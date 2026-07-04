Un auto chocó contra una estación de servicio en la General Paz y se prendió fuego: hay tres heridos

Choque en estación de servicio en Liniers

El barrio de Liniers fue escenario esta mañana de sábado de un violento choque, en el que un auto perdió el control e impactó contra una estación de servicio ubicada sobre la avenida General Paz. Como resultado del accidente, tres personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas a diferentes hospitales.

De acuerdo con los primeros datos, todo ocurrió a la altura de la calle Jorge Chávez, en el barrio porteño de Liniers, en en sentido al Río de La Plata. Allí, un hombre de 40 años que manejaba un auto Peugeot 207 aparentemente se quedó dormido, perdió el control e impactó contra una isla de carga de combustible.

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Pero no fue lo único: el Peugeot además rompió una base de hormigón y colisionó contra un auto Volkswagen Gol con dos personas que estaban cargando combustible. Resultado: el vehículo parcialmente prendido fuego y los tres lesionados que fueron hospitalizados.

Fuentes oficiales del SAME indicaron a Infobae que el hombre de 40 años fue llevado al hospital Vélez Sarsfield, mientras que a las otras dos personas heridas -de 62 y 33 años- las trasladaron al hospital Santojanni. Los tres sufrieron politraumatismos.

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En el lugar trabajó personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y de Bomberos. Debido al operativo, en el que intervino una grúa para remover el Volkswagen, el tránsito fue cortado completamente en la bajada de la avenida, por lo que se registran importantes demoras en la zona y recomiendan tomar caminos alternativos.

Según informó el canal TN, pocos metros antes, se registró otro accidente, en la misma entrada a la estación de servicio, aunque de menor gravedad. Se trata de un Audi A1 que habría sido chocado por otro auto que luego del accidente, huyó de la escena de rumbo desconocido.

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El Audi A1 que también chocó en el lugar

De acuerdo con lo que se ve, el impacto fue de gran magnitud y destruyó completamente la parte delantera del Audi. Se desconoce aún si se registraron heridos.