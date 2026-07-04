Crimen y Justicia

Detuvieron a un chofer de aplicación por amenazar y tirar del auto a una pasajera en Córdoba

Luego de que la víctima fuera asistida por los vecinos de la zona, la Policía Rural confirmó el arresto del acusado. Además, secuestraron su auto y un celular

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El acusado fue detenido luego de que los vecinos dieran aviso al 911 (Policía de Córdoba)

Un conductor de aplicación fue detenido en Córdoba, luego de que una joven de 27 años lo denunciara por un violento asalto que sufrió en el barrio Crisol Sur. El hecho ocurrió este viernes cerca de las 11:00 horas en la calle Málaga al 1500, cuando la víctima solicitó un viaje a través de la plataforma desde un colegio de la zona.

Durante el trayecto, la pasajera notó una conducta sospechosa por parte del chofer, por lo que le pidió descender del vehículo. Según el testimonio de la víctima, el hombre reaccionó de manera agresiva, la amenazó con un arma blanca y le exigió que le entregara su teléfono celular.

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Ante la resistencia de la joven, el acusado la agredió a patadas y la arrojó a la vía pública. Después del ataque, la denunciante fue asistida por una mujer y varios vecinos del sector. Fueron estos mismos quienes alertaron a las autoridades.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, de inmediato se aportaron datos del dominio del vehículo implicado. A partir de esto, el personal de la Patrulla Rural inició la búsqueda e interceptó el automóvil en cercanías del barrio El Quebracho, en el sudeste de la capital.

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El momento en el que la joven fue empujada del vehículo
El momento en el que la joven fue empujada del vehículo

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron un Chevrolet Ónix y un teléfono celular. Aunque la identidad del acusado no trascendió, se confirmó que se trataba de un hombre de 42 años.

Actualmente, las autoridades continúan investigando el caso y analizan la situación del conductor detenido. Además, aguardan por la información oficial que fue solicitada a la empresa de viajes, respecto a la relación laboral del acusado y posibles antecedentes.

Le robaron a un conductor de aplicación, lo ataron, pero se olvidaron un celular y los atraparon

Con los brazos en alto y visiblemente conmocionado, un chofer de aplicación descendió de su Citroën C4 en una calle de la localidad bonaerense de San Fernando, minutos después de haber sido asaltado por dos delincuentes que terminaron chocando el vehículo y escapando a pie. La escena quedó grabada por una cámara de seguridad y, según explicaron fuentes policiales a Infobae, el conductor levantó las manos para demostrar que era la víctima.

El hecho ocurrió el 1.º de junio. Según la investigación, J.L.M., de 51 años, trabajaba realizando viajes solicitados por aplicación en la zona de Virreyes. En la esquina de Chacabuco y French, dos hombres se hicieron pasar por pasajeros y pidieron ser llevados al Hospital de Boulogne.

Asaltaron a un chofer de aplicación, lo ataron con un cable y le robaron el auto: la pista que permitió identificar a los sospechosos
Con los brazos en alto y todavía conmocionado, un chofer de aplicación descendió de su Citroën C4

Sin embargo, al llegar al destino, solicitaron avanzar unas cuadras más. En la intersección de Yerbal y Pasaje del Jardín, uno de los asaltantes apoyó un objeto metálico en la nuca del conductor, mientras el otro comenzó a golpearlo y amenazarlo.

Los asaltantes despojaron al conductor de sus pertenencias, lo pasaron al asiento del acompañante y lo maniataron con el cable cargador de un teléfono celular. Posteriormente, escaparon en el Citroën con la víctima aún inmovilizada en el interior.

La fuga duró solo unas cuadras, ya que los delincuentes chocaron el vehículo y lo abandonaron, dejando al conductor dentro del auto. Al descender, el chofer levantó los brazos para señalar su condición de víctima ante la llegada de transeúntes o autoridades.

Durante la huida, uno de los responsables olvidó su teléfono celular en el asiento trasero. Ese descuido resultó clave para la DDI San Isidro, que pudo identificar a los presuntos autores tras analizar el dispositivo.

Robo chofer de App
Los dos delincuentes que se hicieron pasar por pasajeros: ambos contaban con antecedentes

La investigación determinó que los sospechosos frecuentaban el barrio de emergencia Villa Hall, en San Fernando. Fue así que el jueves posterior al hecho, efectivos policiales realizaron un allanamiento en el asentamiento y detuvieron a Jeremías Daniel Dorado, de 35 años. El segundo sospechoso, Lucas Nicolás Valenzuela, de 25, ya estaba alojado en la Comisaría Tigre 6ª por otra causa de robo agravado con arma de fuego, y fue notificado de la nueva imputación.

Durante el procedimiento, se secuestraron prendas de vestir que, según la pesquisa, ambos utilizaron durante el asalto. Fuentes policiales indicaron que Dorado tiene antecedentes por tentativa de homicidio, mientras que Valenzuela ya había sido investigado por robo agravado por efracción y robo agravado por el uso de armas. Ambos quedaron a disposición de la UFI de Boulogne, bajo la acusación de robo agravado y privación ilegal de la libertad.

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