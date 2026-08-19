Crimen y Justicia
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Juicio por Loan Peña, en vivo: todas las declaraciones y últimas noticias de hoy, 19 de agosto

Está previsto que declaren un comisario, un agente de la PFA, otro de Prefectura Naval y un chofer de ambulancia

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Juicio por Loan Peña - Portada
Loan Peña desapareció en junio de 2024

El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña continúa hoy miércoles en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional en Corrientes. La atención de la jornada estará puesta en los aportes que puedan realizar funcionarios policiales, personal de salud y agentes vinculados a la investigación de los días posteriores al hecho.

Entre los citados figura Maximiliano Aciares, integrante del Departamento de Trata de Personas de la Policía Federal Argentina (PFA).

Su intervención en la causa aparece reflejada en actuaciones oficiales en las que describió la distribución de viviendas y la presencia de posibles testigos en la zona del naranjal y la casa de Catalina Peña.

Otro de los testigos que comparecerá es Gabriel Arnaldo Pinolli, agente de la Prefectura Naval Argentina. En su caso, cumplió funciones como custodio en el hotel “Despertar del Iberá”, lugar donde se alojaron algunos de los imputados y que fue señalado por la fiscalía como centro de operaciones de un grupo conocido como la “banda del hotel”.

También fue convocado Ricardo Ramón Vázquez, quien se desempeña como chofer de ambulancia.

Su testimonio se espera en torno al episodio ocurrido durante la madrugada del 14 de junio, cuando una falsa alarma sobre el hallazgo de Loan movilizó a equipos de salud y personal policial hacia la vivienda de la abuela del niño. Vázquez estuvo presente junto a otros profesionales al llegar constatar que la información era incorrecta.

El último testigo citado de la jornada es el comisario Marcelo Daniel Román, oficial jefe de la Policía Federal que intervino en distintos allanamientos y rastrillajes.

12:06 hsHoy

El juicio por la desaparición de Loan se reanuda este miércoles con la declaración de cuatro testigos

Para esta jornada fueron citados un comisario, un agente de la PFA, otro de Prefectura Naval y un chofer de ambulancia

Este miércoles se desarrollará la decimoctava audiencia del juicio por la desaparición de Loan Peña
Este miércoles se desarrollará la decimoctava audiencia del juicio por la desaparición de Loan Peña

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña continuará este miércoles con la presencia de cuatro testigos ante el tribunal. La atención estará puesta en los aportes que puedan realizar funcionarios policiales, personal de salud y agentes vinculados a la investigación de los días posteriores al hecho.

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