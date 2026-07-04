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Francia y Reino Unido desplegarán fuerzas militares para proteger la libre navegación por el estrecho de Ormuz

La coordinación con Mascate llega tras la reanudación del corredor marítimo luego de la tregua entre Washington y Teherán. El pacto fue comunicado de manera conjunta y destacó: “Restablecer un tránsito seguro para los barcos de todas las naciones es un tema de preocupación mundial”

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El presidente francés, Emmanuel Macron, gesticula junto al primer ministro británico, Keir Starmer (REUTERS/Isabel Infantes/Archivo)
El presidente francés, Emmanuel Macron, gesticula junto al primer ministro británico, Keir Starmer (REUTERS/Isabel Infantes/Archivo)

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, confirmaron un acuerdo con Omán para garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz, tras la reapertura del paso marítimo luego del alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irén. Según un comunicado conjunto, Mascate aceptó colaborar con ambos países europeos para asegurar la protección de sus aguas jurisdiccionales.

El anuncio marca un punto de inflexión tras el conflicto que mantuvo prácticamente cerrado el estrecho, considerado por las autoridades como “una arteria vital para la economía mundial”. De acuerdo con el pronunciamiento recogido en el documento oficial, “restablecer un tránsito seguro para los barcos de todas las naciones por el estrecho es un tema de preocupación mundial”.

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Francia y Reino Unido expresaron su disposición a desplegar una misión militar multinacional diseñada para “apoyar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz”, iniciativa que llevan preparando desde hace semanas. La propuesta de la coalición, que contempla operaciones de desminado y garantías de seguridad para la libre circulación de embarcaciones, dependía del consentimiento de las partes involucradas.

Desde el alto el fuego alcanzado el 17 de junio, el tráfico marítimo comenzó a normalizarse, aunque persisten tensiones debido a la voluntad de Irán de mantener cierto nivel de control sobre el paso. En este contexto, se han reportado diferentes incidentes, lo que mantiene la atención internacional sobre la estabilidad de la región.

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En el comunicado, Macron y Starmer reiteraron el compromiso de sus países de defender la estabilidad regional, la soberanía de los Estados y la cooperación con todos los socios para preservar la seguridad global, la libertad de navegación y el derecho internacional.

FOTO DE ARCHIVO: Buques anclados en el estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam, Omán, el 19 de junio de 2026. REUTERS/Stringer/Archivo
FOTO DE ARCHIVO: Buques anclados en el estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam, Omán, el 19 de junio de 2026. REUTERS/Stringer/Archivo

En paralelo, la empresa de seguimiento de buques Kpler reportó que el tráfico marítimo por Ormuz continúa su recuperación, aunque permanece en una situación frágil. Según los datos divulgados por la compañía, el 2 de julio se registraron 38 cruces a través de la vía, cifra que representa un 10% menos respecto al día anterior, aunque se mantiene “dentro del rango emergente de 30 a 60 cruces por día”.

De acuerdo con Kpler, la actividad de buques con bandera de Irán experimentó un aumento drástico en las últimas jornadas. Además, la firma advirtió que varios operadores navieros modificaron sus trayectorias habituales y se desplazaron hacia rutas consideradas “iraníes y oscuras o desconocidas” en el cruce del estrecho.

Un vocero de la empresa señaló: “El patrón sugiere que la confianza sigue siendo incompleta, y que la aprobación está cada vez más condicionada por la aceptación política, la exposición al riesgo de incumplimiento normativo y las negociaciones pendientes sobre las tasas y la gobernanza de la ruta”.

El régimen persa rechazó el lunes pasado la posibilidad de que Francia participe en las operaciones de desminado en Ormuz, luego del anuncio realizado por el presidente francés, Emmanuel Macron, sobre la intervención de su país en esas tareas.

El viceministro de Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales de Irán, Kazem Gharibabadi, afirmó en la red social X: “Macron ha afirmado que cooperará en la retirada de minas del estrecho de Ormuz en coordinación con sus socios. Según el memorando de entendimiento de Islamabad, la retirada de minas la lleva a cabo exclusivamente Irán y ningún otro país; en principio, no permitimos una operación de este tipo”.

Vessels at the Strait of Hormuz, as seen from Musandam, Oman, June 22, 2026. REUTERS/Stringer
Vessels at the Strait of Hormuz, as seen from Musandam, Oman, June 22, 2026. REUTERS/Stringer

El funcionario iraní advirtió sobre la complejidad actual en la región y transmitió una amenaza directa al gobierno francés. “La situación es delicada y compleja. Recomendamos encarecidamente a Francia que no la complique aún más con sus provocaciones”, sostuvo Gharibabadi.

El Ejército de Irán advirtió que los buques que no sigan las rutas establecidas por la República Islámica en el estrecho de Ormuz enfrentarán una respuesta inmediata y contundente. El Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya de las Fuerzas Armadas iraníes indicó en un comunicado difundido por medios locales: “Todos los petroleros y buques comerciales están obligados a utilizar la ruta designada por Irán para cualquier tránsito seguro por el estrecho de Ormuz”.

La autoridad militar subrayó que cualquier “desviación de la ruta designada o incumplimiento de los protocolos de navegación de la República Islámica” será motivo de reacción militar. “Recibirá una respuesta inmediata y contundente por parte de las fuerzas armadas, lo que pondrá en peligro la seguridad de los buques infractores”, precisó el comunicado.

El mensaje incluyó una advertencia dirigida a Estados Unidos para evitar cualquier tipo de interferencia en este paso marítimo estratégico.

(Con información de EFE)

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