICIDAD

“Frente a un gobierno nacional que ve a los bancos públicos como instituciones a erradicar, en la provincia creemos exactamente lo contrario: nuestra banca permite acompañar a los bonaerenses y amortiguar los efectos de la crisis que generan las políticas económicas de Milei”, describió el gobernador ante intendentes.

El gobernador volvió a criticar la política económica de Milei

También les pidió a los intendentes que paguen el sueldo de los trabajadores municipales a través del Banco Provincia, mecanismo que fortalecería a la banca pública bonaerense. Los jefes comunales alertaron sobre el nivel de endeudamiento que tienen las familias, incluso muchas con el propio Banco; algo que reconoce el titular de la entidad Juan Cuattromo y que, en algunos casos, lleva a situaciones complejas de sobreendeudamiento en el marco informal y los métodos de cobrabilidad de esa mora. Básicamente, los ajustes de cuenta.

PUBLICIDAD

“Mientras el sector privado están en proceso de achicamiento, el Banco Provincia sigue expandiéndose con un único objetivo: atender las necesidades de nuestro pueblo”, expuso el mandatario bonaerense.

Según se informó oficialmente, con la “Línea Municipios 2026” de Provincia Leasing, los municipios pueden acceder a financiamiento para adquirir maquinaria, equipamiento médico y de seguridad, vehículos y bienes destinados a obras públicas y servicios urbanos.

PUBLICIDAD

Interna de lado y la lupa sobre la Nación

Como contó Infobae, Kicillof definió correrse públicamente de los cruces de la interna; aunque la dinámica de la discusión puertas adentro rige los días dentro del peronismo. En pos de su construcción política, el mandatario reunió este lunes a intendentes de distintos espacios políticos. Si bien se trató de un encuentro de carácter institucional, había representantes del Frente Renovador, del MDF y de La Cámpora. También vecinalistas, del PRO y de la UCR.

Kicillof y las autoridades del Banco Provincia junto a la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri

A los suyos, el gobernador le bajó la orden de no contestar lo que considera acusaciones de distintos espacios del peronismo. “El enemigo es Milei”, repite puertas adentro. En esa línea se mueve el ministro de Gobierno, Carlo Bianco, que hace las veces de vocero de la gestión bonaerense y, también, de los asuntos políticos.

PUBLICIDAD

Este lunes, en su habitual conferencia de prensa, el funcionario deslizó que los municipios que firmaron los acuerdos con el Banco Provincia “responden a distintas fuerzas políticas y eso implica que hasta el último día de gestión nosotros vamos a seguir llevando adelante lo que nos pidió el Gobernador, que es trabajar con los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, no importa la fuerza política que gobierne, no importa si son municipios del conurbano, del interior, no importa si son municipios chicos, grandes”.

“El gobernador Kicillof sigue gobernando para todos los bonaerenses, para todos los municipios. Lamento decir, a diferencia del Gobierno nacional todavía no nos contestó ni el Whatsapp, ni la nota formal, ni nos dio una reunión, ni nada de eso“, agregó Bianco; quien la semana pasada solicitó una reunión formal con el nuevo Jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli.

PUBLICIDAD

El Jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli

Buenos Aires también viene reclamando que la Nación le autorice la toma de créditos con organismos multilaterales como la CAF o el BID para la ejecución de obra pública. Denuncian que Santilli y Caputo no dan el aval como sucede con otras provincias y que se debe meramente a una cuestión política. En una reciente entrevista con Infobae, Santilli planteó que “cuando Buenos Aires tenga que rollear deuda, la Nación va a estar. Esa es la posición política y filosófica del Presidente. Me reuní con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, con quien tenemos diferencias muy importantes. Sin embargo, encontramos un acuerdo respecto de la caja jubilatoria, por ejemplo".

“¿Dialogar para qué? ¿Para una foto? Si el propio Kicillof no fue al Pacto de Mayo. No quiere bajar impuestos; al contrario, los aumenta. La presión fiscal sobre la industria en la provincia de Buenos Aires es 34% más alta que en Córdoba y 30% más alta que en Santa Fe. No quiso acompañar la ley de reiterancia, que apunta a terminar con la puerta giratoria. No acompaña la ley penal juvenil, que ya resolvió prácticamente todo el mundo. No acompañó el RIGI y, de esa manera, la provincia pierde inversiones. Entonces vuelvo a la misma pregunta: ¿dialogar para qué? Si es dialogar para chamuyar y para sacarse una foto, no. Él es quien no quiso avanzar en ningún acuerdo“, consideró Santilli sobre el pedido del gobierno bonaerense.

PUBLICIDAD

La dinámica es reconocida por los intendentes. Muchos jefes comunales tienen diálogo subterráneo con Santilli o con dirigentes de su entorno. Sin embargo, admiten que en lo público, la línea del gobierno “es confrontar” y no habrá foto acuerdista ni en el corto ni el mediano plazo.