Un hombre le exigió plata a su pareja, su hija de 15 años intentó defenderla pero fue brutalmente golpeada

Una adolescente fue atacada al intentar proteger a su madre durante un conflicto familiar en Jujuy (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el barrio Alto Comedero de la ciudad de San Salvador de Jujuy, un episodio de violencia de género e intrafamiliar generó conmoción entre los vecinos durante la última semana. Un hombre de 46 años fue detenido por la policía tras protagonizar una agresión física y amenazas de muerte contra su pareja y su hija de 15 años, quien intervino para defender a su madre.

El hecho tuvo como detonante un reclamo económico. El incidente ocurrió en una vivienda del sector conocido como 18 Hectáreas, en Alto Comedero. El hombre ingresó a la casa y exigió a su pareja una suma de dinero. Ante la negativa, lanzó amenazas de muerte y la situación escaló rápidamente de una agresión verbal al ataque físico.

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La hija adolescente se interpuso para proteger a su madre, acción que desató la furia del agresor, quien le pegó en el rostro a la menor. Según informó Jujuy al Momento, la intervención del hijo mayor de la familia resultó clave para frenar la situación.

La escalada de violencia se extendió con nuevas amenazas dirigidas a todos los integrantes del grupo familiar. En ese contexto, el hijo mayor, un joven de 20 años, intervino y logró reducir al agresor tras un forcejeo. Inmediatamente, el hijo efectuó un llamado telefónico a la policía, lo que permitió la llegada rápida de los efectivos de la Seccional Nº 63 al domicilio.

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Los agentes constataron la gravedad del hecho y procedieron a detener al hombre, quien quedó alojado en la sede policial a disposición de la Justicia, de acuerdo con lo dispuesto por el Ministerio Público de la Acusación y el Juzgado de Violencia de Género de la capital jujeña. La madre de la familia fue trasladada a la dependencia policial para formalizar la denuncia y solicitar medidas urgentes de protección para ella y sus hijos.

Por otro lado, Jujuy al Momento, comunicó que la hija menor debió recibir asistencia médica y contención psicológica por parte del personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) debido a las heridas sufridas en el rostro y al estado de shock. El reporte puntualizó que la intervención profesional buscó resguardar tanto la integridad física como la emocional de la víctima tras el ataque.

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En la provincia de Jujuy, los casos de violencia de género y violencia intrafamiliar mantienen niveles de preocupación sostenidos, según distintos relevamientos recientes. De acuerdo con un informe de El Tribuno de Jujuy publicado el 28 de junio de 2026, solo en el último mes se registraron 11 episodios en los que hombres violaron medidas perimetrales impuestas por ejercer violencia de género.

En todos esos hechos, las víctimas habían denunciado previamente a sus agresores y, en la mayoría de los casos, la violencia se perpetró en el domicilio de la víctima, lo que refleja la persistente vulnerabilidad de las mujeres en el ámbito doméstico. El mismo medio cita datos del observatorio nacional MuMaLá, que indican que Jujuy presenta la segunda tasa más alta de femicidios del país, con un promedio de 1,7 cada 100.000 mujeres y 63 víctimas en la última década. Además, el 72% de los crímenes ocurren en la vivienda de la víctima, lo que refuerza la gravedad de la problemática familiar.

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Si sufris violencia de género, la Línea 144 se encuentra disponible en todo el país, brindando orientación especializada y confidencial durante las 24 horas. Ofrece una vía de ayuda fundamental para mujeres en situación de violencia de género y las autoridades y organizaciones insisten en la importancia de recurrir a estos recursos ante cualquier episodio de maltrato o amenaza, priorizando la seguridad y el resguardo de las víctimas.