Crimen y Justicia

Tras un ataque armado, investigaron a las víctimas y encontraron 66 kilos de cocaína

La Justicia federal de Salta ratificó la detención de tres personas por el transporte e intento de robo de 66 kilos de cocaína en Rosario de la Frontera. La causa investiga un episodio con disparos

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Parte del cargamento de cocaína secuestrado por la policía durante el procedimiento en Salta (Fuente: Ministerio Público Fiscal)
Parte del cargamento de cocaína secuestrado por la policía durante el procedimiento en Salta (Fuente: Ministerio Público Fiscal)

La Sala I de revisión de Salta ratificó la prisión preventiva de Ivana Portal, médica de Gendarmería Nacional, junto a una cosmetóloga y un comerciante, acusados por transportar e intentar robar 66 kilos de cocaína. El hecho ocurrió el domingo pasado en Rosario de la Frontera e incluyó disparos durante el intento de robo. Además, hay una cuarta implicada, identificada como A.I., que permanece en libertad bajo reglas de conducta y prohibición de salida del país.

El Ministerio Público Fiscal considera el caso de especial gravedad, ya que por primera vez en esa jurisdicción hay una integrante de Gendarmería vinculada a un presunto delito de narcotráfico. La investigación, que tiene un plazo de 70 días, ya incluyó diversas medidas de prueba y el levantamiento del secreto bancario de los imputados, según el Ministerio Público Fiscal.

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Ivana Portal, médica en el hospital público de Tartagal, fue imputada por transporte agravado de estupefacientes debido a su condición de integrante de una fuerza de seguridad. La cosmetóloga, identificada como D.T., que viajaba con Portal rumbo a Rosario fue acusada por el mismo delito. El comerciante, J.T., de Rosario de la Frontera, fue imputado por tentativa de homicidio contra ambas mujeres y por confabulación para el tráfico de drogas. Su pareja fue acusada solo por este último delito.

La Justicia federal de Salta confirmó la prisión preventiva para los tres imputados
La Justicia federal de Salta confirmó la prisión preventiva para los tres imputados

El caso se inició cerca de las 9 de la mañana del domingo, cuando una vecina de El Potrero, en el departamento Rosario de la Frontera, alertó a la policía sobre dos mujeres que pedían auxilio tras ser perseguidas y atacadas a tiros. Un policía provincial identificó a las ocupantes del vehículo como la médica de Gendarmería y la cosmetóloga.

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Las mujeres afirmaron que se dirigían a Rosario para asistir a un congreso. Relataron que, tras una consulta en una estación de servicio por parte del conductor de una camioneta blanca, fueron seguidas por ese vehículo y otra camioneta azul sobre la ruta nacional 34, desde donde les dispararon. Un proyectil rompió la luneta trasera, otros dos impactaron en la puerta y el lateral del auto, y otro dañó una rueda. Por ello buscaron refugio en El Potrero.

Durante la requisa inicial, los investigadores hallaron un doble fondo en el baúl de la Renault Duster, donde encontraron 64 paquetes de cocaína con un peso total de 66 kilos. Ambas mujeres quedaron detenidas y la causa pasó a la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad de Salta, que luego derivó el expediente al Área de Casos Complejos del fuero federal. Posteriormente detuvieron al comerciante, que viajaba hacia Tucumán en una Chevrolet Captiva conducida por su pareja.

La hipótesis principal

El fiscal federal Ricardo Toranzos, indicó que la causa está en sus primeras etapas y resta definir el rol de cada involucrado, así como identificar a otros posibles partícipes. Señaló que la condición de funcionaria de Portal pudo haber facilitado el paso por controles.

La Renault Duster en la que viajaban las acusadas, tras ser interceptada en Rosario de la Frontera
La Renault Duster en la que viajaban las acusadas, tras ser interceptada en Rosario de la Frontera

Como hipótesis principal, el Ministerio Público Fiscal consideró que el ataque fue una “mexicaneada”, es decir, fue parte de una disputa entre personas involucradas en el tráfico de drogas, no un robo al azar. Según la investigación, un grupo intentaba quedarse con un cargamento de droga que transportaba otro grupo.

El conductor, identificado como el comerciante imputado, escapó y fue detenido más tarde en el puesto de control de El Tala. El fiscal también destacó la presencia de efectivos de la Policía de Tucumán, quienes aseguraron haber llegado para colaborar, pero se retiraron tras el hallazgo de la droga sin informar a las autoridades de Salta, una conducta que aún se investiga.

El Renault Duster tiroteado, donde se hallaron los 66 kilos de cocaína, fue presentado como principal evidencia
El Renault Duster tiroteado, donde se hallaron los 66 kilos de cocaína, fue presentado como principal evidencia

El juez federal de garantías N°1 de Salta, Julio Bavio, declaró legales las detenciones y ordenó las prisiones preventivas ante el riesgo de fuga, posible obstrucción de la investigación, la gravedad de los hechos y la severidad de las penas. Las defensas solicitaron el arresto domiciliario por problemas de salud, pero Bavio rechazó el pedido por falta de pruebas.

La apelación fue tratada por la Sala I, integrada por los jueces Santiago French, Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas y Ernesto Solá. En la audiencia, las defensas insistieron en los argumentos médicos, pero el fiscal sostuvo que no existían situaciones de urgencia y que la cosmetóloga había superado sus problemas de salud.

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