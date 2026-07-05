El crudo análisis de la prensa francesa sobre el juego de Paraguay: “Conducta antideportiva y agresión directa”

Francia aseguró su boleto a la próxima ronda tras vencer por 1-0 (Reuters)

El análisis de la prensa francesa tras el enfrentamiento entre Paraguay y Francia en el Mundial se centró en la intensidad física y las acciones polémicas del conjunto sudamericano durante el encuentro. Medios como L’Équipe, RMC Sports y Le Parisien coincidieron en sus reportes al describir una estrategia de juego marcada por la agresividad y la permisividad arbitral, con especial foco en las situaciones vividas por el capitán francés, Kylian Mbappé.

De acuerdo con L’Équipe, los jugadores sudamericanos cumplieron con su cometido al utilizar una mezcla de tenacidad y acciones al borde del reglamento. El medio deportivo señaló que “entre la agresividad y la agresión directa, no siempre hubo una gran diferencia”, añadiendo que Paraguay mostró capacidad para realizar “codazos en la espalda durante un duelo aéreo, susurrar al oído para provocar y dejarse caer con cada contacto, simulando dolor”. El objetivo principal, según el análisis, fue claramente Mbappé, quien fue “objeto de una lluvia de insultos” durante el partido.

PUBLICIDAD

L’Équipe también resaltó que el árbitro uzbeko Ilgiz Tantashev fue “muy permisivo en ciertos duelos”, permitiendo que las provocaciones y las faltas pasarán sin sanción. Solo se mostraron tres tarjetas amarillas y todas recayeron sobre futbolistas franceses: Bradley Barcola, Manu Koné y Michael Olise, algunas veces por acciones que el medio calificó como “simulaciones burdas” por parte de los jugadores de la Albirroja. El reporte añadió que, aunque los hombres dirigidos por Didier Deschamps supieron mantener la calma en la mayoría de las situaciones, se registraron momentos de tensión, como los altercados en los minutos 35 y 74.

Michael Olise recibió una tarjeta amarilla durante el partido (Reuters)

El relato de RMC Sports coincidió en su evaluación. Según el medio, la primera mitad del partido se tornó “rápidamente violenta”, y enumeró episodios como el golpe que recibió Manu Koné en la garganta en el minuto 6, el derribo deliberado de Juan José Cáceres a Adrien Rabiot dentro del área paraguaya y el golpe de Matías Galarza a Kylian Mbappé en el brazo, todas acciones que no recibieron sanción por parte del árbitro. El medio describió una “serie de incidentes” que incluyó un codazo de Gustavo Velázquez a Mike Maignan y un agarrón de camiseta a Mbappé, lo que derivó en un altercado entre ambos equipos.

PUBLICIDAD

La segunda mitad mantuvo la misma tónica. RMC Sports detalló que Juan Cáceres cometió una falta con los tacos por delante sobre Mbappé en el minuto 77, y Dayot Upamecano recibió un codazo violento minutos después, sin que el árbitro interviniera. En el tiempo de descuento, Galarza golpeó a Jules Koundé en la cara, acción que tampoco fue amonestada. El medio calificó la indulgencia arbitral como “incomprensible” y subrayó que, pese a las repetidas faltas y conductas antideportivas, ningún jugador paraguayo fue amonestado. “Por el contrario, los jugadores franceses recibieron tres tarjetas amarillas, Bradley Barcola, Manu Koné y Michael Olise, por entradas mucho menos graves”, puntualizó el reporte.

Por su parte, Le Parisien apuntó que el árbitro Ilgiz Tantashev permitió “numerosas faltas contra Kylian Mbappé y los jugadores franceses sin mostrar ni una sola tarjeta amarilla”. El medio parisino describió que los futbolistas paraguayos cometieron “faltas brutales, incluso malintencionadas” sin recibir advertencias, y que el colegiado no dudó en sancionar a los futbolistas franceses por acciones similares. Según el periódico, el partido terminó en un ambiente de tensión, con la clasificación de Francia a cuartos de final.

PUBLICIDAD

Kounde acusó un golpe en el rostro durante el tramo final del partido (Reuters)

Entre los incidentes destacados por Le Parisien se incluyó una falta de Andrés Cubas sobre Mbappé a 30 metros de la portería, que provocó una trifulca con la participación de varios jugadores y provocaciones desde el bando sudamericano, sin intervención arbitral. Poco antes del descanso, Matías Galarza golpeó “violentamente, claramente de forma intencionada” al capitán francés fuera de la jugada, y el árbitro tampoco reaccionó. La segunda parte mantuvo la intensidad, y finalmente, en el minuto 67, el VAR intervino para conceder un penalti a Francia tras una falta sobre Désiré Doué.

El análisis también recogió las declaraciones del propio Kylian Mbappé, quien admitió ante M6: “Sabíamos qué tipo de partido íbamos a tener. Si tenemos que ensuciarnos las manos, nos las ensuciaremos. Disculpen la expresión. No tenemos ningún problema con eso. Pensaban que íbamos a venir a jugar de etiqueta, que solo íbamos a hacer buenas jugadas, algunos pases de pared. También sabemos jugar al fútbol sucio, y hoy lo hicimos”.

PUBLICIDAD